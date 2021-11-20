WRC Monza: Ogier yeniden liderliğe yükseldi

Yedi kez dünya şampiyonu Ogier, sabah bölümünü takım arkadaşı ve şampiyonadaki rakibi Evans’ın 5.2 saniye önünde bitirdi. Evans, güne 1.4 saniye önde başlamıştı.

Başa baş giden mücadelede liderlik, sabah gerçekleştirilen dört etapta üç kez el değiştirdi.

Ogier 8. etapta liderliği alırken, 9. etapta liderlik yeniden Evans’a geçti. Ancak hızını arttıran Ogier, 10. etapta tekrar liderliği ele geçirdi ve farkı 11. etapta daha da açtı.

Hyundai sürücüsü Dani Sordo, takım arkadaşı Thierry Neuville’in 9. etapta bariyerlere çarpmasının ardından 3. sıraya yükseldi.

Art arda sıralanan üç Hyundai sürücüsünden ilki olan Sordo liderin 28.2 saniye gerisinde üçüncü, Neuville 51.9 saniye geride dördüncü, çaylak Oliver Solberg 1dk17sn geride beşinci sırada yer alıyor.

Toyota’dan Takamoto Katsuta altıncı sırada kendisine yer bulurken, bir diğer Hyundai sürücüsü Teemu Suninen yedinci, M-Sport Ford’dan Gus Greensmith sekizinci, Toyota’dan Kalle Rovanpera dokuzuncu sırada.

İlk 10’u tamamlayan isim ise WRC3 Citroen sürücüsü Yohann Rossel.

Monza Rallisi, öğleden sonra efsanevi Monza pistinde gerçekleştirilecek olan iki etapla devam edecek.

Etap galipleri:

8. etap : T. Neuville

9. etap : E. Evans

10. etap : S. Ogier

11. etap : S. Ogier

WRC Monza Rallisi - 11. etap sonrası sıralama:

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 1 / 2 Fotoğraf: Toyota Racing Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC 2 / 2 Fotoğraf: Toyota Racing