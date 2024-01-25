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WRC'nin yeni sezonu Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda S Sport Plus'ta!

WRC'nin yeni sezonu, çeşitli özetler ve canlı etap yayınlarıyla yeni sezonda S Sport Plus'ta olacak.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Uzun zamandır ralli fanlarının beklediği haber sonunda geldi; yeni WRC sezonu artık ülkemizde de canlı yayınlanacak.

Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda, 2024 WRC sezonunun yayın haklarını S Sport Plus aldı.

Yeni sezon bugün Monte Carlo'da başlayacak ve her gün geniş özetler S Sport Plus'ta olacak.

Üstelik bugün gerçekleştirilecek özel etapların yanı sıra Pazar günü yapılacak Power Stage etabı da yine S Sport ve S Sport Plus ekranlarında olacak.

Etkinlik Mali Selışık anlatımında, Murat Bostancı'nun yorumculuğunda taraftarlarla buluşacak.

Castrol Türkiye'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Dünya Ralli Şampiyonası’nın 52. sezonu tarihi Monte Carlo Rallisi ile başlıyor!

Zafer ve podyum için mücadelenin gerçek performans ile buluşacağı sezonda tüm yarışlar, Castrol sponsorluğunda canlı yayın ile S Sport ve S Sport Plus’ta yayınlanacak.

Mali Selışık ve Murat Bostancı anlatımıyla WRC’nin ilk canlı yayını bu akşam 22.30’da S Sport Plus’ta!
Pazar günü ise Power Stage Etabı, canlı yayın ile 14.00’te S Sport ve S Sport Plus’ta!"

 
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