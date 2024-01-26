WRC Monte Carlo: Evans Ogier'in önünde lider, Tanak yol dışına çıktı

Evans, dokuz kez Monte Carlo'yu kazanan Ogier'e 10.7 saniye önünde yer alarak buzlu bölümlerinde yer aldığı üç zorlu asfalt etabı başarıyla geçti.

Ogier üç etaptan ikisini kazanarak Evans'ın 24.5 saniye gerisinde yer alan Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in önünde üçüncü sıradan ikinci sıraya yükseldi. Takım arkadaşı Tanak, buzlu bölümde yol dışına çıkıp bir dakikadan fazla bir süre geride kalarak dördüncü sırada gün ortası servisine gitti.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux (+1 dakika 04.3 saniye), Rally1 aracıyla hızlanmaya çalışan yeni Hyundai sürücüsü Andreas Mikkelsen (+2 dakika 08.6 saniye) ve Gregoire Munster'in ikinci M-Sport Ford'u (+2 dakika 33.3 saniye) ilk yediyi tamamladı. Toyota'dan Takamoto Katsuta beş dakikadan fazla zaman kaybederek beşinci sıradan puan bölgesinin dışına düştü.

Sabahki açılış etabı (Saint-Leger-les-Melezes/La Batie-Neuve 16.68km) ekiplerin başını ağrıttı. Etabın büyük bir kısmının kuru olmasına rağmen yol dağın tepesine ulaştığında tehlikeli buz tabakası bölümleri vardı.

Bu buzlu alanlar birkaç sürücüyü zor durumda bıraktı. Neuville zorlu bir sağ virajda kar yığınına çarpmaktan şans eseri kurtuldu ve etabı dikkatli ralli lideri Evans'a karşı 5.3s farkla kazandı. Ogier sorunsuz bir etap çıkararak üçüncü en hızlı zamanı elde etti.

Neuville, "Gerçekten çok zordu. Buzun üzerine çıktığınızda tutuş sıfır oluyor. Mümkün olduğunca çok yol almaya çalıştım. Bana daha fazla güven vermesi için araç üzerinde biraz çalışmamız gerekiyor."

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ancak Tanak buz üzerinde o kadar şanslı değildi. Estonyalı pilot, Neuville'in zorlı bir an yaşadığı aynı virajda i20 N'inin arkasını kaybetti. Tanak yol kenarındaki hendeğe düştü ve seyircilerin onu yola geri itmesi gerekti. Tanak bu etapta 41.9 saniye kaybetti. Tanak, dün gece yaşadığı gaz kelebeği sorunlarının hafiflediğini de bildirdi.

Katsuta ve Munster da aynı virajda hendeğe düştü. Katsuta'nın Rally 1 pilotları arasındaki en ciddi hataydı ve Japon pilot 5 dakika 24.2 saniye geriye düşerek sıralamada geriledi.

Katsuta, "Sadece benim hatamdı, çok aptalcaydı. Aslında gerçekten çok kötü. Etapları bitirmeye çalışacağım ve ne yapabileceğime bakacağım." dedi.

Bu dram Fourmaux'nun Tanak'ın önüne geçerek dördüncü sıraya yükselmesine yardımcı olurken, Mikkelsen ve Munster altıncı ve yedinci sıraya yerleştiler.

Dördüncü etapta (Champcella/Saint-Clement 1 17.87km) buzlu alan bulunmadığından ekipler kuru asfaltta sınırlarını zorlayabildi.

Ogier, ralli lideri Evans'a 1.0s fark atarak ilk etap galibiyetini elde etti.

Evans, Belçikalı sürücünün hata yapmasının ardından Neuville ile arasındaki farkı 18.8 saniyeye çıkararak etap sonlandırdı. Neuville, yüksek hızda yaptığı çılgın bir spin ona zaman kaybettirmeden önce Evans'tan iki saniye daha hızlıydı.

Neuville, "Hiçbir fikrim yok. Notlarımda olmayan bir çakıl ya da başka bir şey olmalı ama bu büyük bir sürpriz oldu."

Photo by: M-Sport Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Tanak üçüncü etaptaki spininden sonra toparlanarak üçüncü en hızlı zamanı yaptıktan sonra Fourmaux'dan dördüncülüğü geri aldı. Ancak Fourmaux, üçüncü etaptan sonra Puma'sında ayar değişiklikleri yaptı ve direksiyon başında kendini çok daha güvende hissediyordu.

Sabah bölümünün son etabı (Etap 5 La Breole/Selonmet - 18.31km), kara buz bölümlerinin bulunduğu bir yolda müthiş bir zamanlama yapan Ogier'e gitti.

Duygusal Fransız, Evans'tan 11.2s daha hızlı bir derece elde ederek zafer mücadelesine dahil oldu.

Gözyaşlarına hakim olamayan Ogier, "Şu ana kadar zorlanıyordum. Zor bir hafta geçiriyorum ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

Fourmaux, Tanak ve Neuville'in önünde üçüncü en iyi zamanı elde etmek için güçlü bir çaba gösterdi.

Skoda sürücüsü Pepe Lopez WRC2 sıralamasında Nikolay Gryazin'i 0.4s farkla geride bıraktı.

Gün bu öğleden sonra sabah etaplarının ikinci geçişini tamamlayacak.