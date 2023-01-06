WRC, Block'a bir saygı duruşu olarak 43 numarayı emekliye ayırdı
WRC yönetimi, vefat eden Ken Block'un anısını yaşatmak için 43 numarayı emekliye ayrıdı.
Kariyeri boyunca 25 kez WRC'de mücadele eden Block, bu rallilerin tamamında 43 numarayı kullanmış, en iyi derecesi ise 2013 Meksika Rallisi'ndeki yedinciliği olmuştu.
43 numarayı ABD Ralli Şampiyonası'nda da kullanan geçen yıl dört zafer ve 65 etap galibiyeti elde ettmiş, ancak şampiyonluğu son saniye Brandon Semenuk'a kaptırmıştı.
Youtube'daki popüler Gymkhana video serisiyle ünlenen Block, 3 Ocak'ta bir kar motosikleti kazasında aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
Block'un ani ölümünün ardından toplanan WRC, hayranları tarafından sunulan övgüleri karşılıksız bırakmadı ve 43 numarayı emekliye ayırmaya karar verdi.
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, numaranın emekliye ayrılmasını "gerçek bir efsane" olarak nitelendirdiği Block'a uygun bir saygı duruşu olduğunu söyledi.
Ken Block (USA) Formula One World Championship, Rd 7, Canadian Grand Prix, Race, Montreal, Canada, Sunday 12 June 2011.
Photo by: Sutton Images
Ben Sulayem, "Büyük dostumuz Ken Block'un motor sporlarına yaptığı muazzam katkı ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından büyük saygı gördüğü gerçeği göz önüne alındığında, 43 numaranın emekliye ayrılması tamamen uygun olacaktır" dedi.
"Bu küçük bir jest olsa da, şu anda ailesine ve arkadaşlarına biraz rahatlık getireceğini umuyoruz. Ken gerçek bir efsaneydi ve bu gerçek efsanenin anısı sonsuza kadar bizimle yaşayacak." dedi.
WRC organizasyon müdürü Jona Siebel ise, "Ken'in sporumuzu yepyeni bir kitleye ulaştırarak yarattığı etki küçümsenemez."
"Ken için izleyicilerin aramızda bulunması çok önemliydi ve bu onu WRC'nin sevilen bir figürü haline getirdi."
"Kendisiyle eş anlamlı olan 43 numarayı emekliye ayırmak, Ken'in ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına duyduğumuz saygının küçük bir işaretidir." dedi.
Ölüm haberinin ardından motor sporları dünyasından taziye mesajları yağarken, WRC efsanesi Sebastien Ogier, Block'u "bir vizyoner" olarak tanımladı.
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