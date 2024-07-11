WRC, mevcut üreticilerini elinde tutabileceğinden emin

Citroen'in 2019 sonundaki çıkışından bu yana Toyota, Hyundai ve Ford [M-Sport aracılığıyla] olmak üzere üç markayla temsil edilen rallinin en üst seviyesi uzun süredir üretici kadrosunu genişletmeye çalışıyor.

Ancak bu ayın başlarında Polonya'da Hyundai'nin Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda bir Hypercar programı başlatmaya hazırlandığına dair haberler yayıldı ve Koreli otomobil üreticisinin WRC'deki uzun vadeli geleceği konusunda şüphe uyandırdı.

Hyundai Motorsport'un başkanı ve takım patronu Cyril Abiteboul, WRC de dahil olmak üzere motor sporları planlarına ilişkin bir açıklamanın zamanı geldiğinde yapılacağını ve bunun Eylül ayında olabileceğini söyledi.

Haber, FIA'nın WRC üreticilerinin baskısı üzerine gelecek yıl için teknik düzenlemeleri değiştirme planlarında U dönüşü yapmasından ve bunun yerine 2027 için tamamen yeni düzenlemelerden önce önümüzdeki iki yıl için istikrarı tercih etmesinden sadece bir ay sonra geldi.

Hyundai ile ilgili spekülasyonlar sorulduğunda WRC Organizatörü, şampiyonanın mevcut üreticilerini koruyabileceğine ve 2027'de bir tane daha ekleyebileceğine inanıyor.

WRC Organizatörünün Kıdemli Spor Direktörü Peter Thul Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Mevcut markalarımızın hepsinin kalacağından hiç şüphem yok diyemem çünkü bu bizim kararımız değil, ama orada olmaya değecek kadar iyi bir şampiyona yaratacağımızdan eminim."

"Bunun yanı sıra, yıl sonuna kadar iyi düzenlemeler yaparsak 2027'ye en az bir üreticinin daha girmesini umuyoruz."

Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf tarafından: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Bu bizim hedefimiz çünkü şampiyonayı ileriye taşımak zorundayız. Üreticilerin iç düşünceleri hakkında yorum yapamam ama dediğim gibi, o kadar cazip olmalı ki burada kalmak istesinler."

"Bu üç firmayı bünyemizde tutmak için her şeyi yapacağız ve her türlü öneriye açığız. Sanırım gerek düzenlemeler gerekse sportif düzenlemeler konusunda hiç bu kadar iyi görüşmeler yapmamıştık."

WRC Organizatörü, FIA'nın 2026 sonuna kadar istikrara yönelmesini doğru karar olarak nitelendirdi ancak Thul, üreticilerin şampiyonanın gelecekteki yönünü anlamalarına yardımcı olmak için 2027 yönetmeliklerinin bu yıl yayınlanması gerektiğini yineledi.

Thul, "Oldukça olumluyum, bence [FIA'nın teknik düzenlemelerde istikrar çağrısı] doğru bir karar."

"Her türlü konuyu tartışmak güzeldi ve şu anda sahip olduğumuz şey istikrar. Ancak bizim için daha da önemlisi, 2027 için düzenlemelerin artık çok hızlı bir şekilde yapılmış olması."

"Bu da bu yıl buna ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor çünkü geleceği düşünmek zorundayız, bence herkes bir ihtiyaç olduğunu biliyor ve devam eden birçok çalışma var."

"Bence herkes nasıl olması gerektiği konusunda ortak bir fikre sahip. Tek sorun, farklı aktarma organları için ne kadar esneklik olunması gerektiği." dedi.