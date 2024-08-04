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Yarış raporu
WRC Finlandiya Rallisi

WRC Finlandiya: Ogier, Rovanpera'nın yarış dışı kalmasının ardından zafere ulaştı!

Sebastien Ogier, uzun süredir Finlandiya Rallisi'ni kazanan Kalle Rovanpera'nın yarış dışı kalmasının ardından sezonun üçüncü Dünya Ralli Şampiyonası zaferini elde etti.

Tom Howard
Tom Howard
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier ve yardımcı pilot Vincent Landais, değişken hava koşullarında gerçekleşen Finlandiya Rallisi boyunca güçlü bir sürüş sergileyerek şampiyona lideri Hyundai pilotu Thierry Neuville'e 40.1 saniye fark attı ve M-Sport Ford pilotu Adrien Fourmaux Ogier'in 1:14.1 arkasında üçüncü oldu.

Ogier cuma günkü ikinci etaptan sonra kısa bir süreliğine ralli liderliğini elinde tutarken, yarışa iki kez dünya şampiyonu olan Rovanpera hakimdi.

Rovanpera üçüncü etapta Ogier'den liderliği aldı ve sonrasında Elfyn Evans liderliği ele geçmiş olsa da Rovanpera beşinci etapta 0.2 saniye farkla liderliğe yeniden yükseldi.

Cumartesi günü Rovanpera, yedi yıl aradan sonra dönüş yapan ünlü Ouninpohja etabından iki geçiş de dahil olmak üzere altı etabın beşini kazanarak rakiplerini geride bıraktı. Rovanpera'nın ikinci geçişi, daha önce Kris Meeke'ye ait olan etap rekorunu 23.9 saniye ile kırdı.

Tahrik mili arızası ve 2 dakika 40 saniye cezaya neden olan uzun gün ortası servis onarımı Evans'ı zafer mücadelesinden ve Cumartesi puan kazandıran pozisyonlardan uzaklaştırdı.

Bu durum, atak yapmamayı tercih eden Ogier'i geçici olarak Rovanpera'nın 44.2 saniye gerisinde ikinci sıraya yükseltti.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Ralli pazar günü tersine döndü. Rovanpera sabahki ilk iki etabı kazandıktan sonra Ogier'le arasındaki farkı 45.8 saniyeye çıkarmıştı ancak sondan bir önceki etapta yoldaki bir kayaya çarparak GR Yaris'inin takla atmasına ve yarış dışı kalmasına neden olan bir kaza yaşandı. 

Böylece Ogier son etapta zafere ulaşarak Neuville'in 27 puan gerisinde şampiyonada ikinci sıraya yükseldi.

Neuville, Belçikalı pilotun açılış etabını kazanarak erken bir liderlik elde etmesiyle başlayan zorlu bir rallinin ardından ikinciliği elde etti. Daha sonra, cuma ve cumartesi günleri boyunca i20N aracının yol tutuşuyla mücadele etmeden önce, üçüncü etapta 13 saniye kaybettiği bir sorun yaşadı.

Bununla birlikte Neuville, Rovanpera'nın yarış dışı kalmasının ardından şampiyona liderliğini genişletirken, rakipleri Evans ve Ott Tanak puan alamadı. Tanak'ın rallisi üçüncü etapta kontrolünü kaybedip takla attıktan sonra bir ağaca çarpmasıyla sona erdi ve etap için kısa süreliğine kırmızı bayrak çekildi. Yardımcı pilot Martin Jarveoja hastaneye kaldırıldı ve taburcu edilmeden önce cuma gecesini burada geçirdi.

M-Sport'tan Fourmaux, zorlu koşullarda zaman zaman aracıyla mücadele edenler arasındaydı, ancak Fransız pilot üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Dördüncü olan Sami Pajari ise ikinci etapta aracına zarar veren ufak bir an yaşadı ancak Ruuhimaki testinde zafere ulaşarak cuma gününü sadece dokuz denemede ilk WRC etap galibiyeti ile bitirmek için toparlanmayı başardı. 

Oliver Solberg, Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'nın önünde etkileyici bir beşincilik elde etti.

Toyota'dan Takamoto Katsuta, cuma günü bir ağaca çarpıp GR Yaris'inin sağ arka tekerleğine zarar vermeden önce dördüncü sıraya kadar yükseldi. Katusta sonrasında yarışa geri dönebildi ve pazar günü Power Stage'i kazandı.

M-Sport'tan Gregoire Munster cumartesi günü yedinci olduktan sonra pazar günü ralliye yeniden katıldı.

Junior WRC'de yarışan Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Ali Türkkan ise kendi klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

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