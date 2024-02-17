İsveç Ralisi: Katsuta'nın kazasının ardından Lappi rahat bir şekilde lider

Lappi cumartesi gününün sabah etaplarını M-Sport'tan Adrien Fourmaux'nun 1:24.3 saniye önünde tamamlarken, Toyota sürücüsü Katsuta'nın 10. yaptığı kazayla beraber sıra kaybetmesinin ardından Toyota'dan Elfyn Evans [+1:40.5 saniye] öğle servisi öncesi genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı.

Oliver Solberg etkileyici performansını sürdürerek WRC2 sınıfı aracıyla genel klasmanda dördüncü sıraya yükselirken (+2:25.4 saniye), Hyundai sürücüsü Thierry Neuville de takım arkadaşı Lappi'nin 2:42.9 saniye gerisinde 11'incilikten beşinciliğe yükselerek etapları tamamladı.

Cuma gününü etkisi altına alan yoğun kar yağışı cumartesi günü hafifledi ve yerini çok daha soğuk hava sıcaklıklarına bıraktı.

Günün ilk etabını [Vannas, 15.65km] kazanarak güne başlayan Ott Tanak, koşulların önce start alan isimler için çok daha elverişli olduğunu belirtti.

Cuma günkü dördüncü etapta kaza yaptıktan sonra Hyundai sürücüsü etaba ilk çıkan isim olmuştu. Yoldaki sıkıştırılmış buz tabakasından en iyi şekilde faydalanarak Evans'ı 0.3 saniye farkla geçmeyi başardı.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera da dördüncü etapta yaptığı kazadan dönerek etabı en hızlı tamamlayan üçüncü sürücü oldu ve Tanak'ın sadece 1.2 saniye gerisinde kaldı.

Genel klasman mücadelesinde Katsuta, güne genel klasmanda lider başlayan Lappi'yi 2.3 saniye geride bırakarak ve farkı 0.9 saniyeye indirmişti.

Etabın ardından Katsuta, "Sürüşüm oldukça dağınıktı, pek iyi değildi." dedi.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Solberg WRC2'de liderliğini sürdürdü ancak cuma gününü genel klasmanda üçüncü sırada tamamlamasına rağmen bugün dördüncülüğe geriledi.

Neuville, i20 N ile genel klasmand ilk 10'a geri döndü.

Monte Carlo Rallisi galibi Neuville, "Bu sabah güzel bir buz tabakası vardı. Bu yüzden bugün ilk sırada etaplara başlamak daha iyiydi. Ama genel olarak hiç çekiş yoktu. Deniyordum ama geç fren yapamıyordum." dedi.

Zafer mücadelesi 10. etapta [Sarsjoliden, 14.23km] Katsuta'nın lider Lappi'yi kovalarken sorun yaşamasıyla önemli bir kırılma anı yaşadı.

Japon sürücü GR Yaris'inin arka kısmının kontrolünü kaybetti ve bir kar duvarına çarptı. Daha sonra yarım spin ile yol kenarındaki kara saplanarak aracının ön kısmına hasar verdi. Katsuta ve co-pilotu Aaron Johnston aracı çıkarmaya çalıştılar ancak zafer umutları o anda tükenmiş oldu.

Bu durum Lappi'nin üzerindeki baskıyı azalttı ve Fourmaux'ya karşı 1:31.6 saniyelik rahat bir farkla etabı noktaladı. Evans, genel klasmanda üçüncü sıraya yükselmiş oldu. Neuville genel klasmanda yükselişini sürdürerek etap sonunda genel klasmanda altıncı oldu.

Rovanpera'nın Tanak'tan 2.8 saniye farkla kazandığı etapta Evans, Tanak'tan bir saniye daha geride etabı noktaladı.

Fourmaux, Neuville'den 1.5 saniye zaman kaydettikten sonra öğleden önceki son etabı [Etap 11, Bygdsiljum 28.06km] kazanarak ikinciliğini daha da sağlamlaştırdı. Bu süre Ford sürücüsünün üçüncü sıradaki Evans'la arasındaki farkı 16.2 saniyeye çıkarmasına yardımcı oldu.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Rahat bir liderliği elinde bulunduran Lappi, avantajını kaybetmemek için etabı çok zorlamadan geçerek ve beşinci en hızlı zamanı yaptı.

Bugüne kadarki tek WRC galibiyetini 2017'de Finlandiya'da alan Lappi, "Güvendeydim ama dürüst olmak gerekirse başka ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Zaman neyse o." dedi.

Sabah etapları bu öğleden sonra tekrar geçilecek ve akşam Umea etabı ile gün noktalanacak.