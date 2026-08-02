WRC Finlandiya Rallisi: Ogier'in kazasının ardından liderlik Pajari'ye geçti

Son dünya şampiyonu Sebastien Ogier ve geçici olarak yardımcı pilot koltuğuna dönen Julien Ingrassia, 17. özel etaba 20.9 saniye farkla lider girdi. Ancak Toyota GR Yaris Rally1, yüksek hızda yoldan çıkarak defalarca takla attı ve ağaçlara doğru savruldu. Kazanın ardından etap güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Ogier ve Ingrassia araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, ilk kontrollerin ardından durumlarının genel olarak iyi olduğu bildirildi. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan ikilinin kazaya tam olarak neyin sebep olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

Toyota, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada hastanedeki kontrollerin olumlu sonuç verdiğini duyurdu.

Ogier'in yarış dışı kalmasıyla liderlik Pajari'ye geçti. Finlandiyalı pilot, Estonya'daki ilk WRC zaferinden yalnızca iki hafta sonra üst üste ikinci galibiyetine çok yaklaştı. Pajari'nin pazar günü yalnızca Himos-Jämsä etabının iki geçişini sorunsuz tamamlaması, evindeki ralliyi kazanması için yeterli olacak.

Rakiplerinin yaşadığı sorunlardan uzak kalan Oliver Solberg, pazar gününe Pajari'nin en yakın takipçisi olarak başlayacak.

Şampiyona lideri Elfyn Evans ise sabah bölümünün son etabı olan 14. özel etapta GR Yaris Rally1'iyle takla atıp hendeğe saplanmasına rağmen günü üçüncü sırada, liderin 1 dakika 36.3 saniye gerisinde tamamladı.

Kazadan önce Ogier üzerindeki baskısını artıran Evans, liderle arasındaki farkı 11.6 saniyeye kadar düşürmüştü.

Seyircilerin yardımıyla yeniden yola dönebilen Galli pilot, 1 dakika 40 saniyeden fazla zaman kaybederek beşinciliğe geriledi.

Toyota mekanikerleri ise öğle servisinde adeta mucize yarattı. Aracı herhangi bir zaman cezası almadan yeniden yarışabilecek duruma getiren ekip, Evans'ın mücadeleye devam etmesini sağladı.

Evans, öğleden sonra Hyundai pilotu Adrien Fourmaux ile üçüncülük için yakın bir mücadele verdi. 17. etabın ardından iki pilot aynı toplam zamana sahipti. Ancak Evans, günün son etabında farkı 3.8 saniyeye çıkararak üçüncü sırayı korumayı başardı.

Takamoto Katsuta, 'Süper Pazar' öncesinde günün büyük bölümünü otomobil ayarları üzerinde denemeler yaparak geçirirken, günü beşinci sırada tamamladı.

Hyundai pilotu Thierry Neuville ise sol ön lastiğinin patlamasına rağmen son etapta Josh McErlean'ı geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi. Belçikalı pilot, M-Sport Ford sürücüsünün yalnızca 1.5 saniye önünde yer aldı.

Cumartesi gününün bir diğer talihsiz ismi ise M-Sport pilotu Mārtiņš Sesks oldu. Letonyalı pilot Ford Puma Rally1'iyle takla attı. Hem Sesks hem de yardımcı pilotu Renārs Francis kazadan yara almadan kurtulurken, pazar günü Süper Ralli kuralları kapsamında yeniden start almaları bekleniyor.

Öte yandan Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, Rally2 klasmanında liderliğini sürdürürken genel klasmanda sekizinci sırada yer aldı. Latvala'nın arkasında ise WRC2 liderleri Teemu Suninen ve Robert Virves sıralandı.

Sami Pajari, Marko Salminen, Toyota Gazoo Racing WRT2 Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing