WRC en az 2024'e kadar yeni marka beklemiyor

WRC, gelecek sezondan itibaren yeni bir döneme geçiş yapacak ve şarjlı 100kW'lık hibrit sistem içeren daha hızlı ve daha sağlam güvenlik kafesine sahip araçlar kullanılmaya başlanılacak.

Hyundai, Toyota ve M-Sport bağlantılı Ford da yeni kurallarda da seriye devam edeceklerini açıkladı ancak hibrit teknolojisiyle tanışacak WRC'ye başka üreticilerin de katılması bekleniyor.

Bu yılın başında Autosport'a konuşan Matton, farklı markalardan da katılım beklediklerini ve bazı araç üretici markaların yeni dönemle ilgili kural detaylarını istemeye devam ettiğini açıklamıştı.

Rally1 programını baştan geliştirmek için ihtiyaçları olan zaman düşünüldüğünde, eski Citroen WRC patronu 2024'e kadar yeni bir katılım beklemediklerini açıkladı.

Pierre-Louis Loubet, Florian Haut-Labourdette, Hyundai 2C Competition Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Matton, aynı zamanda eğer WRC yeni hibrit döneme geçiş yapmayacak olsaydı, Hyundai, Toyota ve Ford'u kaybetme riskleri olduğunu da açıkladı.

Autosport'a konuşan Matton, ''Tabii ki hibrit teknolojisi olmasaydı, mevcut üreticilerimizin hiçbirinin gelecekte bizimle kalacağını düşünmüyorum. Ralliyi iyi bir pazarlama aracı olarak kullanabilmeleri için hibrit teknolojisine ihtiyaçları var.''

''Bazı üreticilerin yeni kurallara baktığını ve bu kurallar üzerinde çalıştığını söyleyebilirim. Bir araç tasarlamıyorlar ancak bu yeni araçları pazarlama planlarına nasıl uydurabileceklerini anlamaya çalışıyorlar.''

''2023'ün çok yakın olacağını düşünüyorum. Bence bir şeyleri başarabilmek için en az iki yıllık bir süre geçmesi gerekiyor.''

''Bu kategoriyle iletişimde olmaları ve daha fazla detay istemeleri, bize karşı ilgili olduklarını gösterir. Eğer ilgi varsa, umut da vardır.'' dedi.

2022'nin yeni kurallarında da rallide olacak üç markadan sadece Ford tam anlamıyla fabrika destekli üretici olmayan tek marka. Ancak Ford, son yıllarda M-Sport'a verdiği desteği artırdı.

Matton, Ford'un WRC'ye daha çok ilgi gösterdiğini ve M-Sport'un Rally1 aracının gelişimine fazlaca dahil olduklarını açıkladı.

Ford'un tekrar bir WRC üreticisi olup olmayacağı sorulan Matton şu ifadeleri kullandı: ''Bildiğim kadarıyla, Ford yeni aracın gelişimiyle oldukça ilgili ve farklı çalışma gruplarında çalışan bir Ford temsilcimiz var. Bu da yeni araca ve yeni jenerasyona oldukça ilgili olduklarını gösterir.''

''M-Sport'a oldukça yakın olacaklar.''

WRC'ye yeni markalar çekilmeye meraklı olsalar da, şampiyonanın üç üreticisi de önümüzdeki üç yıl boyunca WRC'de kalacaklar.

Matton sözlerine şöyle devam etti: ''Üç üreticiye sahip olmaktan şikayet etmiyoruz, tabii ki daha fazlası daha iyi olurdu ancak hatırlamalıyız ki bazı yıllarda sadece iki üreticimiz vardı, bazı yıllarda da dört tane.''

''En önemli şey bu üç üreticiyi şampiyonada tutmamız. Bu üreticiler üç sene daha bizimle kalacak ve bu daha önce hiç yaşanmamıştı. Bu bize yeni gelecekler hakkında da potansiyel veriyor.''