WRC-İsveç Rallisi: Lappi rahat bir galibiyet alarak zafer hasretine nokta koydu

Yarı zamanlı pilot Lappi ve co-pilotu Janne Ferm 18 zorlu kar etabını başarıyla geçerek Toyota pilotu Elfyn Evans'ın 29.6 saniye önünde kariyerlerinin ikinci galibiyetini elde etti.

Lappi'nin zaferi altı buçuk yıllık zafer hasretini sonlandırdı. Yarı zamanlı geçireceği 2024 sezonuna iyi bir başlangıç yapmış oldu.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Lappi'nin 47.9 saniye gerisinde yarışı tamamlayarak WRC'deki ilk podyumunu elde etti.

Hyundai'den Thierry Neuville dördüncü (+1:46.3 saniye) olurken, Oliver Solberg etkileyici bir beşincilikle (+5:04.2 saniye) kendi topraklarında WRC2 sınıfı birinciliğini elde etti.

Değişken hava koşulları, yoğun kar yağışlarının cuma günü genel klasmanı karıştırmasıyla takımlar için zor geçen bir yarışa sahne oldu.

Toyota ile yarı zamanlı sezonunda ilk yarışına çıkan Kalle Rovanpera, ilk iki etabı kazanarak yarışa kuvvetli bir başlangıç yaptı.

Ancak cuma günü GR Yaris'inin kontrolünü kaybedip kar duvarına çarpmasıyla galibiyet şansı sona erdi.

Hyundai'den Ott Tanak da aynı etapta benzer bir hata ile yarışı sonlandı. 2019 dünya şampiyonu Tanak, i20 N'in radyatörünün hasar gördüğü hatasından önce yarışta üçüncü sıradaydı.

M-Sport'tan Gregoire Munster de lastik patlattığı için etapta dört dakika kaybetti.

Rovanpera ve Tanak'ın yarış dışı kalmasıyla Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın Lappi'nin 11.4 saniye önünde yar aldı. Katsuta ve Lappi daha sonra, yoğun kar yağışının etap başlangıç sırasında üst sıralarda yer alan pilotları zorlamasıyla liderlik için başa baş bir mücadele içine girdiler.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Lappi yedinci etapta genel klasman liderliği için Katsuta'yı geride bırakmayı başardı. Cuma gününü Japon sürücünün 3.2 saniye önünde tamamladı. Yoğun karın etkisiyle sürpriz yapan WRC2 lideri Oliver Solberg günü üçüncü sırada tamamlayarak tarihe geçti.

Cumartesi sabahı daha iyi koşullarda mücadele eden Katsuta, Fin sürücüyle arasındaki farkı 0.9 saniye kadar indirdi ancak yarış galibiyetine de emin adımlarla ilerlerken yaptığı hata nedeniyle şansını yok etti.

Katsuta, GR Yaris'inin arkasıyla bir kar duvarına çarptı ve attığı yarım spinden sonra aracının kara gömülmesine engel olamadı.

Bu hata, Lappi'ye son sekiz etapta Fourmaux'ya karşı 1:31.6 saniyelik bir avantaj sağladı. Lappi ayrıca cumartesi gününü genel klasmanın zirvesinde bitirdiği için yeni puan sistemiyle birlikte geçici olarak 18 puan kazandı. Fourmaux 15, Evans 13 ve Neuville 10 puanı cumartesi günü itibariyle cebine koydu.

Lappi pazar günü genel klasman liderliğini ve lastiklerini korumak için güvenli sürüş yapmayı tercih ederek Finlandiya 2017'den bu yana ilk galibiyetine ulaşmayı hedefledi ve bu hedefini de başardı.

11. etabı kazanan Fourmaux, 15. etapta bir kar duvarıyla yaşadığı korku dolu anları atlatarak son güne ikinci sırada girdi. Cuma günü etap başlangıç sırasını kaybettikten sonra genel klasmanda beşincilikten üçüncülüğe yükselmeyi başaran Evans'ın 16.7 saniye önünde günü noktaladı.

Evans ralliye etap başlangıç sırası olarak ikinci olarak başladı. Ancak Neuville i20 N'i geç çalıştırıp başlangıç sırasını Evans'a devredince yolu temizleme görevi Evans'a kaldı.

Yol pozisyonu avantajı elde etmek için faul yapıldığı iddiaları Belçikalı pilot tarafından yalanlandı ve aracının yakıt basıncı sorunu yaşadığını söyledi.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Evans, cumartesi günü koşulan etaplarda Fourmaux'yu geride bırakmayı başaraadı. Ancak pazar günü Fransız'ı geride bırakmayı başardı. Evans ayrıca pazar gününün en hızlısı olmak için de kendini oldukça zorladı.

Evans, Rovanpera'nın yardımıyla pazar gününün en hızlısı oldu ve bonus yedi puanı hanesine yazdırdı.

Cumartesi günü 13 puean ve power stage'in son virajındaki küçük bir hatanın kendisine ekstra 1 puana mal olmasının ardından rallide cebine dört puan fazla koydu. Böylece Galli pilot 24 puana ulaşarak ralli galibi Lappi'den beş puan fazla almış oldu.

Neuville genel klasmanda öndekilerden oldukça uzak kaldığı bir dördüncülük elde etse de pazar günü beş puan ve i20 N'inin bir tepe inişinde bagaj kapağını kaybetmesiyle sona eren çılgın bir Power Stage etabından üç puan almayı başardı. Neuville, şampiyonada Evans'ın üç puan önünde yer alıyor.

Yaptığı kazanın ardından ralliye yeniden katılan Rovanpera, Tanak ve Katsuta hafta sonundan puanlarla ayrıldı. Rovanpera, pazar gününün ikincisi olarak ve Power Stage etabını da kazanarak toplamda 11 puan topladı.