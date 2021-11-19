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WRC / Rally Monza Yarış ayak raporu

WRC Monza: Evans liderliği alarak Ogier üzerindeki baskıyı arttırdı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Monza Rallisi'nde liderliği alarak Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyona mücadelesi verdiği takım arkadaşı Sebastien Ogier'ye karşı baskıyı artırdı.

WRC Monza: Evans liderliği alarak Ogier üzerindeki baskıyı arttırdı

Ünlü Monza grand prix pistinde yapılan etapta 1.4 saniye farkla liderliği alan Evans, sabah yapılan dağ etabında olan Ogier'nin 6.5 saniye gerisindeydi.

İkinci sırada yer alan Ogier, tam zamanlı olarak yarıştığı son WRC yarışında sekizinci dünya şampiyonluğunu almak için ideal konumda ancak Evans'ın 17 puan önünde yer alan Fransız pilot, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir baskı altında.

Hyundai pilotu Thierry Neuville, altıncı etabı kazanarak günü üçüncü sırada tamamladı ancak Belçikalı pilot, şampiyona için mücadele eden Toyota sürücülerinin 21.6 saniye gerisinde.

Dani Sordo, gelecek sene Koreli markanın üçüncü aracını birlikte paylaşacağı çaylak Hyundai takım arkadaşı Oliver Solberg'in önünde dördüncülüğü aldı. Solberg ise, şu ana kadar bir WRC aracındaki en iyi performansını ortaya koydu.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, Hyundai'de Ott Tanak'ın yerine yarışan Teemu Suninen, M-Sport'tan Gus Greensmith ve Toyota'dan Kalle Rovanpera altıncılık ve dokuzunculuk arasındaki sıraları aldılar. Rovanpera'nın şaşırtıcı şekilde yavaş temposu ise, Evans ve Ogier'nin, markalar şampiyonasını kazanmak için gereken üreticiler puanını toplamayı düşünmeden mücadele etmeleri için, takımı tarafından verilen bir talimatın sonucu.

M-Sport pilotu Adrien Fourmaux ise üçüncü etapta yaptığı kazanın ardından Cuma günü için ralliden çekilirken, Cumartesi gününde geri dönüş yapacak.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Beşinci etapta Evans, Sordo'nun sadece 0.3 saniye önünde liderliği alırken, şampiyona lideri Ogier ise altıncı sırada kaldı. Altıncı etabın galibi Neuville olurken, şampiyonluk mücadelesindeki Evans ve Ogier ikinci ve üçüncü sırada etabı tamamlamayı başardılar.

WRC Monza - SS6'nın ardından sıralama

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Toplam süre Fark
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 58'42.900  
2 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 58'44.200 1.300
3 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 59'04.400 21.500
4 Spain Dani Sordo
Candido Carrera 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 59'15.900 33.000
5 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 59'34.600 51.700
6 Japan Takamoto Katsuta
Aaron Johnston		 Toyota Yaris WRC RC1 59'49.800 1'06.900
7 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		Ford Fiesta WRC RC1 1:00'07.500 1'24.600
8 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1:00'14.900 1'32.000
9 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 1:00'33.800 1'50.900
10 France Yohan Rossel
Jacques-Julien Renucci		 Citroën C3 Rally2 RC2 1:02'47.100 4'04.200
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