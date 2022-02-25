WRC İsveç: Rovanpera, Cuma sabahı Solberg'in önünde lider

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Rovanpera, 3. etabı kazanarak ve takım arkadaşı Esapekka Lappi'nin altıncı sıraya düşmesinden yararlanarak liderliğe yükseldi.

Rovanpera böylece, Hyundai için güçlü bir başlangıç yapan Solberg'in 10.4 saniye önünde yer aldı.

Elfyn Evans, GR Yaris'inde güven bulmakta zorlanmasına rağmen 1.2 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville sabahı, açılış etabını kazandıktan sonra lider olan ancak sonraki iki testte zaman kaybeden takım arkadaşı Ott Tanak'ın dördüncü önünde tamamladı.

M-Sport için zor bir sabah oldu. Craig Breen 2. etapta kaza yaptığı ve hibrit sorunları, sekizinci sıradaki Ford sürücüsü Gus Greensmith'i engelledi. Dokuzuncu sırada ise Adrien Fourmaux yer aldı.

Hyundai ralliye önde başladı ve birinci olan Tanak oldu. Estonyalı, etap galibiyetini 0.4 saniye farkla Rovanpera'dan aldı.

Lappi, yalnızca 1.9 sn gerideydi ve bir kar yığınına çarptıktan sonra aracında hasar oluşan Evans'tan daha hızlıydı.

Breen ise yedinci sırada yer aldı. M-Sport takım arkadaşları Greensmith ve Fourmaux yavaş bir başlangıç yaptı.

Breen'in, Puma'sını 2. etapta derin kara gömmesine sebep olan yüksek hızlı bir kalkışın ardından kırmızı bayraklar çıktı.

İrlandalı, etapta daha önce zaten bir spin atmıştı ancak ikinci olay gününü erken sonlandırmasına sebep oldu.

Lappi, Rovanpera'dan 2.5 saniye farkla kazanarak etap galibiyeti elde ederken, Solberg üçüncü sırada yer aldı.

Tanak, denge sorunlarıyla mücadele ederken zaman kaybetti. Neuville, batarya sorunu ve 3. etabın zaman kontrolünden 10 saniye önce düzeltilen teknik bir sorun nedeniyle etap durdurulduğu için şanslıydı. Belçikalıya, Greensmith ile birlikte nominal bir süre verildi.

Rovanpera, sabahın son etabında Neuville'den 0.7 saniye farkla zirvede yer aldı ve genel liderliği yeniden kazandı. Evans en hızlı üçüncü sürücü oldu ve Solberg, çok dikkatli sürdüğünü söyledi ve zaman kaybetti.

Tanak da i20 N'nin aerosunu etkileyen ön tamponunu kaybettikten sonra zaman kaybetti. Etabın başlangıcındaki duraklama, 2017 Finlandiya Rallisi galibinin liderlikten düşmesine katkıda bulundu.

M-Sport'un sorunları, Greensmith'in hibrit gücü olmadığı için son etapta da devam etti.

İsveç Rallisi bu öğleden sonra sabah etaplarının ikinci kez tekrarlanmasıyla devam edecek.

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