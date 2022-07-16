Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor

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Şampiyona lideri Rovanpera günün ilk etabında Evans'ın baskısını hissetti, ancak sonrasında arka arkaya üç etap galibiyetiyle sağlam bir cevap vererek liderliğini 19.1 saniyeye kadar çıkartmayı başardı.

Ott Tanak istikrarlı bir tempo tuttursa da Toyota sürücülerine yaklaşabilecek seviyede değildi, Estonyalı sürücü liderin 57.6 saniye gerisinde üçüncülüğünü sürdürdü.

Hayal kırıklığıyla dolu bir Cuma gününün ardından toparlanan Thierry Neuville dördüncü sırada. Güne dördüncü başlayan Esapekka Lappi ise lastik patlatmasının ardından yedinciliğe kadar geriledi.

Yine Cuma gününün zayıf isimlerinden Takamoto Katsuta beşinciliğe yükselirken, M-Sport sürücüleri yine geride kaldılar: Adrien Fourmaux altıncı, Gus Greensmith sekizinci, Pierre-Louis Loubet ise dokuzuncu sırada bulunuyor.

Cumartesi sabahı sürücüleri güneşli bir hava karşıladı, bu da Cuma öğleden sonra yağan sağanak yağmur esnasında liderliğe yükselen Rovanpera için iyi haberdi.

Ancak günün ilk etabında zafere ulaşan taraf Evans oldu. Ufak bir Rallikros sekansı içeren etabın bu kısmında zorlanan Evans, yine de Rovanpera'nın 0.6 saniye önünde kalmayı başardı.

Etabın ardından verdiği bir demeçte memnuniyetsizliğini gizlemeyen Rovanpera, "Neredeyse her yerde zaman kaybediyordum, sürüşümden hiç memnun değilim." dedi.

Üçüncü sırada ise yaşadığı şanzıman arızasına rağmen sadece 1.4 saniye geride kalan Tanak yer aldı.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Neuville ise güne hızlı bir başlangıç yaptı ve dördüncü sıradaki Lappi ile farkı 4.5 saniyeye kadar indirmeyi başardı. Belçikalı sürücünün genel olarak mutlu olduğu görülüyordu.

Katsuta ise Fourmaux üstündeki baskıyı arttırarak M-Sport sürücüsü ile farkı 1.6 saniyeye kadar indirdi.

11. etap öncesi yağmur bulutları etrafı sardı ve bir kez daha yağmur başladı. Sürücüler için sağlam bir meydan okuma sunması beklenen değişken koşullar, Evans ve Rovanpera arasındaki mücadeleyi hiçbir şekilde etkilemedi.

Yağmurun etkilediği etabın galibi ise Rovanpera oldu. Evans sadece 0.4 saniye geride ikinci, Tanak ise 1.6 saniye geride üçüncüydü.

Evans bu etapta pek de temiz bir sürüş gerçekleştiremedi, etabın ardından kontrol noktasında GR Yaris'in solundaki hava akışının kesildiği anlaşıldı.

Dördüncülük mücadelesinde ise bu kez tempoyu arttıran taraf Lappi oldu, Fin sürücü Neuville ile farkı 6.8 saniyeye kadar çıkarmayı başardı.

Katsuta ise zorlamaya devam etti ve Fourmaux ile farkı 1.1 saniyeye kadar indirdi.

12. etapta ise Rovanpera bir kez daha yeteneğini sergiledi ve dominant bir performansla Evans'ın 4.2 saniye önünde arka arkaya ikinci etap galibiyetini elde ederek farkı 15.7 saniyeye çıkarmayı başardı.

Evans ise etabın ardından "biraz fazla dikkatli davrandığını" itiraf etti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

12. etapta ise Rovanpera bir kez daha yeteneğini sergiledi ve dominant bir performansla Evans'ın 4.2 saniye önünde arka arkaya ikinci etap galibiyetini elde ederek farkı 15.7 saniyeye çıkarmayı başardı.

Evans ise etabın ardından "biraz fazla dikkatli davrandığını" itiraf etti -ki Lappi, Greensmith ve Solberg gibi isimlerin başına gelenlerin ardından dikkatli davranmak en makul çözüm gibi durmaktaydı.

Lappi başarısız bir sıçramanın ardından arka lastiklerine hasar verdi ve lastik değiştirmek zorunda kalarak 2.5 dakika kaybetti. Fin sürücü böylece yedinciliğe gerilerken, Neuville dördüncü, Fourmaux'un önüne geçmeyi başaran Katsuta beşinci, Fourmaux ise altıncılığa yükseldi.

Yardımcı sürücüsü Martjin Wydaeghe'in zıplamalar esnasında başının ağrıması nedeniyle bu etapta dikkatli sürmek zorunda kalan Neuville, etabın ardından verdiği bir demeçte, "Kötü bir etabı geride bıraktık, araç tuhaf hissettirdi ve bazı sıçramalar Martjin'in başını ağrıttı, dolayısıyla dikkatli olmak zorundaydık." dedi.

Arkalarda Greensmith de Lappi ile aynı kaderi paylaştı, lastik değiştiren Britanyalı sürücü üç dakika kaybetmesinin ardından dokuzunculuğa geriledi.

Oliver Solberg'in zorlu rallisi ise tam gaz devam etti. Aracının radyatörüne çimenler doluşan Solberg, yükselen motor sıcaklıklarını azaltmak için durmak zorunda kaldı.

Günün son etabına ise şiddetli bir yağmur damga vurdu, ancak sıra Rovanpera'ya geldiğinde yol kurumaya başladı ve Fin sürücü arka arkaya üçüncü etap galibiyetini elde etti. Ralliye dönen M-Sport'tan Craig Breen üçüncü olmayı başarırken, İrlandalı sürücünün 3.4 saniye önünde ise temposunu yitirmeye başlayan Evans yer aldı.