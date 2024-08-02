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Etap raporu
WRC Finlandiya Rallisi

WRC Finlandiya: Rovanpera lider, Toyota ilk 3 sırada

Son Dünya Ralli Şampiyonu Kalle Rovanpera, olaylarla dolu Cuma gününde tempoyu belirleyen isim oldu

Tom Howard
Tom Howard
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera zorlu ıslak koşulların üstesinden gelerek Finlandiya Rallisi'nde Cuma günü Toyota'nın 1-2-3'üne liderlik etti ve kendi ülkesindeki ilk WRC zaferi için güçlü başlangıç yaptı.

Yarı zamanlı bir program yürüten son dünya şampiyonu, 10 etap sonunda şampiyonluk adayı ve takım arkadaşı Elfyn Evans'a 8 sn fark attı.

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier üçüncü olurken [+8.6s], şampiyona lideri Thierry Neuville, Hyundai ile yola devam edebilen tek isim olarak dördüncü sırada yer aldı.

M-Sport-Ford'dan Adrien Fourmaux [+48.5s], Toyota'dan Sami Pajari [+1m31.0s] ve M-Sport'tan Gregoire Munster ilk yediyi tamamladı [+1m52.7s.].

Hyundai ikilisi Ott Tanak ve Esapekka Lappi ile 5. etapta bir ağaca çarpan Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın yarış dışı kalmasının ardından yedi Rally1 aracı günü tamamladı. 

Hyundai'nin ralliye zorlu başlangıcı, takımın Tanak'ın üçüncü etaptaki yüksek hızlı kazanın ardından etkinlikten tamamen çekildiğini doğrulamasından sadece birkaç dakika sonra daha da kötüleşti. Tanak ve yardımcı pilot Martin Jarveoja takım tarafından "iyi" olarak ilan edildi, ancak ikincisi önlem olarak geceyi hastanede geçirecek.

Tanak'ın yokluğunda Hyundai'ye dördüncü sırada liderlik eden Lappi, altıncı etapta [Laukaa 17.96km] derin çukurların olduğu bir bölümde i20 N aracını bir ağaca çarparak sağ arka tekerleğine zarar verdi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport

Zorlu, ıslak ve bozuk yollara rağmen, çiseleyen yağmurda Rovanpera öne çıkan isim oldu.

Ancak Finli sürücünün 6. etaptaki en yakın rakibi, ikinci etap olayından sonra tamamen onarılmış GR Yaris'iyle hızını gösterebilen çaylak Pajari'ydi.

Pajari, Lappi'nin yarış dışı kalmasından sonra Neuville ve gelişen Fourmaux'nun ardından genel klasmanda altıncı sıraya yükseldi.

GR Yaris'inin dengesiyle artık çok daha mutlu olan Rovanpera, ıslak ve kaygan yedinci etabı alarak etkiledi. Çarpıcı bir final bölümü sonucunda Finli pilot, Evans'ı 3.1s farkla geçerek farkı 7.8s'ye çıkarırken, Ogier 12 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport

Dördüncü olmasının ardından podyumdan ziyade ralliyi tamamlamaya odaklandığını söyleyen Neuville, bol miktarda durgun suyun bulunduğu sekizinci etapta en hızlı zamanı yaparak dikkat çekti.

Evans, Rovanpera'dan 1.3s geri almayı başararak ralli lideriyle arasındaki farkı 6.5s'ye indirdi ve ilk üçü arasında sadece 9.7s fark kaldı.

Rovanpera günün ilk kuru etabı olan dokuzuncu etapta [Ruuhimaki, 7.76km] cevap verdi. Finli, Evans'tan 1.8s daha hızlıydı ve bir etap kala farkı 8.3s'ye çıkardı.

Ancak ilk kez WRC'ye katılan Pajari, en üst seviyedeki dokuzuncu etabında ilk WRC etap galibiyetini elde ederek manşetlere çıktı. Güne GR Yaris'ine zarar veren çılgın bir anla başlayan Toyota sürücüsü, etap galibiyetini Ogier'den 0.5s farkla aldı.   

Ancak Ogier, günü sonlandıran Harju süper özel etabını kazanarak günü bir etap galibiyetiyle tamamladı. Fransız pilot, Neuville'in 0.2s önünde zafere ulaştı.

WRC2'de Oliver Solberg, Citroen'den Nikolay Gryazin'e 31.3s fark atarak sınıfı lider tamamladı.      

WRC3'te bu hafta sonu 3 Türk ekip yarışıyor. Castrol Ford Team Türkiye'den Ali Türkkan, WRC3 sınıfında 4., JWRC / WRC3'te ise 3. sırada günün tamamladı. Kerem Kazaz, genel klasmanda 38. olurken Uğur Soylu 44. oldu.

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