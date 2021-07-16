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WRC Estonya: Rovanpera sabah bölümünde lider, Tanak sorun yaşadı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Toyota sürücüsü Rovanpera, dört etaptan üçünü kazandı ve sabah bölümünü Hyundai’den Craig Breen’in 4.8 saniye önünde tamamladı.

WRC Estonya: Rovanpera sabah bölümünde lider, Tanak sorun yaşadı

Gus Greensmith’in M-Sport Ford’u teknik bir sorun nedeniyle yavaşlamaya başladıktan sonra çıkan tozdan etkilenen Breen, sonraki etapta yolun ortasında duran bir görevli yüzünden yavaşlamak zorunda kaldı ve görevli, Greensmith’in aracını durdurduğunu bildirdi.

Tanak, günün ilk etabı kazanarak Rovanpera’dan liderliği aldı ama sonrasında sağ ön lastiği patladı.

Sonraki etapta, Estonyalı sürücünün günü daha da kötüleşti ve yaşadığı olayın ardından ralliye veda etti.

Tanak, “Maalesef, bugün ralliden çekilmek zorunda kaldık çünkü iki lastiğimiz patladı. Hyundai, aracı tamir edecek ve yarın devam edeceğiz.” dedi.

Şampiyona lideri Sebastien Ogier, sabah bölümünü Rovanpera’nın 33.5 saniye gerisinde üçüncü sırada tamamladı ancak Hyundai’den Thierry Neuville ile diğer Toyota sürücüsü Elfyn Evans’ın önünde yer aldı.

Greensmith ve Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, zor bir sabah bölümü geçirdi çünkü ralliden çekilmek zorunda kaldılar. Katsuta, beşinci etabı üçüncü götürürken yardımcı sürücüsü Dan Barritt’in boynu ve sırtı ağrımaya başladı ve bu nedenle aracı durdular. Barritt, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Daniel Barritt, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Tanak, 27°C sıcaklıkta düzenlenen sabah bölümünde etkileyici bir sürüş yaparak ilk etabı kazandı ve Breen de etabı 1.1 saniye gerisinde tamamladı.

Rovanpera ise en hızlı üçüncü isim oldu. Tanak, rallinin liderliğini 0.3 saniye farkla eline geçirdi. Fakat sonraki etapta sağ ön lastiği patladı.

Tüm çabalarına rağmen Tanak, patlak lastiği nedeniyle genel klasmanda yedinci sıraya geriledi ve Rovanpera ile Breen’e 20 saniyeden fazla zaman kaybetti.

Ardından, Breen en iyi etap zamanını yaptı ve Rovanpera’ya karşı 1 saniyelik avantaja sahipti. Ogier ise etkileyici bir sürüş yapmaya devam etti ve Neuville ile Katsuta’nın önünde üçüncü sıraya yerleşti.

Rovanpera, sonraki etabı kazanarak tekrar rallinin liderliğini aldı. Tanak ise yüksek hızlı sağa dönen virajı açıktan aldı ve bu sırada 2 lastiği daha patladı. Bu şekilde ralliye veda etmiş oldu.

Ön tarafta ise Rovanpera, etap galibiyetini Breen’den 3.5 saniye farkla kazandı. Breen, yolun ortasındaki görevli onu yavaşlatmasaydı etabı kazanabileceğini düşündüğünü belirtti.

Katsuta ise etabı  Evans, Ogier ve Neuville’ın önünde üçüncü bitirdi. 

Rovanpera etkileyici bir performansla, Breen’in 4.6 saniye önünde son etabı kazanan isim oldu. Evan ise bu etabı üçüncü sırada noktaladı.

Estonya Rallisi, bu öğleden sonraki bölümüyle devam edecek.

Dördüncü etabın ardından klasman:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Toplam süre Fark
1 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC 24'58.200  
2 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC 24'58.400 0.200
3 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC 25'18.700 20.500
4 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC 25'20.700 22.500
5 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 Coupe WRC 25'27.300 29.100
6 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC 25'34.300 36.100
7 France Pierre-Louis Loubet
Florian Haut-Labourdette		 Hyundai i20 Coupe WRC 26'03.500 1'05.300
8 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		Ford Fiesta WRC 26'04.600 1'06.400
9 Alexey Lukyanuk
Russian Federation Yaroslav Fedorov 		Škoda Fabia Rally2 evo 26'12.700 1'14.500
10 Norway Mads Ostberg
Norway Torstein Eriksen 		Citroën C3 Rally2 26'19.500 1'21.300
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