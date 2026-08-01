WRC Finlandiya Rallisi: Ogier, sağanak yağışın ardından liderliği ele geçirdi

Geçici olarak direksiyona dönen yardımcı pilotu Julien Ingrassia ile yarışan son dünya şampiyonu, zorlu koşulları en iyi yöneten isim olurken, günü şampiyona lideri Elfyn Evans'ın 16.3 saniye önünde tamamladı.

2021'den bu yana ilk kez birlikte yarışan Ogier ve Ingrassia, uyumlarını kısa sürede yeniden yakaladı. Kuru zeminde koşulan sabah bölümündeki dört toprak etabın üçünü kazanan ikili, Hyundai pilotu Adrien Fourmaux karşısında 5.3 saniyelik avantaj elde etti.

Takımlar yağmurun geleceğini öngörüyordu ancak kimse, Finlandiya'dan çok Kenya Safari Rallisi'ni andıran bu sağanakların bu kadar şiddetli olacağını tahmin etmiyordu.

Ogier, altıncı etap Laukaa 2'nin ardından liderliğini 0.1 saniye daha artırırken, Toyota takım arkadaşı Sami Pajari ise Fourmaux'yu 0.3 saniye geride bırakarak ikinciliğe yükseldi.

Ancak bir sonraki etapta Fourmaux yağmurun en yoğun anına yakalandı. Hyundai pilotu tam 1 dakika 29.8 saniye kaybederek podyum mücadelesinin dışına düştü.

Ogier, etabı etap galibi Evans'tan yalnızca 4.4 saniye daha yavaş tamamlarken, Pajari ile arasındaki fark 3.3 saniyeye indi. Evans ise etap zaferi sayesinde genel klasmanda beşincilikten üçüncülüğe yükseldi.

Yağmur sekizinci etapta da etkisini sürdürdü. Bu kez Ogier, en yakın rakibi Pajari'nin zorlu koşullarda 34.1 saniye kaybetmesiyle farkı 26.1 saniyeye çıkardı. Böylece Evans ikinciliğe yükseldi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Federico Manoni / NurPhoto via Getty Images

Ogier, günün son iki etabında daha temkinliydi ve Evans'ın zaman kazanmasına izin verdi. Günü servis alanına girerken Fransız pilotun avantajı 16.3 saniyeye geriledi.

Estonya Rallisi'nin galibi Pajari, liderin 26.7 saniye gerisinde üçüncü sırayı korudu. Ancak Fin pilotun, yalnızca 14.6 saniye gerisindeki Oliver Solberg'e karşı dikkatli olması gerekiyor.

Sabah bölümünde temposunu bulmakta zorlanan Solberg ise öğleden sonra belirgin şekilde hızlandı. Altıncı etapta elde ettiği en iyi ikinci dereceyle liderle arasındaki farkı 9.6 saniyeye kadar indirdi.

Ancak İsveçli pilot da yedinci etapta sağanağın en sert vurduğu isimlerden biri oldu ve yaklaşık bir dakika kaybetti. Koşullar o kadar ağırdı ki, havalandırma kanalından aracın içine su doldu. Buna rağmen sekizinci etapta etkileyici bir etap zaferi elde eden Solberg, günü liderin 41.3 saniye gerisinde ve podyum mücadelesinin içinde kapattı.

M-Sport Ford pilotu Mārtiņš Sesks de öğleden sonra yükselişe geçen isimlerden biri oldu. Letonyalı pilot yedincilikten beşinciliğe yükselirken, şanssız Fourmaux'nun 19.1 saniye önüne geçti.

Joshua McErlean, Eoin Treacy, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Josh McErlean günü yedinci sırada tamamlarken, Toyota pilotu Takamoto Katsuta'nın yalnızca 1.7 saniye önünde yer aldı. Katsuta ise oldukça zorlu bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde hem önden hem de arkadan kayma sorunları yaşayan Japon pilot, sekizinci etaptaki yağmurda buğulanan ön cam nedeniyle iki dakikadan fazla zaman kaybetti.

Cuma günü iki Rally1 ekibi de yarış dışı kaldı.

M-Sport pilotu Jon Armstrong, üçüncü etapta Ford Puma Rally1'ının sağ arka kısmıyla bir cisme çarptıktan sonra hendeğe savruldu.

Hyundai pilotu Esapekka Lappi ise dördüncü etapta aracının arka kısmının kontrolünü kaybetti ve i20 N Rally1'i takla attı. 2017 Finlandiya Rallisi galibi Lappi ile yardımcı pilotu Enni Mälkönen kazadan yara almadan kurtulsa da, aracın takla kafesindeki hasar onarılamayacak kadar ciddi olduğu için ralliye devam edemediler.