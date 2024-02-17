WRC-İsveç Rallisi: Lappi, Fourmaux'ya karşı liderliğini korumaya devam etti

Hyundai sürücüsü pazar günü koşulacak son üç etap öncesinde M-Sport'tan Adrien Fourmaux'nun 1:06.3 saniye önünde yer alırken, Toyota'dan Elfyn Evans 1:23.0saniye geride genel klasmanda üçüncü sırada günü noktaladı. Lappi, 2017 Finlandiya Rallisi'nde aldığı zaferden sonra alacağı ilk galibiyetin peşinden koşuyor.

Lappi sabah saatlerinde Toyota'dan Takamoto Katsuta tarafından baskı altına alınmıştı. Katsuta, Finli sürücünün farkı 0.9 saniyeye kadar düşürmüştü. Ancak Katsuta'nın 10. etapta yaptığı hatadan sonra ikili arasındaki mücadele sonlanmış oldu.

Cumartesi gününü zirvede tamamlayan Hyundai'nin üçüncü pilotu Lappi yeni puan sistemine göre 18 puan alırken, Fourmaux 15 ve Evans ise 13 puan topladı.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ise güne 11. sırada başlamasına rağmen gün sonunda dördüncü sıraya [+2:22.1s] kadar yükseldi ve 10 puan topladı. Puanlar, ekiplerin pazar günü ralliyi bitirmeleri halinde hanelerine yazılacak.

Skoda pilotu Oliver Solberg WRC2 sınıfında Toyota'dan Sami Pajari'nin önünde ilk beşi tamamladı.

Son dünya şampiyonu Kalle Rovanpera ve Hyundai'den Ott Tanak, cuma günü dördüncü etapta kaza yaptıktan sonra bu etaplara dönüş yaptılar.

Etapların ikinci geçişinden önce yoğun karın yağdığı cuma gününün aksine, cumartesi günü öğleden sonra açık olan hava, etapların yol yüzeyindeki buz ve kar tabakası altından toprak ve çakılların zemine dağılmasına neden oldu. Yüzeye çıkan toprak ve çakıllar, lastiklerin kalan etaplar için korunmasını temel hedef haline getirdi.

Evans'ın koşulları en iyi değerlendiren isim olduğu görülürken, Galli sporcu 12. etapta ikinci sıradaki Fourmaux ile arasındaki farkı açarak yarıştaki bu yarıştaki ilk etap galibiyetini elde etti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Evans, "Zor koşullar var, gerçekten çok fazla çakıl var. Elbette daha fazla zaman kazanılabilir ama dengeyi bulmak zor. Normalde bu konuda o kadar iyi değilim." dedi.

Fourmaux etap sonuna Evans'tan 1.5 saniye daha yavaş ulaştı, ancak Fransız pilot lastik patlatma riskini azaltmak için yavaş gitmeyi tercih ettiğini belirtti.

Fourmaux, "Yolun her yerinde çok fazla kaya vardı ve lastik patlatmaktan korktum. Bu yüzden son bölümde daha az zorlamaya karar verdim."

"Hatta lastik patladı sandım. Oldukça zorlu, çakıllı bir etaptı. Sadece etabı tamamlamak istedim." dedi.

Genel klasman lideri Lappi de liderliğini ve lastiklerini korumak için yavaş tempoda etabı tamamlamayı tercih etti. Fin pilot, etap galibi Evans'ın 8.7 saniye arkasında etabı tamamladı.

Bu sırada Neuville, Solberg'in önüne geçerek genel klasmanda dördüncülüğü yükseldi. 2018 İsveç Rallisi galibii, gün ortasındaki serviste i20 N'inin ayarlarını değiştirmişti.

M-Sport'tan Gregoire Munster, Ford Puma'sının kısa bir güç kaybına uğramasına neden olan bir kar setinden kurtulduğu için şanslıydı. Lüksemburglu sürücü bir sonraki etapta 90 derecelik bir kavşaktan geçerken bir başka korku dolu an yaşadı.

13. etap galibi Neuville oldu. Sarsjoliden etabını "çok kötü" geçtiğini söylemesine rağmen etapta Evans'ın 0.2 saniye önünde yer aldı.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Fourmaux yine Evans'tan yavaş kaldı ve ikincilik mücadelesinde Toyota sürücüsüne karşı farkın 13.2 saniyeye düşmesine engel olamadı. Önde Lappi akıllıca sürmeye devam ederek lider Neuville'den 4.6 saniye daha yavaş bir zaman elde etti.

Evans, karanlıkta koşulan 28.06 km'lik 14. etapta Fourmaux'dan sadece 0.3 saniye hızlı olabildi.. Fourmaux etap sonunda Toyota sürücüsüyle arasındaki farkın 12.9 saniyeye düşmesine engel olamadı.

Lappi bir kez daha gereksiz risk almayarak, üst üste ikinci etap galibiyetini elde eden takım arkadaşı Neuville'in 13.5 saniye arkasında etabı tamamladı.

Rovanpera ve Tanak, yol pozisyonlarına rağmen Lappi'den daha hızlıydı. Ancak Rovanpera etabın sonuna doğru fren sorunları yaşadı.

Günün son etabında M-Sport için zor geçti. Hem Fourmaux hem de Munster 15. etapta kar duvarlarıyla temas yaşadılar.

Munster sol virajda düz devam etti ve Ford Puma'sının karın yığınına gömülmesine engel olamadı. Munster ve co-pilotu Louis Louka aracı çıkarmayı başardı. Ancak etabı 14 dakika 55 saniye kaybederek tamamladı.

Dakikalar sonra takım arkadaşı Fourmaux bir sol virajı yanlış gördü ve bir kar setinden zarar görmeden geçtiği için inanılmaz derecede şanslıydı. Fourmaux, yaşadığı soruna rağmen etabı Evans'tan 3.8 saniye daha hızlı tamamladı.

Neuville, takım arkadaşı Tanak'ı 0.9 saniye farkla geride bırakarak üçüncü etap galibiyetini elde etti. Genel klasman lideri Lappi hata yapmadan etabı tamamladı ve dördüncü en hızlı zamanı yaptı.