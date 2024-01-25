WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

Geçen yılın şampiyona ikincisi, kuru koşullarda gerçekleştirilen gece etaplarında Hyundai'den Thierry Neuville'e 15.1 saniye farkla günü noktaladı.

Hyundai için zorlu bir akşam oldu. Çünkü üç aracı da sorun yaşadı. Dokuz kez Monte Carlo galibi Sebastien Ogier (+21.6 saniye) geride kalarak üçüncü olurken Ott Tanak, gaz kelebeği sorunuyla mücadele ettiği akşamı Ogier arkasında dördüncü sırada tamamladı. Tanak genel klasmanda şu anda (22.8 saniye) geride.

Adrien Fourmaux, M-Sport ile tam zamanlı olarak Rally1 dönüşünde Toyota'dan Takamoto Katsuta (+7.3 saniye), M-Sport'tan Gregoire Munster (+27 saniye ) ve Hyundai'nin yeni üyesi Andreas Mikkelsen'in ( 29.8 saniye) önünde net bir beşincilikle genel klasman liderinin (+39.0 saniye) arkasında geceyi noktaladı.

Evans sezonun açılış etabında zamanlama ekranlarını aydınlattı. Galli pilot kuru asfalttaki yol tutuşundan en iyi şekilde faydalanıp faydalanmadığından emin olmasa da.

Toyota pilotunun 21.01 km'lik Thoard-St Geniez etabında elde ettiği zaman testi kazanmak için fazlasıyla yeterliydi.

Hyundai'nin yeni transferi Tanak, ilk etapta Evans'ı geçmeye en çok yaklaşan isim oldu ve 5.2s geride kaldı. Estonyalı pilot etap sonunda bir gaz kelebeği sorunuyla mücadele ettiğini açıkladı.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Tanak, "Güzel etaptı ama çok ama çok yumuşak kaldık. Belki de gaz kelebeği ile ilgili bir sorunumuz var, ayağımı kaldırdığımda bile pedal hâlâ sondaydı." dedi.

Neuville yeni takım arkadaşından 3.1s daha yavaştı. Ancak kesmelerdern sonra asfalta sürüklenen çakıllar nedeniyle giderek kirlenen yol yüzeyiyle karşılaşan Ogier'den 1.5 saniye daha hızlıydı.

M-Sport'tan Fourmaux, Toyota'dan Katsuta ve Munster'in kullandığı ikinci M-Sport Ford Puma'nın 16.2 saniye önünde beşinci en hızlı zamanı yapmak için güçlü bir çaba gösterdi.

Son WRC2 şampiyonu Mikkelsen, Evans'ın yaklaşık 32.9 saniye gerisinde Rally1'i tamamladı. 2019'dan bu yana ilk kez WRC'ye dönüş yapan Norveçli pilot, Hyundai i20 N'deki motor haritası sorunuyla mücadele ettiğini bildirdi.

Evans, ertelenen ikinci etabı (Bayons-Breziers 25.19km) kazanarak etkileyici başlangıcını sürdürdü. Büyük bir kalabalığın önünde koşulan etapta bazı nemli bölümler vardı.

Evans Neuville'i 6.8 saniye farkla geçerken, Neuville etap sırasında küçük bir sorun yaşadığını açıkladı. Tanak, Hyundai'sindeki gaz kelebeği sorununun kötüleşmesiyle daha fazla zaman kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

Tanak, "Sorun ikinci etapta daha da kötüleşti. Burada olduğum için mutluyum. Aracın yaptığı şey inanılmaz." dedi.

Photo by: Toyota Racing Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Ogier, Tanak'ın yaşadığı sorun sayesinde üçüncü sıraya yükselirken, Fransız pilot en hızlı üçüncü zamanı elde etti ve Toyota'dan takım arkadaşının 11.8 saniye gerisinde kaldı.

WRC2'de Skoda'dan Pepe Lopez başı çekerken, Sami Pajari Citroen ikilisi Nikolay Gryazin ve Yohan Rossel'in arkasında dördüncü sırada yer alarak yeni Toyota GR Yaris Rally2'nin en iyisi oldu.

Ralli cuma günü toplam 105.72 km'lik mesafeyi kapsayan altı etapla devam edecek.