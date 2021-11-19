WRC Monza: Ogier, Evans’ın önünde lider

Şampiyonluk adayları Ogier ve takım arkadaşı Elfyn Evans, sezon finali olan rallinin ıslak ve kaygan ilk etaplarını domine ettiler.

Şampiyonada 17 puanlık avantajına rağmen Ogier, dört etabın üçünü kazanarak Evans’ın 6.5 saniye önünde lider durumda.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville sabah bölümünü 27.2 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Diğer Hyundai sürücüleri Dani Sordo ve Oliver Solberg ise sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer alıyor.

Solberg, M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux ile mücadele ediyordu ancak Fourmaux, 3. etapta kaza yaparak ralliye veda etti.

Sabah bölümünün son etabı ise, bir seyircinin acil yardım gerektiren sağlık durumu sebebiyle erken sona erdirildi.

Toyota’nın Japon sürücüsü Takamoto Katsuta altıncı sırada yer alırken, Hyundai’den Teemu Suninen yedinci, M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith sekizinci sırada.

Toyota’nın genç yıldızı Kalle Rovanpera ise, planlarının sadece ralliyi bitirmek olduğunu açıkladı ve şu anda 9. sırada yer alıyor.

İlk 10’u tamamlayan isim ise WRC2 sürücüsü Nikolay Gryazin.

Monza Rallisi, öğleden sonra ünlü Monza pistini de kullanacağı üç etapla devam edecek.

Etap galipleri:

1. etap : S. Ogier

2. etap : E. Evans

3. etap : S. Ogier

4. etap : S. Ogier

WRC Monza Rallisi - 4. Etap sonrası sıralama: