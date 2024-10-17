WRC Orta Avrupa: Ogier, iyi bir başlangıçla tempoyu belirleyen isim oldu

Toyota pilotu, takım arkadaşı Takamoto Katsuta'dan 0.6 saniye farkla etap galibiyetini aldı ve hava kararmaya başladığında Neuville'i 1.1 saniye geride bıraktı.

Neuville, bir önceki etapta bir saman balyasına çarptıktan sonra i20 N'in sağ ön tarafındaki aero'da meydana gelen hasara rağmen temposunu ayarlamayı başardı.

Belçikalı pilot, dünya şampiyonu olabilmek için bu hafta sonu iki puan fark atması gereken Hyundai takım arkadaşı Ott Tanak'tan bir saniye daha hızlıydı.

Ott Tänak, Hyundai Dünya Ralli Takımı Fotoğraf tarafından: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Neuville, "Dürüst olmak gerekirse mutlu olamıyorum."

"Aptalca bir şekilde bir saman balyasına dokunarak araca hasar verdim, bu da bana yarın için büyük bir zorluk çıkaracak. Yine de göreceğiz." dedi.

Andreas Mikkelsen, Hyundai'nin üçüncü i20 N pilotu olarak WRC'ye iyi bir dönüş yaptı ve Cuma günkü etaplara 1.7 saniye geride üçüncü sırada girdi.

Mikkelsen, "Eğlenceliydi, ilk defa sürüş yapmaktan keyif aldım."

"Ayar konusunda çok şey değiştirdim ama sürmek gerçekten çok keyifliydi. Bu hissi yaşamayalı uzun zaman olmuştu. Şimdi hafta sonunu dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Katsuta da GR Yaris'inin direksiyonundaki hissiyatın tadını çıkararak günü genel sıralamada iki saniye geride dördüncü olarak tamamladı.

"Çok fazla zorlamamama rağmen araçtan çok keyif aldım."

"Yarın rallinin en büyük günü olduğu için biraz daha istikrarlı olmam gerekiyor."

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Tanak, Toyota'dan Elfyn Evans ve asfalttaki ilk Rally1 yarışında mücadele eden Sami Pajari'nin önünde yarışı tamamlayan M-Sport-Ford'dan Adrien Fourmuax'tan 0.3 saniye daha hızlı olarak ilk beşi tamamladı.

İlk 10, M-Sport'tan Gregoire Munster ve WRC2 şampiyonluk adayı Oliver Solberg tarafından tamamlandı.

Solberg'in WRC2 şampiyonluğundaki rakibi Yohan Rossel ise Solberg'e 33.1 saniye fark attı.