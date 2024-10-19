WRC Orta Avrupa: Neuville'in hataları liderliği Ogier'e verdi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın favorilerinden Thierry Neuville 11. etapta iki kez yoldan çıkarak Orta Avrupa Rallisi'nde Toyota pilotu Sebastien Ogier'ye liderliği verdi.

Hyundai pilotunun liderliği, Cumartesi sabahı takım arkadaşı Ott Tanak'tan gelen baskıyla tehdit altındaydı, ancak Neuville baskıyı hafifletti.

Ancak, döngünün son etabında yaptığı iki hata şampiyona liderini dördüncü sıraya düşürdü ve yeni ralli lideri Ogier'nin 33,6 saniye gerisinde kaldı.

Neuville'in bu hafta sonu dünya şampiyonluğunu elde etmek için iki puan geride bırakması gereken Tanak, 4.6s geride ikinci sıraya yükselirken, Toyota'dan Elfyn Evans dördüncü oldu [+8.3s]. Takamoto Katsuta [+1:02.4], Sami Pahari [+1:49.9] ve Gregoire Munster [+2:51.0] ilk yediyi tamamladı.

Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

M-Sport'tan Adrien Fourmaux 10. etaptan sonra yarıştan çekildi.

Cumartesi gününün Almanya'daki ilk etabında ekipleri zorlu ıslak ve sisli koşullar karşıladı ve bu da birçok olayı tetikledi.

Andreas Mikkelsen, dün beşinci etapta kaza yapıp ralliye yeniden katıldıktan sonra koşullarla ilk mücadele eden isim oldu. Hyundai sürücüsü, “çok zorlu” olarak tanımladığı testten geçerken yavaş bir hızda spin attı.

Cuma günü aracında bir sorun olduğunu hisseden M-Sport'tan Fourmaux, Puma'sının ağaçlara kaymasıyla sonuçlanan büyük bir çim yığınına girdiği bir andan sonra devam edebildiği için şanslıydı.

Neyse ki devam edebildi ve bunun sorumlusunun aralıklı olarak yaşanan bir ön diferansiyel sorunu olduğunu bildirdi.

WRC2 sürücüsü Oliver Solberg de birkaç dakika sonra aynı virajda benzer bir an yaşadı ancak ağaçlara çarpmaktan kurtulmayı başardı.

Zorlu koşullara rağmen Tanak, etapta 3.9 saniyelik bir farkla Ogier'nin önünde kalarak genel sırada ikinci sıraya yükseldi.

Tanak, “Otomobil bugün düne göre daha iyi hissettiriyor ama dışarıdaki koşullar son derece zorlu.” dedi.

Ralli lideri Neuville, kaygan koşullarda dikkatli bir yaklaşımla ilerlemeyi tercih etti ve takım arkadaşı Tanak'tan yedi saniye daha yavaş bir zaman elde etti.

Neuville'in üzerindeki baskı 10. etapta Tanak'ın Avusturya ve Almanya sınırında beklenmedik bir şekilde zaman kaybetmesiyle biraz hafifledi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Tanak, zorlu nemli koşullarda etkileyici bir sürüşle zafer mücadelesine geri dönen Elfyn Evans'ın hızından 7.2s daha yavaştı. Evans'ın çabası Toyota sürücüsünü ralli lideri Neuville'in 10.1s gerisinde bıraktı.

Neuville zorlu koşullarda planına sadık kalmaya devam ederek Evans'tan 2.3s daha yavaş bir şekilde etabı sorunsuz bir şekilde tamamladı. Neuville, Tanak'ın önüne geçerek ikinci sıraya yükselen Ogier'den 1.1s daha yavaştı. Etap sonunda Neuville, Ogier ile arasındaki ralli liderliğini 2.2s'ye yükseltti.

Fourmaux da iki kez dışarı çıktı, ilk etapta çimenlere saplanmaktan kurtuldu ancak ikinci etapta Puma'sının arkasını çarparak tekerlek değiştirmesi gerekti.

Fourmaux etap sonuna ulaşmayı başardı ancak aracının arkasındaki hasar devam etmesine engel olacak kadar ağırdı.

Takım arkadaşı Munster da sol arka tekerleğiyle bir kaldırıma çarptıktan sonra durmadan devam edebildiği için şanslıydı.

Ralli lideri Neuville, drama bir seviye daha yükselirken çimleri bulan bir sonraki isim oldu. Hyundai sürücüsü sol virajda hatalı sollama yaptı ve çimlere çıkarak 360 derecelik bir spin attı.

Hatadan kurtulduktan sonra iyimser bir yol notu şampiyona liderine daha da fazla zaman kaybettiren bir başka hataya yol açtı. Neuville aracı çimlerin üzerinde döndürmeyi başardı ancak yola geri dönmeye çalışırken kısa süreliğine bir hendeğe saplandı.

Ogier ralli liderliğini devralırken, Evans'a 0.1s fark atarak etabı kazandı.

WRC2'de Yohan Rossel'in şampiyonluk umutları, dokuzuncu etapta yaptığı bir hatanın kendisine 14 dakikadan fazla zamana mal olmasının ardından buharlaştı. Rossel'in takım arkadaşı Nikolay Gryazin öğleden sonraki etaplar öncesinde sınıfındaki ralli liderliğini korudu.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ralli lideri Neuville, drama bir seviye daha yükselirken çimleri bulan bir sonraki isim oldu. Hyundai sürücüsü sol virajda hatalı sollama yaptı ve çimlere çıkarak 360 derecelik bir spin attı.

Hatadan kurtulduktan sonra iyimser bir yol notu şampiyona liderine daha da fazla zaman kaybettiren bir başka hataya yol açtı. Neuville aracı çimlerin üzerinde döndürmeyi başardı ancak yola geri dönmeye çalışırken kısa süreliğine bir hendeğe saplandı.

Ogier ralli liderliğini devralırken, Evans'a 0.1s fark atarak etabı kazandı.

WRC2'de Yohan Rossel'in şampiyonluk umutları, dokuzuncu etapta yaptığı bir hatanın kendisine 14 dakikadan fazla zamana mâl olmasının ardından buharlaştı. Rossel'in takım arkadaşı Nikolay Gryazin öğleden sonraki etaplar öncesinde sınıfındaki ralli liderliğini korudu.