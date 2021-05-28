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WRC / Finlandiya Rallisi Haberler

WRC, Finlandiya'daki 70. Yıl Dönümü Rallisi'nde farklı bir format kullanacak

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Ekim ayında Finlandiya'da gerçekleştirilecek 70. Yıl Dönümü Rallisi için 3 günlük yeni bir format kullanılacağı açıklandı.

WRC, Finlandiya'daki 70. Yıl Dönümü Rallisi'nde farklı bir format kullanacak

19.75km uzunluğundaki etap akşam 19.00'da başlayacak. Çakıllı zeminde koşulacak ralli, Finlandiya'daki erken gün batımından dolayı Ekim ayına alınmıştı.

Bir diğer değişiklik ise gelenekselleşmiş bir şekilde perşembe günleri gerçekleştirilen Shakdown'un cuma gününe alınması oldu. 'Harju’, ‘Laukaa’ ve ‘Ruuhimäki’ testlerinin programlarında ise bir değişiklik yapılmayacak.

Jyväskylä'nın merkezlik yapacağı ralli 19 etaptan oluşacak ve toplamda 290 kilometrede yarışılacak.

Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri arasındaki en yoğun gün Cumartesi olacak. Takımlar, Cumartesi günü 94.94 mil yarışacaklar. Cuma günü 55.88 mil ve Pazar günü 28.58 m yarışılacak.

Etap sorumlularından Kai Tarkiainen, yapılan değişikliklerle birlikte 1951'de gerçekleştirilen ilk Finlandiya Rallisi'ndeki ''ruhu yeniden yaratmak'' istediklerini belirtti.

Konu hakkında konuşan Tarkiainen,''Finlandiya Rallisi'nin 70. yıl dönümünde kullanılacak rotayı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz.''

''Bu rota, yeni Sonbahar tarihine uyması için dizayn edildi ve takımımız hissedarların ve izleyicilerin tüm isteklerini karşılamak için çok çalıştı.''

''4 gün değil de 3 gün yarışsak da 4 günlük etkinliklerdeki kadar etap olmasına ve aynı miktarda km gidildiğinden emin olduk. Her sene yaptığımız gibi, işleri eğlenceli ve taze tutmak için rotada birkaç değişikliğe gittik.''

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Teemu Suninen, Jarmo Lehtinen, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC

Photo by: M-Sport

''Bu rota, ulusal ve yerel COVID-19 kısıtlamalarına göre tamamlandı ve bu kısıtlamalar değişirse, rota da kısa süre içinde düzenlenebilecek.''

''Etkinliği taraftarlar olmadan gerçekleştiremeyiz bu yüzden aşılama programının devam edeceğini ummaktayız.'' dedi.

Rallinin organizatörü AKK Sports, bu etkinliğin 2 Ekim'de gerçekleştirileceğini doğrularken, tarihi araçların yeni bir kategoride yarışma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Jyväskylä’deki Pavilonki konferans salonu, ralliye merkezlik yapacak. Bu bina aynı zaman medya merkezi ve servis parkı da olacak. Podyum kutlamalarının ise Laukaa-Arena'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Seri WRC
Etkinlik Finlandiya Rallisi
Editör Jason Craig

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