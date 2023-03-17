WRC Meksika Rallisi: Shakedown'ın lideri Tanak
Dünya Ralli Şampiyonası lideri Ott Tanak, Meksika Rallisi'nde dün gece gerçekleştirilen Shakedown etabını Kalle Rovanpera'nın önünde en hızlı isim oldu.
M-Sport Ford sürücüsü, Guanajuato'da şehrindeki Unesco Dünya Mirası bölgesinde hazırlanan etapta en hızlı isimdi.
Tanak'ın derecesi, Toyota'nın son şampiyon sürücüsü Rovanpera'nın 1.7 sn önünde yer alırken Hyundai'den Esapekka Lappi 2.2 sn geride 3. oldu.
Hyundai'den Thierry Neuville ve 6 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier, Tanak'ın 2.8 sn gerisinde dördüncü sırayı paylaştılar.
Elfyn Evans, lider Tanak'ın 3.3 gerisinde 6. olurken onu Dani Sordo ve Pierre Louis Loubet takip ettiler. Loubet, Avrupa dışında ilk kez bir ralliye katılıyor.
Shakedown'un ardından WRC'de son sırada kalan isim Toyota'dan Takamoto Katsuta olurken WRC2'de Emil Lindholm oldu.
Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT
Photo by: Toyota Racing
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Toplam süre
|Fark
|Ara
|1
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|1'54.2
|2
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|1'55.9
|1.7
|1.7
|3
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|1'56.4
|2.2
|0.5
|4
| Sébastien Ogier
Vincent Landais
|1'57.0
|2.8
|0.6
|5
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|1'57.0
|2.8
|0.0
|6
| Elfyn Evans
Scott Martin
|1'57.5
|3.3
|0.5
|7
| Dani Sordo
Candido Carrera
|1'57.6
|3.4
|0.1
|8
| Pierre-Louis Loubet
Nicolas Gilsoul
|1'57.9
|3.7
|0.3
|9
| Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|1'58.3
|4.1
|0.4
|10
| Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
|2'00.3
|6.1
|2.0
|11
| Nikolay Gryazin
Konstantin Aleksandrov
|2'01.9
|7.7
|1.6
|12
| Gus Greensmith
Jonas Andersson
|2'02.2
|8.0
|0.3
|13
| Kajetan Kajetanowicz
Maciek Szczepaniak
|2'02.9
|8.7
|0.7
|14
| Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|2'05.0
|10.8
|2.1
|15
|Jorge Martínez
Alberto Alvarez
|2'05.9
|11.7
|0.9
|16
| Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|2'06.8
|12.6
|0.9
|17
| Jourdan Serderidis
Frédéric Miclotte
|2'07.1
|12.9
|0.3
|18
|Jr. Carlos
Jaime Zapata
|2'07.6
|13.4
|0.5
|19
|Alejandro Zavaleta
Diego Sanjuan
|2'07.6
|13.4
|0.0
|20
| Martin Prokop
Michal Ernst
|2'08.5
|14.3
|0.9
|21
|Miguel Granados
Marc Marti
|2'08.6
|14.4
|0.1
|22
|Eduardo Castro
Fernando Mussano
|2'08.8
|14.6
|0.2
|23
|Ricardo Cordero
Marco Antonio
|2'10.7
|16.5
|1.9
|24
|Diego Jr.
Rogelio Penate
|2'12.4
|18.2
|1.7
|25
|Daniel Chwist
Kamil Heller
|2'13.4
|19.2
|1.0
|26
|John Coyne
Eoin Treacy
|2'19.2
|25.0
|5.8
|27
|Jason Bailey
Shayne Peterson
|2'19.8
|25.6
|0.6
|28
|Patrice Spitalier
Nicolas Spitalier
|2'23.7
|29.5
|3.9
|29
|Emiliano Retama
Diego Retama
|2'24.2
|30.0
|0.5
|30
|Gustavo Uriostegui
Armando Zapata
|2'25.9
|31.7
|1.7
|31
|Rafael Maggio
Mauricio Pimentel
|3'02.8
|1'08.6
|36.9
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