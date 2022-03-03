WRC gelecek senelerde iki "kar rallisi" düzenleyebilir

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WRC, geleneksel olarak İsveç'te bir "kar rallisi" düzenliyor. Kış rallilerinin demirbaş ülkesi olan İsveç, şampiyonanın start aldığı 1973'ten bu yana sadece dört kez takvim dışında kaldı.

Geçtiğimiz yıl COVID-19 sebebiyle takvim dışında kalan İsveç, bu sene Umea'daki yeni parkuruyla birlikte takvime geri döndü. Yeni parkur, bir önceki parkur olan Karlstad'ın 800 kilometre kuzeydoğusunda yer almakta.

Yeni parkuruyla İsveç Rallisi, kar rallilerinin WRC'deki geleceğini bir nevi garantiledi diyebiliriz. WRC, yarışın hemen ardından İsveç'in en az iki sene daha takvimde kalacağını açıkladı.

Açıklama esnasında WRC aynı zamanda gelecekte daha fazla kar rallisi düzenlemek için hevesli olduklarını da doğruladı. En son takvimde iki kar rallisi birden bulunduğunda sene 2007 idi. O yıl Norveç ve İsveç rallileri arka arkaya düzenlenmişti.

Geçtiğimiz sene İsveç Rallisi yerine düzenlenen Arktik Finlandiya Rallisi, ikinci kar yarışı olarak takvime girmek için en büyük aday konumunda.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, “Kar rallilerine kısaca bir göz atalım. Bu yıl İsveç'te gördüklerimizi ve geçen yıl Finlandiya Arktik Rallisi'nde gördüklerimizi düşününce, bunun sadece fotoğraf karelerinden ibaret olmadığını düşünüyoruz. Bu, motor sporlarında benzersiz ama aslında dünya sporlarında benzersiz."

"Şu anda takvime ikinci kar rallisini ekleme şansına sahibiz. Bu ister Pirelli açısından olsun, ister üreticiler açısından olsun, ister takımlar ve pilotlar açısından olsun, yaptığımız tüm yatırımlara değecek."

"Bu etkinlik için boş yerimiz var. Gelecek sene muhtemelen gerçekleşmeyecek, fakat atabildiğimiz kadar büyük adımlar atacak ve 2024'ü hedefleyeceğiz."

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Bu fikir, FIA'nın yeni başkan yardımcısı Robert Reid'den de destek gördü. Reid, geçtiğimiz hafta İsveç Rallisi'ne katılmıştı.

Reid, "Sadece bir ralli için kullanılacak materyaller için özellikle lastik üreticilerinden gelen, lastiklerin geliştirilmesine yönelik, büyük bir yatırım var. Takımlar açıkçası, yaptıkları testler esnasında neden iki kar rallisi olmadığını sorguluyorlar."

"Kar rallileri daima gündem oluyor, eğlenceli oluyor ve ortaya çıkan görüntüler de tatmin edici. Organizatörler, WRC komisyonu tarafından onaylanacak takvimi önermekten sorumlu, ama neden olmasın?"

"Arka arkaya olup olmaması fark etmiyor, fakat araçlar aynı versiyonda olacağından arka arkaya çok mantıklı. Birinden diğerine geçebilirsiniz."

"Yeni kış rallisinin nerede yapılabileceğine gelince, lojistik olarak İsveç'e oldukça yakın olacak, Kanada'ya gitmeyeceksiniz, binlerce kilometre hareket etmeyeceksiniz." dedi.