WRC, Monte Carlo Rallisi'nin rotasını değiştirmeyecek

Haberi dinle

Alışılmadık kış koşullarının eksikliği, Monte Carlo'yu klasik bir asfalt rallisine dönüştürdü; bu da sürücülerin geleneksel karlı ve buzlu etapların garanti altına alınması için ralliyi daha kuzeye taşımak için talepte bulunmasına yol açtı.

Bu, rallinin büyük ölçüde kardan yoksun olduğu ikinci yıl oldu. Geçen yıl sadece bu yıl programda yer almayan Sisteron etabı kar ve buzdan etkilenmişti.

Çok daha kuru koşullar, ralli organizatörü Automobile Club de Monaco'nun geçen yıl servis alanını kuzeydeki Alp kasabası Gap'tan Monte Carlo limanına taşıma kararıyla aynı zamana denk geldi.

Dokuzuncu Monte Carlo zaferini elde eden Sebastien Ogier, rallinin daha da kuzeye taşınarak daha zorlu bir hale gelmesini istiyor.

Ogier, "Ne yazık ki -tıpkı geçen yıl olduğu gibi- ralliyi ağırlıklı olarak güneyde düzenlediğinizde kar ve buz olmaması ihtimali de artıyor."

"Küresel ısınma var, bu bir gerçek. Oradan geldiğim için bunu söylemek istemiyorum ama bence hepimiz Gap'i özledik. Sadece orası değil, kasabanın çevresinde de bazı harika etaplar düzenlenebilir."

"Gap'e dönme ihtimali olduğunu duydum, eminim ki bu ralliye biraz daha heyecan katacaktır ve eminim ki taraftarlar bizi koşullarla ve lastik seçimleriyle mücadele ederken görmek isteyecektir." dedi.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville de Ogier ile aynı fikirde, hatta servis alanının Monako limanında kalabileceğini ve yol bölümlerinin uzatılabileceğini söylüyor.

Neuville "Servis alanı Monako'da kalabilir ancak etapların daha kuzeyde olması gerekiyor. Kar olmadan Monte Carlo aynı şey değil." dedi.

Visual from 2022 Rally Monte Carlo Photo by: Red Bull Content Pool

Kısa bir süre önce İsveç Rallisi organizatörleri, etkinliğin kış koşullarını garanti altına alabilmesi için ralliyi geleneksel yeri Karlstad'dan 800 kilometre kuzeydeki Umea'ya taşımayı tercih etti.

Ancak WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, şampiyonanın Gap'a dönme ya da rotayı değiştirme gibi bir planının olmadığını belirtti ve bu yılki kuru koşulları bir "anomali" olarak nitelendirdi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Larkin, "Monako'ya geri dönmemizin nedeni herkesin Monako'ya geri dönmek istemesi.

"Bize ev sahipliği yapan ülkenin kalbine geri döndüğümüz için çok mutluyuz, merkezde olmak herkes için iyi bir atmosfer yaratıyor.

"Monako'dan taşınmamızın tek nedeni bu liman bölgesinde hiç bitmeyen inşaat döngüsüydü. Bu bölgede kaç yarışmacıya yer verebileceğimizin sınırındayız, zaten bu yılki ralli de sınırlı sayıda ve gereğinden fazla katılımla gerçekleşti, ancak bu verilebilecek bir ödün."

"Bize birkaç yüz metrekareye mal olabilecek bir durumla karşılaşırsak o zaman bir yıllığına değişiklik yapılabilir, ama göreceğiz."

"WRC ve ACM, servis alanını Monako'da tutmaya kararlı. Bu, takımlar için alan miktarından ödün vermek anlamına gelse dahi alabileceğimiz bir risk." dedi.

Ralli rotasının değişip değişmeyeceği de sorulan Larkin, "Hayır, kayak yapan herkesin karsız kayak merkezlerinin olduğunu bildiğini düşünüyorum. Şu ana kadar tüm kayak sezonu tam bir felaketti. Şu anda biraz kar yağdığını biliyorum."

"Bence bu yıl biraz anormal, çok ama çok sıra dışı. Perşembe günü bile havanın ne kadar soğuk olduğunu görebiliyoruz ve geceleri de soğuktu, ancak kar yağmadığı gerçeği değişmiyor." dedi.