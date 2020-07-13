WRC, Estonya Rallisi için başlangıç sırası kuralını değiştirdi

Bu sene ilk kez WRC takviminde yer alacak olan Estonya Rallisi, sadece iki gün üzerinden gerçekleştirilecek ve planlanan rotanın %70’i cumartesi günü koşulacak.

Normal başlangıç sırası kuralı, şampiyona lideri Sebastien Ogier’i oldukça dezavantajlı duruma düşürecekti. Çünkü normalde rallinin ilk gününün tamamında, etaplara ilk sırada başlayacak ve birnevi yolu temizleme görevini üstlenecekti.

Ancak WRC, bu durumun önüne geçmek için bu kuralı tek seferliğine değiştirdi. Yeni kurala göre Ogier, sadece cumartesi günkü etapların sadece ilk geçilişine ilk başlayan sürücü olacak.

Günün ikinci etap geçilişinde ise WRC, normalde ikinci gün uygulanan prosedürü kullanacak. Böylece günün ikinci bölümünde, o sırada ralliyi lider götüren sürücü, etaplara en son başlayacak.

Eğer bu kural değişikliği denemesi başarılı bulunursa, WRC bu kuralı Estonya Rallisi gibi kısa mesafeli rallilerde yeniden uygulayabilir.

Başlangıç sırası kuralları, geçmişte de WRC’de tartışma konusu olmuştu. Ogier, 2015’te sezonu domine ederken, rallilerin ilk iki gününde etaplara ilk başlayan isim olmak zorunda kalıyordu.

Ancak bu, Fransız sürücüyü durduramamış ve 2015 ve 2016’da şampiyonluğa ulaşmıştı. Ancak bu kuralda, 2017 sezonunun başında düzenlemeye gidilmişti.