WRC-İsveç Rallisi: Lappi koatik geçen cuma gününü lider tamamladı

Lappi, kar yağışının ekipler için koşulları inanılmaz derecede zorlaştırdığı öğleden sonraki dört etabın üçünü lider tamamladı. Bu performans Lappi'nin toplam 18 etabın sekizinin tamamlandığı cuma günü Katsuta'nın 3.2 saniye önünde günü lider tamamlamasını sağladı.

Katsuta, perşembe akşamı koşulan tek etabın kazananı olan Kalle Rovanpera'nın dördüncü etapta bir kar yığınına çarparak kaza yapmasının ardından günü Toyota ile lider olarak tamamladı. Hyundai'den Ott Tanak da kar yığınlarının kurbanı olarak yarıştan çekildi.

WRC2 lideri Oliver Solberg, Toksport Skoda Fabia ile günü inanılmaz bir üçüncülükle (+1:20.7 saniye) bitirerek daha temiz yol koşullarından en iyi şekilde yararlandı.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Solberg'in 5.6 saniye gerisinde dördüncü olarak etkileyici bir günü tamamlarken, Elfyn Evans beşinci olarak cuma gününü tamamladı (+1:50.0 saniye). Şampiyona lideri Thierry Neuville yakıt basıncı problemi ile sekizinci sırada gün sonu servisine giderken, Rally2 sürücüleri Sami Pajari ve Lauri Joona'yı takip etti.

Yoğun kar, öğleden sonra geçilecek olan etaplar başladığında koşulları ekipler için inanılmaz derecede zorlaştırdı. Kar yağışının önemi nedeniyle etaplar, yol sırasında daha aşağıda yer alan ve çok daha temiz bir zemin şartlarıyla karşılaşan daha yavaş Rally2 araçlarının üst sıraları zorlamasını sağladı.

Yerışın beşinci etabı olan 42 numaralı Brattby etabının ikinci geçişinde kaydedilen en hızlı beş zaman Rally2 sürücülerine aitti.

Georg Linnamae, yeni Toyota GR Yaris Rally2 aracının ilk etap galibiyetini elde ederek oldukça güçlü bir performans ortaya koydu.

Estonyalı pilot WRC2 lideri Oliver Solberg ve sınıf rakipleri Mikko Heikkila, Lauri Joona ve Fabrizio Zaldivar beşinci etabın ilk beşini tamamlayan isimler oldular.

Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Lappi altıncı en hızlı derecesiyle en hızlı Rally1 ekibi olurken etabın en hızlı 11. ismi olan ralli lideri Katsuta'nın 5.3 saniye önünde yer aldı.

Katsuta, "Yol tutuşu yok. Çiviler hiç işe yaramıyor. Gördüğünüz gibi bazı bölümlerde 10 cm'den fazla kar var. Tutuş bulma şansınız yok. Sadece banketleri ve çizgileri kullanıyorsunuz. Bazen banket olmasını umuyorsunuz." dedi.

Fourmaux 21. olurken etapları "sürülmez" bulan Evans 24. ve Neuville ise 26. sırada yer aldı.

Neuville'in etap başlamadan önce Hyundai i20 N'ini çalıştırmakta zorlanmasıyla drama altıncı etapta da [Norrby 2, 12.36km] devam etti. Etaba dört dakika başladı ve 40 saniye ceza aldı.

Ancak Belçikalı sürücü yol sırasında Evans'ın gerisine düşerek avantaj elde etti ve Galli sürücüyü en kötü koşullarla yüzleşmek zorunda bıraktı.

Neuville'in etap geçişi kolay olmadı. Neuville ve yardımcı pilot Martijn Wydaeghe'nin etaptan önce araç üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından aracın kaputu düzgün bir şekilde kapatılamadı.

Etapta, bir kaput pimi koptu ve kaputun bir kısmı etap sırasında havaya kalktı.

Neuville ayrıca bir kar yığınına çok yaklaştığı korku atlattı ancak Evans'tan 3.7 saniye daha hızlı bir zaman elde etmeyi başardı.

Etap sonunda Evans, Neuville'in etap başında yaşadığı sorunun taktiksel bir hamle olabileceğini öne sürdü.

Evans, "Sanırım rekabet ruhu ortadan kalktı. Pişman olacağımız bir şey söylemeden önce bu konuda bir yargıya varmak için bekleyelim" dedi.

Neuville ise, "Aniden motorla ilgili bir sorun yaşadık. Çalışmıyordu ve yakıt ikmalinden önce bir şeyler oldu. Kontrol etmemiz gerekti ve etap başladığında belli ki kaput düzgün kapanmamıştı." dedi.

Evans'ın bunun taktiksel bir hamle olduğunu düşündüğü kendisine sorulduğunda, Neuville şunları söyledi, "Neden böyle düşündüğünü bilmiyorum. Aracımız çalışmadığında o da yakıt ikmalindeydi, bu yüzden bilmesi gerekirdi."

Takamoto Katsuta, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Lappi, ralli lideri Katsuta'yı 5.0 saniye geride bırakıp zafer umutlarını arttırarak etap galibiyetini aldı ve genel klasmanda farkı 0.3 saniyeye indirdi.

Fourmaux, yarışa olan ihtiyatlı yaklaşımının meyvelerini toplamaya devam ederek Evans'ın önüne geçerek üçüncü sıraya yükselmeyi başarırken, Evans etaplarda yolu açmanın dezavantajını yaşadı.

Karlı koşullar, karanlıkta yapılan günün sondan bir önceki etabı olan yedinci etapta sürücüler için görüş mesafesini daha da azalttı.

Lappi durumu "çılgınca" olarak nitelendirmesine rağmen bir şekilde bir etap galibiyetine daha ulaşmayı başardı.

Katsuta'dan 2.1 saniye daha hızlı bir zaman elde eden Fin sürücü, Japon pilotu geride bırakarak 1.8 saniye ile genel klasman liderliğini ele geçirdi.

Lappi, "Bu şartlar altında tüm ekstra farkları kullanamazsınız, bu yüzden kısa farla gitmek zorundasınız ve 160 km/s'nin üzerinde sürerken uzağı görememek biraz çılgınca. Sadece yol notlarına güvenmek zorundasınız." dedi.

Solberg çok daha temiz bir yol yüzeyinden faydalanarak beşincilikten üçüncülüğe inanılmaz bir sıçrama yaptı. Genel klasmanda 11. sırada yer alan Neuville, Heikkila ve Pajari'nin ardından en hızlı altıncı isim olurken, Evans genel klasmanda altıncı sıraya geriledi.

Lappi, sekizinci etabı [Umea Sprint, 5.16km] Katsuta'nın 1.4 saniye önünde kazanarak günü üç etap galibiyetiyle tamamlarken, Neuville de günü üçüncü en hızlı zamanı yaparak tamamladı.

İsveç Rallisi cumartesi günü yedi etapla devam edecek.