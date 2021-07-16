WRC Estonya: Tanak şok edici şekilde ralliye veda etti

Hyundai sürücü, açılış etabında zafere ulaşmayı başardı ve güne liderlik ederek başladı. Fakat günün ikinci etabında yaşadığı lastik patlamasının ardından işler kendisi için tersine dönmeye başladı.

Tanak, Pirelli lastiği patladığında hızlı şekilde gidiyordu ve 17.05 km'lik etabın ortasında, i20'nin çamurluk kısmında ciddi hasar oluştu.

Estonyalı sürücü, etabın sonuna ulaşmayı başardı ancak liderliği kaybetti ve yaklaşık 20 saniye geride yedinci sıraya kadar geriledi.

Ancak bir sonraki etapta işler kendisi için daha da kötü bir hal aldı.

Tek yedek lastiği araca takmalarının ardından Tanak, bir sonraki etaba başladı ancak etabın 7,3 km'sinde, sağa doğru dönülen virajda dışa doğru açıldı ve aracına hasar verdi.

Tanak, araçtaki hasarı tamir edip ralliye dönmeye çalışsa da, bunu yapması mümkün değildi ve sonuç olarak ralliye veda etti.

Etabı tamamlayamayan ve ralliye veda eden Tanak, bu yıl Portekiz ve Sardunya'dan sonra bir kez daha ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Hyundai Motorsport, Tanak'ın kurallar gereği yarın ralliye geri döneceğini doğruladı. Takım bugün aracı geri alacak ve üzerinde çalışmalar yaptıktan sonra Estonyalı sürücü yarın tekrar ralliye dönecek.

Ayrıca etapta hem Thierry Neuville hem de M-Sport Ford sürücüsü Teemu Suninen'in lastikleri patladı. Ancak ikisi de etabı tamamlamayı başardı.

Şu anda genel klasmanda Kalle Rovanpera'nın liderliği var ve onu 2.5 saniye geriden Craig Breen takip ediyor.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport