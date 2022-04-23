WRC Hırvatistan, ikinci gün: Rovanpera lastik patlatmasına rağmen halen lider, Tanak takipte

Haberi dinle

Cuma gününün lideri Rovanpera sabaha 1 dakika 23 saniye farkla başladı, ancak sondan bir önceki etapta sol ön lastiğinin patlaması sonrası Hyundai'den Ott Tanak'a karşı farkı 16.8 saniyeye kadar geriledi.

Rovanpera'nın sorunu ve diğer Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in Cuma günü yasak olan bir bölümde aşırı hız yaptığı için bir dakikalık ceza almasının ardından Tanak ikinci sıraya yükseldi ve zafer mücadelesine ortak oldu.

M-Sport'tan Craig Breen 57.8 saniye geride üçüncü sırada yer aldı, ancak Breen'in Neuville karşısındaki farkı, Neuville'in sabahın son etabını kazanmasının ardından 26.2 saniyeye geriledi.

Hyundai'den Oliver Solberg'inin sisli ve nemli koşullarda gerçekleştirilen 9. etapta yüksek hızda kaza yapmasının ardından organizatörler günün açılış etabını iptal etmek zorunda kaldılar.

İsveçli sürücü, i20 N'sinin arkasını kaybetmesinin ardından aracın arkasıyla bir çimenliğe çıktı. Egzozun fazla ısınması sonrası araç alev aldı fakat neyse ki Solberg ve yardımcı sürücüsü Elliott Edmondson yara almadan kurtuldular.

Bu kaza sonrası Toyota'dan Elfyn Evans beşinci sıraya, takım arkadaşı Takamoto Katsuta ise altıncı sıraya yükseldiler.

Solberg'in kazasının ardından 10. etap 40 dakika geç başladı.

Değişken koşullar, kuru ve ıslak bölümlerin karışımı olan yollarda lastik seçimini epey zorlaştırdı.

Cuma günkü açılış etabında günü kapatmasının ardından Cumartesi mücadeleye geri dönen Esapekka Lappi, ıslak ve kaygan lastiklerin bir karışımını kullanarak etap galibiyetini aldı.

Toyota sürücüsü, takım arkadaşı Evans'tan 0,6 saniye daha hızlıydı. Gus Greensmith ise Cuma günkü yaşadığı sorunların ardından hasarı azaltmaya çalışırken sadece 2,2 saniye geride kaldı.

Ralli lideri Rovanpera etapta en yakın rakibi Tanak'a 10.6 saniye zaman kaybederken, her iki sürücü de dört ıslak lastik kullanmayı tercih etti.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

11. etapta yoğun sis sonucu görüş mesafesi 10-15 metreye kadar düşerken, yolların da ıslanması sonrası şartlar daha da kötüleşti.

Tanak etkileyici göründüğü etabı, çimlere çıkan takım arkadaşı Neuville'in 18.6 saniye önünde kazanmayı başardı.

Rovanpera bu etapta lastik patlatarak 54.4 saniye gibi büyük bir kayıp yaşadı.

Podyum mücadelesi için ivmesini korumaya çalışan Breen etabı üçüncü sırada tamamladı ancak koşulların karşılaştığı en kötü koşullar olduğunu da belirtti.

Breen, "Etabın sonuna geldiğim için mutluyum. Hayatım boyunca karşılaştığım en kötü koşullardı, hiçbir şey göremedim. Bu adam [yardımcı sürücü Paul Nagle] harika bir iş çıkardı. her zaman görmem gerekenler konusunda beni bilgilendiriyordu. Görüş 10 metre, bazen 15 metre olabilir ama yine de hoşuma gitti.”

Son etapta ise takımları kuru bir asfalt bekliyordu. Görüşün de ciddi anlamda iyileştiği etaptan galip ayrılan isim ise Neuville oldu.

Evans 0,8 saniye geride ikinci, Tanak ve dün üç lastik patlamasının ardından ralliye geri dönen Pierre-Louis Loubet üçüncü en hızlı zamanı paylaştılar.

Breen, zaman kaybetmesine sebep olan bir spinden sonra etaba devam etti fakat Neuville'a ciddi zaman kaybetti. M-Sport sürücüsünden birkaç dakika önce ise Lappi aynı şekilde spin atmıştı.

Greensmith ise beşinci kez lastik patlattı.

Takımlar, öğleden sonra günün son etapları için geri dönecekler.