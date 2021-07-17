WRC Estonya: Rovanpera liderliğini devam ettirdi

Kariyerindeki ilk WRC galibiyetini almayı hedefleyen Toyota sürücüsü, yeni etaplarda güçlü performanslar çıkardığı için rakipleriyle olan farkını açabildi.

Rovenpera'nın tempo notları üzerinde gösterdiği çalışma, unutulmaz bir etap galibiyeti almasında yardımcı oldu. 20 yaşındaki sürücü, Breen'e karşı kazandığı avantajını üçe katladı ve farkı 8.5 saniyeden, 35.7 saniyeye çıkardı.

Breen konu hakkında, ''Şu anda tüm performansımı bu sabahki ilk aşamaya koydum ve Kalle inanılmaz bir iş çıkardı.''

''Artık bu seviyede kalmam gerekiyor. İki yarı zamanlı çalışan sürücü için bence iyi performans gösteriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ise sabahın sonunda genel klasmanda 46.3 saniye geride kalarak üçüncü sıraya yerleşti. Şampiyona lideri Sebastien Ogier de, Neuville'in 4.5 saniye arkasında yer alırken, Toyota'dan takım arkadaşı Elfyn Evans beşinci sırayı aldı.

Ott Tanak, dün ralliye veda ettikten yeniden başlama kurallarıyla tekrar ralliye döndü ve dört etaptan üçünü kazanarak kendi ülkesindeki taraftarları mutlu etti, ancak Estonyalı sürücü ilk onun oldukça gerisinde kaldı.

Rovanpera, ralli için yeni olan ve 23.53 km'yle hafta sonunun en uzun etabı olan orman etabında rallinin en iyi sürüşünü gerçekleştirdi.

Tanak, dün 3. etapta veda ettikten sonra aksiyona geri dönerken son derece etkileyici bir süre çıkardı ancak Rovanpera'nın 10.7 saniye arkasında kaldı.

Rovanpera, en yakın ralli rakibi Breen'den 14.3 saniye daha hızlıydı ve sonrasında 22.8 saniyelik bir fark açtı.

Rovanpera sabah etabından sonra şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah, uygun bir ikazdı. Bu, rallinin en zor etabıydı. Ben ise işimi yapmaya çalışıyordum, çok özel bir şey hissetmedim.''

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Ogier, üçüncü sıradaki Neuville'den bir saniye kazanmayı başardı ancak ikili, Rovanpera'nın güçlü temposu sayesinde bir dakikadan fazla geride kaldı.

Evans, etabın en hızlı altıncı sürücüsüydü ve podyumdaki son yer için dün bir motor sorunu yaşayan Gus Greensmith ve etapta spin atan Teemu Suninen ile rekabet halindeydi.

Breen, Tanak'ın sadece 3.1 saniye gerisindeydi ancak ralli lideri, Rovanpera'nın neredeyse yarım dakika gerisine düştü.

Evans, podyumdaki son yer için verilen mücadelede Neuville ve Ogier'le arasındaki farkı kapatabildi.

Tanak, hızlı Raanitsa etabında başka bir etap galibiyeti daha kazandı ve güçlü formunu sürdürmüş oldu.

Rovanpera, etabı 0.4 saniye ardında bitirdi ve Breen'in 10.4 saniye önünde kalarak liderliğini rahat bir şekilde sürdürdü.

Sabahki son etapta Breen, bugün ilk kez Rovanpera'yı yenmeyi başardı ancak sabah bölümü boyunca lider olan rakibinden, sadece 0.3 saniye önde kalabildi.

WRC2'de de Andreas Mikkelsen, ralliyi Nikolay Gryazin'i geçen Mads Ostberg'in 21.5 saniye önünde götürüyor.

Bu öğleden sonra yapılacak olan beş etapla birlikte, rallinin en uzun günü tamamlanmış olacak.