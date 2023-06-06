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WRC Monte Carlo Rallisi 2024'te Gap şehrinde yapılacak

Dünya Ralli Şampiyonası'nın geleneksel sezon açılışı Monte Carlo Rallisi, Monako'da yürütülen büyük çalışmalar nedeniyle önümüzdeki yıl Gap şehrinde yapılacak.

Tom Howard
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Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

İkonik asfalt rallisi son iki yıldır Monte Carlo'da düzenleniyor ve start/finiş düzlüğü ile ünlü pistin yüzme havuzu şikan bölümleri etrafında bir servis parkı inşa ediliyordu.

Automobile Club de Monaco bugün yaptığı açıklamada, rallinin 2014-2021 yılları arasında etkinliğe ev sahipliği yapan Gap'a, Monako'daki altyapıya yönelik 'büyük çalışmalar' nedeniyle geri döneceğini ve bunun da oluşturulacak bir servis parkı için alanı kısıtlayacağını duyurdu.

Monako, resmi ödül töreni öncesinde rallinin seremonik start ve finişine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Automobile Club de Monaco'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Büyük çalışmalar nedeniyle, servis parkını ve Monako'daki çeşitli altyapıları korumak için gereken tüm alan güvence altına alınamadı."

"Bu nedenle, Automobile Club de Monaco Organizasyon Komitesi Hautes-Alpes departmanına, daha doğrusu 2014'ten 2021'e kadar ev sahibi şehir olan Gap'a dönmeye karar verdi. Bununla birlikte, etkinliğin resmi başlangıç, bitiş ve ödül töreni Monako'da yapılmaya devam edecek."

"22-28 Ocak 2024 tarihleri arasında 92. kez düzenlenecek olan yarışın ayrıntılı rotası önümüzdeki ay açıklanacak."

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Monte Carlo, gelecek yıl 14 etkinliğe çıkabilecek WRC sezonunun açılış turuna bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyona şu anda Suudi Arabistan'da çöl tabanlı bir tur eklemek için çalışırken, FIA ve WRC'nin Eylül ayında yapılacak bir test etkinliğini başarılı bulması halinde ABD, Meksika'nın yerine programa katılmaya aday.

Portekizli organizatörlerin 2024 yılı için WRC ile yeni bir anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşmanın 2025 yılına kadar uzatılabileceğini duyurmalarıyla 2024 takvimi şekillenmeye başladı.

Çakıl tabanlı etkinlik 2024 yılı için sözleşmeleri bulunan Monte Carlo, İsveç, Akropolis, Safari, Orta Avrupa Rallisi, Sardunya ve Şili'ye katılırken, Finlandiya ve Japonya'nın da programda kalması bekleniyor.

Letonya'nın 2024 için yeni eklenen ülkelerden biri olduğu açıklandı ve Estonya'nın yerini alması bekleniyor. Diğer tek soru işareti ise yeni bir anlaşmaya yakın olan Hırvatistan ile ilgili.

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