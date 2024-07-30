WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

Dünya Ralli Şampiyonası, efsanevi Ouninpohja etabının yeniden tanıtılmasına yardımcı olan bir hamleyle, Finlandiya Rallisi'nde ilk kez sanal şikanları yarışmaya dahil edecek.

Teknolojideki ilerleme, sanal şikanların ralli yarışlarında daha yaygın hale gelmesini sağladı ve bu sistem, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın Roma Rallisi ayağı da dahil olmak üzere çeşitli şampiyonalarda kullanılmaya başlandı.

Bu ayın başlarında Letonya Rallisi'nde yapılan deneme sürüşü sırasında sistemin test edilmesinin ardından bu hafta sonu konsept WRC'ye taşınacak.

Sanal şikan, organizatörlerin sürücülerin etrafından dolaşması için fiziksel bir engel koymadan zorlu bir bölüm öncesinde otomobilleri yavaşlatmak için bir yol sağlıyor. Şikanı işaretlemek için ağır saman balyaları kullanmak yerine, organizatörler artık sürücülerin saatte 60 km'ye kadar yavaşlamaları gereken önceden belirlenmiş alanları belirleyebiliyor.

Sanal şikanlar Finlandiya'daki Shakedown etabında tekrar kullanılacak ve Cumartesi günü 13. ve 16. etap olarak iki kez koşulacak olan Ouninpohja etabında yer alacak. Ouninpohja 2016'dan bu yana ilk kez geri dönüyor ve efsanevi 33 kilometrelik 'uzun' formatta ancak bu yıl ters yönde koşuluyor.

WRC tarihinin en ünlü etapları arasında yer alan, yüksek hızlı atlayışları ve zorlu virajlarıyla bilinen etabın geri dönüşü sanal şikanların kullanılmaya başlanmasıyla mümkün oldu.

FIA ralli güvenlik delegesi Nicolas Klinger Motorsport.com'a yaptığı açıklamada "Organizatörlerin bunu [Ouninpohja'nın dönüşünü] sorması harikaydı."

"Ouninpohja'da tekrar yarışmak istediler, ama kesinlikle çok hızlı olduğunu biliyoruz. Bu hızlı düzlüklerle ilgili değil, [sanal şikanlar] riski biraz azaltmak için hızlı olan tehlikeli bir viraja girmekten kaçınmak içindir." şeklinde konuştu.

Sanal şikan Fotoğraf: WRC.com

Sanal şikanlar neden kullanılmaya başlandı?

Klinger'in yukarıda açıkladığı gibi sanal virajların kullanılmaya başlanmasının nedenlerinden biri güvenlik. Bu konsept, yolun zorlu bir bölümünden önce araçların hızını azaltmakta ve bunu çarpışmalara neden olabilecek ve araçlara zarar verebilecek fiziksel nesneler kullanmadan riski daha da azaltacak şekilde yapmaktadır.

Bununla birlikte, etkinlik organizatörlerinin bu tür bir sistemi benimsemelerini sağlayan teknolojideki ilerlemenin yanı sıra, şikanları belirlemek için saman balyaları bulmakta yaşanan zorluklar da dünya genelindeki rallilerde sanal şikanların yükselişinde rol oynadı.

Klinger, "Bazı ülkelerde saman balyası bulunamıyor ve saman balyası bulmak giderek daha da zorlaşıyor. Saman balyaları 400 kg ağırlığında ve onları taşımanız gerekiyor ve ayrıca bazen yollar çok dar olabiliyor, bu nedenle sırf yolun genişliği nedeniyle şikanı uygulayamıyorsunuz."

"İşte nedenlerden biri de bu ve şunu söylemeliyim ki, teknoloji değişti ve artık sanal şikan yapmamıza izin veriyor. Bu Avustralya'da, Hollanda'da, Almanya'da ve İtalya'da da uygulanan bir şey, yani yeni bir şey değil. Sadece daha önce sahip olmadığımız teknolojiyi kullanıyoruz."

"Elbette [güvenlik bir faktör] çünkü gelecekte bu bize yardımcı olacak ve başka şeyler yapmamıza ve gitmemize izin verilmeyen diğer etaplara girmemize izin verecek."

"Bunun sportif bir yanı da var çünkü herkes [sanal şikan için] aynı hıza düşüyor, böylece gelip saman balyalarını iten biri olmayacak ve ardından gelen araç 20 km/s daha hızlı gidip avantaj elde edemeyecek."

"Letonya'da bu bizim için bir test değildi. Çalıştığını biliyoruz, test edildi. Bu daha çok sürücüler içindi." şeklinde ekleme yaptı.

Sanal şikan Fotoğraf: WRC.com

Sanal şikanlar nasıl çalışacak?

Ralli ekipleri etap sırasında sanal şikanlara doğru geri sayan işaretleri görecek ve etap yan işaretleri sanal şikan bölgesi başlamadan önce 300 metreden 100 metreye kadar geri sayacak. Bu uyarılar aynı zamanda aracın kokpitinde bulunan ve etaplar sırasında kırmızı bayrak uyarılarını da gösteren ekranda da görünecek.

Araç, sanal şikan öncesinde 200 metrelik alan içerisinde maksimum 60 km/s hıza yavaşlamalıdır. Doğru hıza ulaşıldığında takip kutusunda yeşil ışık yanacaktır. Bu hıza ulaşıldığında araç tekrar hızlanabilir.

Saatte 60 kilometre hıza ulaşılamaması halinde, limitin aşıldığı her kilometre başına iki saniye ceza kesilecek ve bu ceza toplam etap süresine eklenecek.