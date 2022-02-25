WRC İsveç: Neuville, olaylı öğleden sonra seansında liderliği aldı

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WRC İsveç Rallisi'nin ilk yedi etabı, günün büyük bölümünde yaklaşık 10'ar saniye ile ayrılan altı aracın liderlik mücadelesiyle geçti.

Neuville, bir süre sonra yükselişe geçti ve liderliği elinde tutan Toyota'dan Kalle Rovanpera'ya karşı 4.3 saniyelik bir fark açtı.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, 4. etabı kazandıktan sonra liderliği elinde tutuyordu ancak aşınmış lastiklerle yol tutuşuyla mücadele ederken Neuville'e 7.9 saniye kaybetti. Evans, 7.3 saniyelik gecikmeyle üçüncü sıraya düştü.

Takım arkadaşı Esapekka Lappi, 2. etabı kazandıktan sonra kısa süreliğine liderdi ancak günün sonunda 8.8 saniye geride kalarak dördüncü oldu.

Hyundai sürücüsü Oliver Solberg, öğleden sonra ikinci sıradan beşinci sıraya geriledi.

Hyundai, bir hibrit sorunu nedeniyle Ott Tanak'ın aracını çekmek zorunda kaldı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Gus Greensmith, vites kutusu ve hibrit sorunlarıyla mücadele etti ve günü, sekizinci olmak için temkinli bir sürüş gerçekleştiren Adrien Fourmaux'nun arkasında onu dokuzuncu sırada tamamladı.

Evans sadece testi kazanmakla kalmayıp, 1.6 saniyelik bir farkla üçüncülükten ralli liderliğine yükseldi.

Evans, çok zorlu bir etapla karşı karşıya kalmasına rağmen, takım arkadaşından ve ralli lideri Rovanpera'dan 16.3 saniye aldı. Finli, genel sıralamada dördüncü sıraya geriledi.

Evans, Lappi'den 1.7 saniye daha hızlıydı ve Solberg, üçüncü en hızlı zamanı yaparak ikinciliğini korudu.

Tanak, Solberg'in 0.2 saniye gerisinde dördüncü oldu ve Fourmaux en iyi performansını sergileyerek beşinci sıraya yerleşti.

Kar yığınları, Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta'nın kısa bir süre sıkışıp kalmasıyla başka bir kurban daha aldı. Neyse ki bir grup seyirci Japon sürücüyü yola geri itti ancak bu 39 saniyeye mal oldu.

Tanak, etapta "biraz fazla dikkatli" olduğunu söyleyen Evan'tan 4.1 saniye aldı. Estonyalı, Evans'ın 1.1 saniye gerisinde ve Lappi'nin 1.1 saniye önünde üçüncü sırada yer aldı.

Evans gibi Solberg de temkinli bir tur atarak 8.5 saniye kaybetti ve dördüncü sıraya düştü.

Neuville, etabı Rovanpera'nın önünde beşinci bitirdi.

Arkada, Greensmith'in günü daha da kötüleşti ve karın, Puma'sının önünü tıkaması nedeniyle güç kaybetti.

Tanak'ın daha önce aracı çekmelerine sebep olan etap sonundaki sorunu, 6. etabın başında geri geldi.

"Maalesef hibrit kitiyle ilgili bir sorun 8 numaralı araçta kırmızı ışığı tetikledi ve FIA yönetmeliklerine göre güvenlik önlemi olarak Ott Tanak'ın aracını bugün için çekmek zorunda kaldık."

"Araçtaki sorunu inceleyeceğiz."

Hyundai'nin ralli umutları, sondan bir önceki etabı kazanan Neuville sayesinde korundu.

Solberg'in lastik seçimi onu yeterli yol tutuşu olmadan bıraktı ve 14.3 saniyeye mal oldu.

Rovanpera, Neuville'den 1.1 saniye farkla günün son etap zaferini elde etti ve bu, Evans yol tutuş için mücadele ederken liderliği almasına yetti. Aşınmış lastik nedeniyle sırasıyla 9.1 ve 15.8 saniye kaybeden Lappi ve Solberg için de aynı durum geçerli oldu.

Ralli, cumartesi günü altı etaplık mücadeleyle devam edecek.

Genel klasmanda son durum: