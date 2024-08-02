WRC Finlandiya: Tanak üçüncü etapta yüksek hızda kaza yaptı!
Dünya Ralli Şampiyonası'nda şampiyonluk için mücadele eden Ott Tanak, Cuma sabahı korkutucu bir olay yaşadı.
Ott Tanak, Cuma sabahı Dünya Ralli Şampiyonası çakıl rallisinin üçüncü etabında kısa süreliğine kırmızı bayrak çekilmesine neden olan bir kaza sonucu Finlandiya Rallisi'nin dışında kaldı.
Islak koşullarda düzenlenen 15,93km'lik yeni Sarrikas testinin sadece iki kilometre sonrasında yoldan çıktı. Tanak ve yardımcı pilot Mattin Jarveoja sabahki ilk testin ardından genel sıralamada altıncı sırada yer alıyordu.
Televizyon görüntülerinde i20 N'nin yan yatmış halde durduğu görüldü. Araç virajın ortasında kontrolünü kaybederek takla attı ve ardından bir ağaca çarptı. Yetkililer sağlık ekiplerinin olay yerine intikal edebilmesi için hemen etabı kırmızı bayrakla durdurdular. Tanak ve Jarveoja'nın tıbbi personel tarafından kontrol edildikten sonra önlem amaçlı hastaneye götürüldükleri bildirildi.
WRC'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “8 numaralı araçta yarışan Ott Tanak ve Martin Jarveoja SS3'e yaklaşık 2 km kala yüksek hızda yoldan çıkmışlardır. Ekip Hyundai i20 N'den çıktı ve tedbir amaçlı kontroller için en yakın hastaneye götürüldü.”
Hyundai'den bir açıklama daha geldi: “Ott iyi durumda, ancak Martin daha ileri kontroller için hastaneye götürülecek. Mümkün olduğunda daha fazla güncelleme sağlayacağız.”
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport
Hyundai sürücüsü Thierry Neuville etap durdurulmadan önce etabı geçen tek araç oldu. Belçikalı sürücü, bir kavşağı yanlış değerlendirerek i20 N aracının doğrudan çimlerin üzerine çıkmasıyla sonuçlanan bir sorun yaşadı.
Neuville, "Yol tutuşu biraz daha sabitti ama bir kavşakta düz gittim, kör bir viraj vardı, hız notumda açıkça bir kavşak yazmıyordu ve doğrudan çimenlere çıktık." dedi.
Toyota'dan Sebastien Ogier, ikinci etapta en hızlı ikinci zamanı kaydettikten sonra etapta lider olarak takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın bir saniye önünde yer aldı.
Elfyn Evans, ikinci etabı kazanarak üçüncü sıraya yükseldi ve Takamoto Katsuta, Toyota'nın 1-2-3-4'lük sıralamasını tamamladı. Üçüncü etap 19 dakikalık bir gecikmenin ardından yeniden başlatıldı.
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