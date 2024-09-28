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WRC Şili Rallisi

Şili Rallisi: Tanak lider, Evans takipte

Ott Tanak, Şili Rallisi'nin ilk gününü Toyota'dan Elfyn Evans'ın 0.4 saniye önünde lider tamamladı.

Ezel Tan
Güncel:
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Cuma günü gerçekleştirilen etapların hiçbirisinde tamamen rahat görünmeyen Tanak, buna rağmen genel klasmanda liderliği elinde tutmayı başardı.

Hyundai sürücüsü, cuma gününün ardından Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın sadece 0.4 saniye önünde yer alsa da cumartesi gününe lider girdi.

Dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, güven sorunu yaşamasına rağmen 7.1 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Rally1 aracıyla yarışan Toyota sürücüsü Sami Pajari 9.3 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Güne dezavantajlı konumda başlayan Thierry Neuville, beşinci sıradaki Greogoire Munster'in 20 saniye gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Rally1 klasmanını 36.1 saniye geride kalan Esapekka Lappi, 1 dakika 1 saniye gerideki Adrien Fourmaux ve şanssız bir gün geçirmesinin ardından 1 dakika 24.9 saniye geride kalan Sebastien Ogier tamamlıyor.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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