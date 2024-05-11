WRC Organizatörü'nün amacı, gelecek için 'vizyon belirlemek'

FIA, cumartesi sabahı WRC takımlarından temsilciler ve Ford Motor Company'den üyelerle birlikte bir toplantıya katılacak.

Toplantının zamanlaması, 11 Haziran'daki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak olan WRC'nin kısa vadeli geleceğine ilişkin teknik düzenlemelerle ilgili belirsizliğin ortasında geldi. Şubat ayında FIA, kategorinin teknik, sportif ve promosyonel yönlerini kapsayan geniş kapsamlı bir değişiklik önerisi açıkladı.

WRC takımları sportif düzenlemelerdeki değişiklikleri büyük ölçüde desteklerken, FIA'nın 2027 için yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce gelecek yıl için hibriti kaldırma ve Rally1 araçlarının performansını düşürme isteğine karşı çıktılar.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul Autosport'a verdiği demeçte, "Bu hafta WRC Organizatörü ile sporun geleceğine ilişkin vizyonlarını bize sunacakları önemli bir toplantı yapılacak."

"Bu sadece bir vizyon değil, vizyonu hayata geçirmek için somut bir eylem planı."

"Teknik düzenlemeler üzerinde çok tartıştığımız için bu önemli ama açıkçası tanıtımın ayrıntılı olarak ele alınması gerekiyor."

M-Sport takım patronu Richard Millener, WRC'nin tanıtım ayağına ilişkin net bir vizyonun, teknik düzenlemelerle ilgili tartışmalara yanıt vermenin kilit bir parçası olduğuna inanıyor.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Millener Autosport'a verdiği demeçte, "Yarın strateji ve vizyonun ne olduğuna dair bazı bilgiler görmeyi bekliyoruz, yani doğru yönde ilerleyen pek çok şey var ama sanırım yarına kadar daha fazlasını öğrenmiş olacağız."

"Sanırım önce tanıtım unsurunu halletmemiz ve herkesin bu konuda doğru yönde ilerlediğimiz konusunda hemfikir olması gerekiyor, ardından bir plan ve strateji geliştireceğiz. Buna onay verilir verilmez, tamamen 2027'ye konsantre olmamız gerekecek."

"Eğer en azından 2027'ye kadar uzanan bir tanıtım stratejimiz varsa, o zaman 2027 yönetmeliklerinin çerçevesine de uymalıyız ki sadece mevcut üreticiler değil, yeni üreticiler de buna uyabilsin." dedi.

WRC Organizatörü tanıtımı artırmak için bir dizi proje üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ay Martins Sesks'in M-Sport ile iki yarışlık bir Rally1 programı gerçekleştirmesine yardımcı olmak için desteğini açıklarken, Formula 1 tarzı takım radyosu ve yayınlara daha fazla veri getirmek için de çalışmalar sürüyor.

"WRC'yi büyütmek hakkında çok konuştuk ama bunun gerçekleşmesini sağlamak için yapacağımız bireysel şeylerin neler olduğunu bulmaya çalışıyoruz."

"Gelecek yıl için yeni konseptler olduğundan emin olmak için arka planda bir şeyler oluyor. Komuta merkezi hikayeleri çok daha iyi anlatmamızı sağlayacak ve Ford için [2026'da yapılması planlanan] ABD etkinliğine ilişkin güncellemeler kilit önem taşıyor."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

"Herhangi bir sürpriz istemiyoruz, sadece son iki yıldır konuştuğumuz ve şampiyonanın inşasına yardımcı olabilecek tüm konularda net bir vizyon istiyoruz."

"Kural değişikliği daha fazla üretici bulmak için en iyi fırsat ve 2027 yeni üreticiler bulmak için hâlâ ulaşılabilir bir hedef."

"Çok hızlı hareket etmeliyiz çünkü 2024'ün neredeyse yarısındayız ve 2025 tasarım ve inşa dönemi, 2026 test dönemi ve 2027 de başlangıç dönemi olacak. İki ay içinde en azından olan biten her şeyin bir çerçevesine sahip olmamız gerekiyor."