WRC'nin yeni sezonu Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda S Sport Plus'ta!

Uzun zamandır ralli fanlarının beklediği haber sonunda geldi; yeni WRC sezonu artık ülkemizde de canlı yayınlanacak.

Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda, 2024 WRC sezonunun yayın haklarını S Sport Plus aldı.

Yeni sezon bugün Monte Carlo'da başlayacak ve her gün geniş özetler S Sport Plus'ta olacak.

Üstelik bugün gerçekleştirilecek özel etapların yanı sıra Pazar günü yapılacak Power Stage etabı da yine S Sport ve S Sport Plus ekranlarında olacak.

Etkinlik Mali Selışık anlatımında, Murat Bostancı'nun yorumculuğunda taraftarlarla buluşacak.

Castrol Türkiye'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Dünya Ralli Şampiyonası’nın 52. sezonu tarihi Monte Carlo Rallisi ile başlıyor!



Zafer ve podyum için mücadelenin gerçek performans ile buluşacağı sezonda tüm yarışlar, Castrol sponsorluğunda canlı yayın ile S Sport ve S Sport Plus’ta yayınlanacak.



Mali Selışık ve Murat Bostancı anlatımıyla WRC’nin ilk canlı yayını bu akşam 22.30’da S Sport Plus’ta!

Pazar günü ise Power Stage Etabı, canlı yayın ile 14.00’te S Sport ve S Sport Plus’ta!"