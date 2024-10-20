WRC Orta Avrupa: Ogier'in hatası Tanak'a liderliği getirdi

WRC Orta Avrupa Rallisi'nin son üç etabı öncesinde liderlik el değiştirdi. Hyundai sürücüsü Ott Tanak, sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in yaptığı hata sayesinde rallinin liderliğini ele geçirdi.



Ogier, rallinin 15. etabında bir sol virajı dönerken fren kilitlenmesi yaşadı ve yolun dışına çıkarak değerli saniyeler kaybetti.



Bu hata Tanak'a 1.9 saniyelik bir avantaj sağladı. Ogier, kazanın ardından, “Frenler kilitlendi ve düz gittik. Her şey yolunda, bu işin doğası bu,” şeklinde konuştu.

Tanak, etabın “çok zorlu” olduğunu belirterek, özellikle etap sonuna doğru yolda ciddi anlamda kirlenme olduğunu söyledi. Etabı en hızlı tamamlayan isim ise M-Sport-Ford sürücüsü Adrien Fourmaux oldu.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, etabın ikinci en hızlı ismi olarak genel sıralamadaki üçüncülüğünü korudu. Neuville ise etapta Tanak'tan 0.2 saniye daha hızlıydı.

Etapta yaşanan en büyük olay ise Ralli 1 çaylağı Sami Pajari'nin yaşadığı kazayla gerçekleşti. Pajari, asfalt üzerinde çıktığı ilk Ralli 1 yarışında, altıncı sıradayken bir virajı geniş alarak aracına takla attırdı.



Neyse ki araç tekerlekleri üzerine düştü ancak yine de aracın ön ve arka kısımlarında ciddi hasar oluştu.



Pajari, kazayı, “Neden böyle oldu bilmiyorum. Pacenote’larım doğruydu, virajda beklenmedik bir şey yoktu,” şeklinde değerlendirdi.

Pilotlar, rallinin son üç etabını tamamlamak için yola çıkarken liderlik için büyük bir mücadele bekleniyor.