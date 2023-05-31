WRC macerasına başlayan Ali Türkkan: "Sadece kazanırsam mutlu olacağım!"

2017 yılında Avrupa Ralli Takımlar Şampiyonluğunu kazanarak Türk otomobil sporlarındaki en büyük başarıyı yakalayan Castrol Ford Team Türkiye, uluslararası arenadaki mücadelesine kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye’ye 2021’de Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ şampiyonluklarını kazandıran Ali Türkkan ve tecrübeli co-pilot Burak Erdener, Fiesta Rally aracıyla Dünya Ralli Şampyionası'nda yer alacaklar.

WRC3 sınıfında yarışacak ikili, Dünya Ralli Şampiyonası kapsamında İtalya, Estonya, Finlandiya ve Yunanistan ayaklarında yarışacak.

Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak, Ali Türkkan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

Ali, sözlerine şöyle başladı: "Kendimi gerçekten çok heyecanlı hissediyorum. Aynı zamanda çok büyük bir bilinmeze gittiğim için de biraz meraklıyım. Çünkü ilk defa dünya arenasında kendimi test etme ve görme imkanım olacak. Daha önce Türkiye'nin dışına adım attık, Balkanlara gittik, Avrupa'ya gittik ama dünya arenasındaki rekabet düzeyi bambaşka. Ben de kendime bu rekabette nasıl bir yer bulabileceğim, merak ediyorum."

Ali, en büyük mücadelenin "bilinmezlik" olduğunu, bunun Türkiye'de hissettiklerinden çok farklı bir his olduğunu söylüyor.

Ali, "Yani oradaki keyif ve heyecan az önce bahsettiğim gibi bir bilinmezlik olması, belirsizlik olması. Yani oradaki isimler çok kuvvetli isimler ama gidip görmeden, onlara karşı yarışmadan ne kadar iyi veya ne kadar beklentilerimizle örtüşür, bilemiyoruz."

"Türkiye'de yarışırken ilk etapta hatta ilk gün bildiğim rakiplerle yarıştığım için, etap sonuna geldiğimde aşağı yukarı neler olacağını kestirebiliyordum. Bir hata yaptıysam 'X kişisi beni 5 saniye geçmiştir' diye düşünüyordum ya da ben çok iyi gittiğim için onu 10 saniye geçtiğimi biliyordum. Fakat burada çok iyi gidip 10 saniye de geçilebilirim çok iyi gidemedim deyip etabı da kazanabilirim."

"Yani öyle büyük bir bilinmezlik var ki, bu da çok büyük bir heyecan yaratıyor. dedi.

Ali, WRC arenasında yarıştığı için Sebastien Ogier ve Ott Tanak gibi şampiyon isimlerle aynı parkuru paylaşacak.

En çok heyecanlandığı isimle ilgili Ali, "Elbette Sebastien Ogier! O bu sene tam sezon yarışmıyor, sadece belli yarışlara giriyor. Hatta ilk yarış Monte Carlo'yu kazandı, sonra Meksika'yı da kazandı."

"Ardından Sardunya'ya da girme kararı almış. Gözlerimin padokta arayacağı ilk isim Sebastien Ogier olur. Fırsat bulursam onunla konuşmak isterim, o da bir Red Bull sporcusu. Belki oradan yakalarım onu!"

"Tabii ki onlardan sonra bu etapları geçmek, onların bıraktığı izi takip etmek ve onlarla aynı şartlarda mücadele etmek çok güzel olacak. Tabii ki onlar daha farklı araçlar kullanıyorlar ama seçtikleri çizgi, izledikleri yol kullandıkları taktikler, aslın aynı hızda olmasak da konsept olarak birbiriyle uyuşuyor."

"O yüzden kendimi az da olsa onlarla kıyaslama şansı yakalamak bence harika olacak." dedi.

Hedef zafer!

Ali Türkkan, her ne kadar bunu başarmanın zor olacağını bilse de kendisi için hep en yüksek hedeflediğini ve galibiyetten başka hiçbir sonucun kendisini mutlu etmeyeceğini dile getirdi.

Ali, "Açıkçası beni kazanmaktan başka hiçbir sonuç kolay kolay memnun edemez. Şunu da unutmamak lazım bizim dünya şampiyonasındaki ilk senemiz olacak ve rakiplerimiz çok uzun senelerdir orada yarışıyorlar. Fakat ben bir pilot olarak olabildiğince az bahaneye sahip olmayı prensip ediniyorum."

"Şartlar nasıl olursa olsun, onlar istedikleri kadar orada yarışsınlar veya bizden istedikleri kadar fazla test yapsınlar, eğer ben ileride hayallerime ulaşabilecek potansiyelde bir sporcuysam oraya ilk adım attığımda da kazacak potansiyeli göstermeliyim."

"Kazanmak ayrı bir şey kazanacak potansiyeli göstermek ayrı bir şey. Mesela liderimdir, ilk günü lider bitirmişimdir ikinci gün bir mekanik aksaklık yaşamışımdır ve kazanamamışımdır fakat kazanacak ışıltıyı göstermişimdir, önemli olan bu. Aslında pazar akşamı kendimi görmek istediğim yer şu; Evet dünya arasında da var olabiliriz hatta var olmayı geçtim şampiyon bir pilot ve bir ekip olabiliriz." dedi.

Sardunya gibi zorlu bir etapta sürüş yapacak Ali, rakiplerinin aksine Rally3 aracıyla henüz üçüncü rallisine katılacak.

Yine de Bodrum ve Bursa'daki harika performansı gelecek için çok iyi görünüyor.

Ali, bu zorlu parkurla ilgili şöyle diyor: "Rally3 sınıfı bir araçla ilk defa bu sene yarışıyorum. Bodrum Rallisi ilk yarışımdı, Sardunya'da üçüncü yarışım olacak yani Rally3 ile bir sezon ya da iki sezon yarışmadan, rakiplerimin aksine iki yarışlık tecrübeyle hemen Sardunya'ya gitmiş olacağım."

"Fakat bu iki yarışı çok verimli geçirdik. Bodrum'dan sondan bir önceki yarışa lider gittik, Bursa'da iki etap kazandık ve üçüncü olduk asfalt zeminde. Bütün bunlar aslında otomobil ile ilgili belki 10 adımlık bir yolun sekizini kat ettiğimizi ve Sardunya'ya düşündüğümüzden daha hazır olduğumuzu bize gösterdi. Bu yüzden iyi bir motivasyona sahibiz."

Araçta daha rahat hissedip hissetmediği sorusuna Ali, "Bu aslında her pilot için söylenebilir. Rally2 sınıfında işler çok hızlı gelişiyor. Pilota çok daha fazla iş yükü düşüyor, düzlükler çok hızlı bitiyor yani Rally3'te bir virajdan diğer viraja biraz düşünme süreniz oluyor.. 100 metrelik bir süre, size nefes alma aklınızı toparlama diğer viraja gidene kadar tekrardan bir şeyleri düşünme fırsatı veriyor ama Rally2'de öyle değil, Rally2'de o 100 metre bir saniye ya da iki saniye içinde tamamlandığı için sürekli sürücü üzerinde baskı yoluyor."

"Yani hiç nefes alacak vaktiniz olmuyor. Rally2 için bunları söylerken Rally1'i hiç düşünemiyorum! Fakat geçen sene ilk Rally2 sınıfı aracı bindiğimde bundan çok daha fazlasını düşünüyordum, 'vay canına bu nasıl bir araç, insanlar bu hızlarda nasıl gidiyor' diyordum. Kullanan isimlere olan saygım bir anda acayip arttı."

"Sonra elbette bu saygıyı korudum ama sezon sonuna geldiğimde Rrally2 sınıfı bir araç benim için gayet kullanılabilir ve anlaşılabilir, istediğim şeyleri yapabildiğim bir araç oldu." cevabını verdi.

Ali'nin ana avantajlarından birisi Castrol Ford Team Türkiye gibi büyük ve deneyimli bir takımla yarışıyor olması.

Serdar Bostancı ve Murat Bostancı gibi deneyimli isimlerle çalışan Ali, tüm bunların kendisi için bir avantaj olacağını söyledi.

Ali, "Bunu aslında açıklamanın en basit yolu şu; Bunu söylerken kendimi belki de haksızlık etmiş olacağım ama araca binip etaplara çıkmak ve yarış kazanmak aslında bu zincirin son ve en basit halkası."

"Aslında buradaki en büyük marifet en büyük iş yükü böyle bir otomobili bu kadar büyük bütçeleri ve böyle bir takımı besleyecek sponsorların bizi desteklemesi ve bizi buradan kaldırıp Sardunya'ya kadar götürüp, aracı bize hazır halde teslim etmesi."

"Ondan sonra zaten aracı kullanmak gerçekten işin en kolay kısmı. Bu konuda çok şanslıyız çünkü Castrol Ford Team Türkiye adından da anlaşacağı üzere Castrol ile Ford gibi büyük sponsorlara ek olarak pek çok partneri beraberinde getiriyor. Dolayısıyla her zaman diğer rakiplerimizde göre bir adım öndeyiz."

"Bu sene Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu da bize dünya şampiyonası özelinde bize destek oluyor ve bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında dünya şampiyonası macerasında çok kuvvetli desteklerle başlıyoruz."

Türkiye'nin geleceği

Ali Türkkan şu anda Türkiye'nin rallideki geleceği olarak görülüyor. Bunun da üzerinde belirli bir baskı yarattığı açık.

Bununla ilgili Ali, "Benim üzerimde baskı oluşturmuyor çünkü ben, benden bir beklenti olmaksızın elimden gelenin en iyisini yapmakla mükellefim."

"Öncelikle kendime karşı beklentilerim, sonra aileme, sevenlerime, aileme, takıma ve özellikle de sponsorlara karşı sorumluklarım var, ardından tabii ki toplum baskısı her zaman olacak. Sonuçta ralli de her sporda olduğu gibi göz önünde olan bir spor, bütün etap derecelerimiz, yaptığımız tüm hatalar ya da iyi şeyler, bütün basının ve insanların göz önünde oluyor."

"O yüzden bunlardan kaçmak mümkün olmuyor fakat dediğim gibi bu aslında bir baskıdan ziyade bende pozitif bir etki yaratıyor. Sanki bir gemide yolcuyum ve herkes de bu gemide bana destek olmak için yanımdaymış gibi hissediyorum." dedi.

Ali, Motorsport.com Türkiye'ye özel röportajında en çok hangi rallilere katılmak istediğini, hangi pilotlarla takım arkadaşı olmak istediğini ve Formula 1'de kimi desteklediğini de anlattı. Bunları ve çok daha fazlasını röportajımızda bulabilirsiniz.

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