Monte Carlo Rallisi: Ogier tempo yükseltti, Evans liderliğini korumaya çalışıyor

Dün gece koşulan etapları lider tamamlayan Evans güne dokuz kez Monte Carlo'yu kazanan Ogier ile arasındaki 21.6 saniye farkla güne başladı ancak sekizinci etabın sonunda bu fark 4.5 saniyeye düştü.

Monte Carlo'yu dokuz kez kazanan Ogier, günün altı etabından üçünü, tehlikeli buzlu bölümlere sahip zorlu kuru asfalt yollarda kazandı.

Hyundai'den Thierry Neuville, Ogier ile etap galibiyeti sayılarını eşitlerken, Belçikalı sürücü dördüncü etaptaki yüksek hızlı spin dışında güçlü bir gün geçirdi ve 16.1 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Hyundai'ye geri dönen Ott Tanak i20 N'in direksiyonunda kendine güvenini artırmaya devam etti. Ancak günü 1 dakika 13.6 saniye geride tamamladı. Estonyalı sürücü 3. etapta kısa süreliğine yolkenarındaki hendeğe düştü ve 41.9 saniye kaybetti.

İlk altıyı M-Sport'tan Adrien Fourmaux (+1 dakika 38.0 saniye) ve Rally1'deki ilk yarışında i20 N'e alışmaya devam eden Hyundai'nin yeni pilotu Andreas Mikkelsen tamamladı.

M-Sport'tan Gregoire Munster yedinci sıradaki yerini korurken, diğer Rally1 pilotu Takamoto Katsuta, Tanak'ı bu sabah yakalayan aynı buzlu bölgede spin atarak beş dakika kaybetmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor.

Photo by: Red Bull Content Pool Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Saint-Leger-les-Melezes/La Batie-Neuve etabının Neuville, Tanak, Katsuta ve Munster'i yakalayan sabah geçişinden sonra öğleden sonra koşullar iyileşmişti.

Buzlu bölümler azalmış olsa da, yolda sürücüleri test etmek için bol miktarda su vardı.

Ne kadar zorlayacağından emin olmasa da, altıncı etapta en iyi dereceyi yapan Neuville oldu. Lider Toyota ikilisi Evans ve Ogier'e yaklaştı.

Neuville, Ogier'den 1.6 saniye daha hızlıydı ve o da takım arkadaşı Evans'tan bir saniye çalmış oldu. Bu da liderlik farkını 9.7 saniyeye indirdi.

Ogier, "Bizim için iyi bir etaptı. Daha eşit koşullara sahip olduğumuz için mücadelenin gerçekten başladığını düşünüyorum"

Katsuta etap boyunca temiz bir sürüş gerçekleştirdi. Ancak Japon pilot bu sabah yaptığı hatanın ardından temkinli bir sürüşü tercih etti.

Mikkelsen, yol yüzeyi giderek kirlenirken dikkatli olmayı tercih eden Fourmaux'nun önünde altıncı en hızlı zamanı kaydederek yeni Hyundai'sini anlamaya başladığının işaretlerini verdi.

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Yedinci etapta öndeki mücadele kızışmaya devam etti. Neuville bir önceki etapta yakaladığı pozitif ivmeyi sürdürerek bir etap galibiyeti daha elde etti. Hyundai sürücüsü kirli yol koşullarında ustalaşarak Ogier'den 3.5 saniye daha hızlı bir performansla genel liderlikle arasındaki farkı 17.3 saniyeye indirdi.

Ogier etap geçişini özel bir şey değil olarak tanımlarken ancak yol yüzeyine sürüklenen çakıl miktarının arttığına dikkat çekti.

Ogier'nin koşullarla ilgili görüşleri Evans tarafından da desteklendi. Evans takım arkadaşına 1.1 saniye daha geride kalarak toplam avantajın 8.6 saniyeye düşmesine engel olamadı.

Evans, "Muhtemelen dar ve kirli yerlerde yeterince pürüzsüz ya da cesur değildim." dedi.

Tanak, Katsuta, Fourmaux, kendini geliştiren Mikkelsen ve Munster'in önünde diğerlerinin en iyisi olarak ortaya çıktı.

Günün son etabında Ogier liderliği kovalamaya devam etti. Toyota sürücüsü Evans'ı 4.1 saniye geride bırakarak karanlıkta koşulan sekizinci etabı kazandı. Bu sonuç Evans'ın güvenli bir sürüş sergilemesinin ardından geldi.

Neuville de Evans'ı çamurlu bir etapta geçmeyi başararak liderlik için üçlü bir mücadele devam edeceğini gösterdi.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

WRC2'de Nikolay Gryazin, Pepe Lopez'in 1.3 saniye önünde yer alırken, ikili öğleden sonra bolca pozisyon değiştirdi.

Pazar günü koşulacak üç etaptan önce cumartesi günü ekipleri altı etap daha bekliyor.

8. etabın ardından klasman: