WRC Estonya: Evans, ''rekabet'' konusunda %100 özgüvenli değil

Evans, Cuma günkü ikinci etapta büyük bir hata yapmasının ardından 12 saniye kaybetti. Evans, o zamandan beri kendini toparlamakta zorlandı ve ralliyi şu anda beşinci sırada götürüyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyona ikincisi, Yaris'inde çok rahat hissetmediğini açıkladı.

Evans, Cumartesi günkü öğle arasında, durumu hakkında oldukça dürüst davrandı ve araç içerisinde yeterince özgüvenli hissetmediğini söyledi.

Evans, ''Hâlâ tempo yakalamaya çalışıyorum ancak biraz daha fazla denemem gerekiyor. Bence, aracın dengesi biraz daha iyi ancak henüz tamamen iyi hissettiğim noktayı bulamadım.''

''Dürüst olmak gerekirse sorunun araçtan kaynaklandığını düşünmüyorum.''

''Bence biraz özgüven eksiğim var ve direksiyonun arkasında tamamen rahat değilim.''

''Şu anda ön tarafla olan farkımız oldukça büyük. Tabii ki denemeye devam edip, pes etmememiz gerekiyor ancak bu farkı kapatmak oldukça zor görünüyor.''

''Bir nedenden dolayı %100 özgüvenli hissetmiyorum ve rekabet etmek için gerekli olan o performansı yakalayamıyorum.'' dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Geçen ay Kenya Rallisi'ne erken veda eden ve şampiyona için iyi puanlar toplamak isteyen Evans, daha iyi bir pozisyonda gelmeye çalışsa da, daha iyisini yapmak istediğini belirtti.

''Bir şeyler yaptığınızda ve o şeyler %100 çalışmadığında ilerlemek zor oluyor, yani bu bulması zor bir denge ancak aynı zamanda da daha iyisini yapmak ve zorlamak istiyoruz.''

''Neler yapacağımızı görelim, pes etmiyoruz.''

Evans'ın şampiyonadaki rakibi Ogier de, bugün Toyota'sında çok iyi sürüş yapmadığını söyledi ve şu anda ''savaş modunda'' olmadığını, fazla dikkatli davrandığını ekledi.

Evans'a karşı 34 puanlık üstünlüğü olan Ogier, ''Bu, şu anda iyi bir mücadele ancak söylemeliyim ki şu anda savaş modunda değilim.''

''Bu sabah fazla dikkatliydim. Daha yumuşak ve kaygan olan yeni bölümdeyken araçta iyi hissetmedim.''

''Yeterince iyi performans göstermedim, fazla yavaş ve fazla dikkatliydim. Ancak bu, şu anda daha iyi.''

''Bu sabah çok fazla beynimi kullanarak sürüş yaptım ve yeterli değildi. Şampiyona açısından, tüm riskleri almanın aptallık olacağı bir pozisyondayım.'' dedi.

Ralli bu öğleden sonra devam edecek ve Rovanpera, Hyundai sürücüsü Craig Breen'e karşı 35.7 saniyelik bir üstünlük kurmuş durumda.