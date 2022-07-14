WRC Estonya: Shakedown'ın lideri Lappi, Katsuta kaza yaptı

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Fin sürücü, parkura beşinci ve son çıkışında Neuville'in 0.7 saniye önünde yer alarak etabı ilk sırada tamamladı. Lappi dördüncü çıkışında ise şampiyona lideri Kalle Rovanpera'nın 0.4 saniye önünde yer almıştı.

Her ne kadar kaygan zemindeki çakıl rallisine etkileyici bir başlangıç ​​yapsa da Neuville, Estonya'nın pürüzsüz ve hızlı çakıl etabının favorileri arasında olmadığını kabul etti.

Neuville, "Estonya'nın en sevdiğim ralli olmadığını söylersem yalan söylemiş olmam."

"Önümüzdeki iki ralli bizim için çok zor ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yağmurla başlamak kolay değil, ancak araç üzerinde çalışmaya ve rallinin başlaması için iyi bir ortam oluşturmaya çalışacağız."

Shakedown'a damga vuran isim ise Takamoto Katsuta oldu. Japon sürücü dördüncü çıkışında GR Yaris'in kontrolünü kaybetti ve aracını etabın bir kilometre uzağına kadar yuvarladı.

Katsuta ve yardımcı Aaron Johnston, olaydan yara almadan kurtulurken, araba nispeten hafif hasar gördü. Ancak Toyota, bu akşamki açılış etabına kadar aracı tamir etmek için yoğun bir öğleden sonra yaşayacak.

Katsuta'nın üçüncü çıkışında elde ettiği zaman, kendisini zaman çizelgelerinde yedinci sıraya koymaya yetti.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, kendi evinde parkura çıkan Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın 0,6 saniye gerisinde beşinci en hızlı zamanı elde ederken, diğer Hyundai ile Oliver Solberg altıncıydı. Solberg, diğer Hyundai sürücülerinin temposunu yakalayamadı.

En iyi M-Sport ise sekizinci sıradaki Craig Breen oldu, takım arkadaşları Gus Greensmith, Pierre-Louis Loubet ve Adrien Fourmaux ise sıralamayı tamamladı.

Breen, "Açıkçası bu hafta son yıllarda gördüklerimize kıyasla farklı bir ralli olacak. "Bunu dört gözle bekliyorum ve araç harika hissettiriyor."

24 etaplık Estonya Rallisi bu akşam başlayacak.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images