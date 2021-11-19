WRC Monza: Evans liderliği alarak Ogier üzerindeki baskıyı arttırdı

Ünlü Monza grand prix pistinde yapılan etapta 1.4 saniye farkla liderliği alan Evans, sabah yapılan dağ etabında olan Ogier'nin 6.5 saniye gerisindeydi.

İkinci sırada yer alan Ogier, tam zamanlı olarak yarıştığı son WRC yarışında sekizinci dünya şampiyonluğunu almak için ideal konumda ancak Evans'ın 17 puan önünde yer alan Fransız pilot, daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir baskı altında.

Hyundai pilotu Thierry Neuville, altıncı etabı kazanarak günü üçüncü sırada tamamladı ancak Belçikalı pilot, şampiyona için mücadele eden Toyota sürücülerinin 21.6 saniye gerisinde.

Dani Sordo, gelecek sene Koreli markanın üçüncü aracını birlikte paylaşacağı çaylak Hyundai takım arkadaşı Oliver Solberg'in önünde dördüncülüğü aldı. Solberg ise, şu ana kadar bir WRC aracındaki en iyi performansını ortaya koydu.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, Hyundai'de Ott Tanak'ın yerine yarışan Teemu Suninen, M-Sport'tan Gus Greensmith ve Toyota'dan Kalle Rovanpera altıncılık ve dokuzunculuk arasındaki sıraları aldılar. Rovanpera'nın şaşırtıcı şekilde yavaş temposu ise, Evans ve Ogier'nin, markalar şampiyonasını kazanmak için gereken üreticiler puanını toplamayı düşünmeden mücadele etmeleri için, takımı tarafından verilen bir talimatın sonucu.

M-Sport pilotu Adrien Fourmaux ise üçüncü etapta yaptığı kazanın ardından Cuma günü için ralliden çekilirken, Cumartesi gününde geri dönüş yapacak.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing

Beşinci etapta Evans, Sordo'nun sadece 0.3 saniye önünde liderliği alırken, şampiyona lideri Ogier ise altıncı sırada kaldı. Altıncı etabın galibi Neuville olurken, şampiyonluk mücadelesindeki Evans ve Ogier ikinci ve üçüncü sırada etabı tamamlamayı başardılar.

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