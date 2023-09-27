WRC'nin daha geniş takvim için ana hedefleri: ABD ve Çin

1988'den bu yana ilk kez ABD'ye geri dönmek WRC için uzun vadeli bir hedefti ve bu hedef Chattanooga, Tennessee merkezli Rally USA projesi aracılığıyla gelecekte gerçekleşecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte, ABD'ye dönüşü sağladıktan sonra Çin'e gitmek de WRC'nin istek listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Çin daha önce 1999 yılında o zamanki Toyota pilotu Didier Auriol'un kazandığı bir WRC turuna ev sahipliği yapmıştı ve fırtına sebebiyle etkinlik iptal etdilmeden önce 2016'da da bir tura ev sahipliği yapacaktı.

WRC temsilcileri bu yılın ilerleyen dönemlerinde Çin'e giderek gelecekte şampiyonaya ev sahipliği yapmak isteyen birkaç şehirle görüşmeyi umuyor.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, aralarında Autosport/Motorsport.com'un da bulunduğu seçkin medya kuruluşlarına verdiği demeçte, "Yeni etkinliklerin eklenmesi ya da eski etkinliklerin şampiyonaya geri dönmesi için büyük bir talep var."

"ABD'nin stratejik bir hedefimiz olduğunu kabul etmekte bir sakınca görmüyorum. Peter [Thul, WRC kıdemli sportif direktörü] ve ben Çin konusunda yönetim kurulumuzdan ve hissedarlarımızdan net bir talimat aldık."

"İki stratejik kilit hedefimiz olmaya devam ediyorlar. ABD'nin 2025'te, Çin'in ise mümkün olan en kısa sürede gelmesi en muhtemel hedef."

"Bu yıl içinde Çin'e gidip halihazırda görüşmekte olduğumuz bazı ilgili şehirlere bir gezi yapmak için programımızda zaman bulmaya çalışıyoruz." dedi.

ABD'yi WRC'ye geri getirmek için çalışmalar devam ediyor, ancak şampiyona daha önce ülkeyi ancak etkinliğin başarılı olacağından emin olduktan sonra takvime dahil edeceğini belirtmişti.

FIA World Rally Championship

FIA, Nisan ayında Rally USA organizatörleri tarafından düzenlenen ve olumlu geri dönüşler alınan bir tanıtım etkinliğine katıldı. Etkinlik için aşılması gereken bir sonraki engeller ASN'ler arasında uyumun sağlanması ve gerekli sigorta şartlarının güvence altına alınmasıdır.

Thul, "ASN ile yapılması gereken bir süreç ve uyum var. Özellikle ABD'de bu biraz zaman alıyor ve bu yüzden FIA başkanından bu konuda bize destek olmasını istedik. Bunu düzgün bir şekilde yapacağımıza dair bize söz verdi." dedi.

Larkin şunları ekledi: "Formula 1 ya da biz fark etmez, herhangi bir dünya şampiyonası, FIA olduğu sürece ASN de bunun önemli bir parçasıdır."

"ABD'de rallinin üst düzeyde olması açısından, örneğin ARA (American Rallying Association) ile geldikleri nokta gerçekten büyük bir adım. Gerçekten iyi yönetilen bir şampiyona."

"Karmaşıklık ve sigorta açısından bir WRC etkinliğine kıyasla, ABD sigorta açısından inanılmaz derecede karmaşık. Hepimiz rallinin doğasında var olan riskin yüksek olduğunu biliyoruz ve bunun bilincinde olmalıyız."

"Bir şehir, turizm kurumu ve hükümetle sözleşme yaptıktan sonra gerekli sigorta seviyesine ulaşmanın çok zor olduğunu görmemizin bir anlamı yok."

"Bu önemli bir adım ve eğer bunun X'e mal olacağını öğrenirsek, bu artık maliyetinin ne olduğunu anlamadan çok fazla zaman ve para harcamadan önce iş modelimizin kritik bir parçası haline gelir."

"Tüm etkinlikler için motor sporları sigortası çok daha pahalı ve karmaşık hale geliyor. Çok az sayıda komisyoncu var."

WRC'nin nihai hedefi, ABD'de bir ve Güney Amerika'da en az bir tur içeren bir takvim oluşturmak. Ayrıca en geç 2025 yılına kadar Arjantin'de bir tur gerçekleşmesi bekleniyor.