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WRC Orta Avrupa Rallisi

WRC heyecanı Orta Avrupa Rallisi ile devam ediyor

2024 Dünya Ralli Şampiyonası’nın 12. ayağı olan Orta Avrupa Rallisi’nde bu hafta sonu heyecan dorukta. İşte etap saatleri ve son puan durumu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Orta Avrupa Rallisi, 2024 Dünya Ralli Şampiyonası'nın 12. ayağı olarak 17-20 Ekim tarihlerinde üç farklı ülkede koşulacak.

Çek Cumhuriyeti, Avusturya ve Almanya’nın asfalt yollarında gerçekleşecek bu etaplarda Hyundai pilotu Thierry Neuville, şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip.

Neuville, en yakın rakibi Ott Tänak’a karşı 29 puanlık bir avantajla yola çıkıyor ve bu ralliden sonra şampiyonluğu garantileyebilir. Ancak Toyota’nın deneyimli ismi Sebastien Ogier ve Elfyn Evans da matematiksel olarak hala şampiyonluk şansına sahipler.

Bu sezon Monte Carlo’da kazandığı zaferle liderliği ele geçiren Neuville, yalnızca iki yarış kazandı, ancak istikrarlı sonuçları sayesinde genel klasmanda üstünlüğünü koruyor. Özellikle takım arkadaşı Ott Tänak’ın bazı yarışlarda puan alamaması Neuville’in işini kolaylaştırdı.

Diğer taraftan üreticiler şampiyonasında Hyundai, Toyota’ya karşı 17 puan farkla lider durumda.

Toyota, daha fazla galibiyet almasına rağmen Hyundai'nin hemen arkasında yer alıyor. Ayrıca Toyota, bu yarışa dördüncü bir araçla katılıyor. Toyota'nın genç yıldızı Sami Pajari bu hafta sonu takıma katkı sağlayacak.

M-Sport ise üçüncü sırada yer alıyor ancak Hyundai ve Toyota’ya kıyasla daha az araçla mücadeleye katıldı.


Etap Saatleri - 17 Ekim 2024, Perşembe

• Shakedown: 10:30

• Seremoni Start: 15:00

• 1. Etap - 2. Etap: 16:05


18 Ekim 2024, Cuma

• 3. Etap - 6. Etap: 09:02

• 7. Etap - 8. Etap: 17:14


19 Ekim 2024, Cumartesi

• 9. Etap - 11. Etap: 08:58

• 12. Etap - 14. Etap: 15:28

• 20 Ekim 2024, Pazar

• 15. Etap - 17. Etap: 10:11

• 18. Etap (Power Stage): 14:15


Puan Durumları - Takımlar

1.Hyundai Shell Mobis World Rally Team: 482

2.Toyota Gazoo Racing WRT: 465

3.M-Sport Ford World Rally Team: 245


Pilotlar Puan Durumu

1.Thierry Neuville: 207

2.Ott Tänak: 178

3.Sébastien Ogier: 166

4.Elfyn Evans: 161

5.Adrien Fourmaux: 140

Bu aksiyon dolu ralli heyecanını, S Sport üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz!

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