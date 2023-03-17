Önceki / Tanak: "Meksika, Rally1 araçları için önemli bir test olacak" Sonraki / M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!
WRC / Meksika Rallisi Etap raporu

WRC Meksika Rallisi: Shakedown'ın lideri Tanak

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Ott Tanak, Meksika Rallisi'nde dün gece gerçekleştirilen Shakedown etabını Kalle Rovanpera'nın önünde en hızlı isim oldu.

Tom Howard
Ekleyen:
WRC Meksika Rallisi: Shakedown'ın lideri Tanak
Haberi dinle

M-Sport Ford sürücüsü, Guanajuato'da şehrindeki Unesco Dünya Mirası bölgesinde hazırlanan etapta en hızlı isimdi.

Tanak'ın derecesi, Toyota'nın son şampiyon sürücüsü Rovanpera'nın 1.7 sn önünde yer alırken Hyundai'den Esapekka Lappi 2.2 sn geride 3. oldu.

Hyundai'den Thierry Neuville ve 6 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Tanak'ın 2.8 sn gerisinde dördüncü sırayı paylaştılar.

Elfyn Evans, lider Tanak'ın 3.3 gerisinde 6. olurken onu Dani Sordo ve Pierre Louis Loubet takip ettiler. Loubet, Avrupa dışında ilk kez bir ralliye katılıyor.

Shakedown'un ardından WRC'de son sırada kalan isim Toyota'dan Takamoto Katsuta olurken WRC2'de Emil Lindholm oldu. 

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Sıra Pilot / Co-pilot Toplam süre Fark Ara
1 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		1'54.2    
2 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		1'55.9 1.7 1.7
3 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		1'56.4 2.2 0.5
4 France Sébastien Ogier
France Vincent Landais 		1'57.0 2.8 0.6
5 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		1'57.0 2.8 0.0
6 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		1'57.5 3.3 0.5
7 Spain Dani Sordo
Candido Carrera 		1'57.6 3.4 0.1
8 France Pierre-Louis Loubet
Belgium Nicolas Gilsoul 		1'57.9 3.7 0.3
9 Japan Takamoto Katsuta
Ireland Aaron Johnston 		1'58.3 4.1 0.4
10 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		2'00.3 6.1 2.0
11 Russian Federation Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov		 2'01.9 7.7 1.6
12 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		2'02.2 8.0 0.3
13 Poland Kajetan Kajetanowicz
Poland Maciek Szczepaniak 		2'02.9 8.7 0.7
14 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson 		2'05.0 10.8 2.1
15 Jorge Martínez
Alberto Alvarez		 2'05.9 11.7 0.9
16 France Adrien Fourmaux
France Alexandre Coria 		2'06.8 12.6 0.9
17 Greece Jourdan Serderidis
Frédéric Miclotte 		2'07.1 12.9 0.3
18 Jr. Carlos
Jaime Zapata		 2'07.6 13.4 0.5
19 Alejandro Zavaleta
Diego Sanjuan		 2'07.6 13.4 0.0
20 Czech Republic Martin Prokop
Michal Ernst 		2'08.5 14.3 0.9
21 Miguel Granados
Spain Marc Marti 		2'08.6 14.4 0.1
22 Eduardo Castro
Argentina Fernando Mussano 		2'08.8 14.6 0.2
23 Ricardo Cordero
Marco Antonio		 2'10.7 16.5 1.9
24 Diego Jr.
Spain Rogelio Penate 		2'12.4 18.2 1.7
25 Daniel Chwist
Kamil Heller		 2'13.4 19.2 1.0
26 John Coyne
Eoin Treacy		 2'19.2 25.0 5.8
27 Jason Bailey
Shayne Peterson		 2'19.8 25.6 0.6
28 Patrice Spitalier
Nicolas Spitalier		 2'23.7 29.5 3.9
29 Emiliano Retama
Diego Retama		 2'24.2 30.0 0.5
30 Gustavo Uriostegui
Armando Zapata		 2'25.9 31.7 1.7
31 Rafael Maggio
Mauricio Pimentel		 3'02.8 1'08.6 36.9
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar

Tanak: "Meksika, Rally1 araçları için önemli bir test olacak"

M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı 2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Olaylı sabah etaplarının lideri Lappi, Tanak sorun yaşadı

2023 Meksika Rallisi: Olaylı sabah etaplarının lideri Lappi, Tanak sorun yaşadı

WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Olaylı sabah etaplarının lideri Lappi, Tanak sorun yaşadı 2023 Meksika Rallisi: Olaylı sabah etaplarının lideri Lappi, Tanak sorun yaşadı

M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!

M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!

WRC
Meksika Rallisi

M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı! M-Sport, Cuma gününe kabus yaşayarak başladı!

Son Haberler

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

WRC WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı 2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık! Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC WEC
Sebring

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı! WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.