Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Etap raporu
WRC Orta Avrupa Rallisi

WRC Orta Avrupa: Ogier'in hatası Tanak'a liderliği getirdi

Orta Avrupa Rallisi’nin son gününde, Sebastien Ogier'in frenlemede yaptığı hata, Ott Tanak’a liderliği getirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

WRC Orta Avrupa Rallisi'nin son üç etabı öncesinde liderlik el değiştirdi. Hyundai sürücüsü Ott Tanak, sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'in yaptığı hata sayesinde rallinin liderliğini ele geçirdi.

Ogier, rallinin 15. etabında bir sol virajı dönerken fren kilitlenmesi yaşadı ve yolun dışına çıkarak değerli saniyeler kaybetti.

Bu hata Tanak'a 1.9 saniyelik bir avantaj sağladı. Ogier, kazanın ardından, “Frenler kilitlendi ve düz gittik. Her şey yolunda, bu işin doğası bu,” şeklinde konuştu.

Tanak, etabın “çok zorlu” olduğunu belirterek, özellikle etap sonuna doğru yolda ciddi anlamda kirlenme olduğunu söyledi. Etabı en hızlı tamamlayan isim ise M-Sport-Ford sürücüsü Adrien Fourmaux oldu.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, etabın ikinci en hızlı ismi olarak genel sıralamadaki üçüncülüğünü korudu. Neuville ise etapta Tanak'tan 0.2 saniye daha hızlıydı.

Etapta yaşanan en büyük olay ise Ralli 1 çaylağı Sami Pajari'nin yaşadığı kazayla gerçekleşti. Pajari, asfalt üzerinde çıktığı ilk Ralli 1 yarışında, altıncı sıradayken bir virajı geniş alarak aracına takla attırdı.

Neyse ki araç tekerlekleri üzerine düştü ancak yine de aracın ön ve arka kısımlarında ciddi hasar oluştu.

Pajari, kazayı, “Neden böyle oldu bilmiyorum. Pacenote’larım doğruydu, virajda beklenmedik bir şey yoktu,” şeklinde değerlendirdi.

Pilotlar, rallinin son üç etabını tamamlamak için yola çıkarken liderlik için büyük bir mücadele bekleniyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber WRC Orta Avrupa: Ogier, Tanak'ın temposuna yanıt vererek avantajını artırdı

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!

FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!

Formula 1
Amerika GP
FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!
Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"

Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"

Formula 1
Amerika GP
Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"
Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

Formula 1
Amerika GP
Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

Son Haberler

FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!

FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!

F1 Formula 1
Amerika GP
FIA hakemleri, Norris'in neden ceza aldığını açıkladı!
Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"

Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"

F1 Formula 1
Amerika GP
Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"
Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"

F1 Formula 1
Amerika GP
Marko: "Ferrari harikaydı, Norris'in cezası hakkımızdı"
Wolff'ten Norris'in cezasına tepki: "FIA, 'taraflı' bir şekilde karar veriyor!"

Wolff'ten Norris'in cezasına tepki: "FIA, 'taraflı' bir şekilde karar veriyor!"

F1 Formula 1
Amerika GP
Wolff'ten Norris'in cezasına tepki: "FIA, 'taraflı' bir şekilde karar veriyor!"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye