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WRC / Belçika Rallisi Etap raporu

WRC Belçika: Neuville lider, Toyotalar 3. sıra için mücadele ediyorlar

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Hyundai Motorsport, Ypres Rallisi'nin son günü öncesinde her şeyi kontrol altında götürürken; Toyota pilotları podyumun son basamağı için mücadele ediyorlar.

WRC Belçika: Neuville lider, Toyotalar 3. sıra için mücadele ediyorlar

Hyundai takım patronu Andrea Adamo, sabah bölümünde Neuville ve Breen'e 1-2'yi eve getirmeleri için takım emri vermişti. Bu da ikilinin öğle bölümündeki asfalt etaplarında daha az risk almalarına neden oldu. 

İkili, takım emirlerine uyarak daha az risk alsa da Neuville, 2 etap kazanarak öğlen bölümünü Breen'in 10.1 saniye önünde tamamladı. 

Günü hakkında konuşan Neuville, "Günü bitirebildiğimiz için mutluyuz. Zorlayıcı bir gün olacağını biliyorduk ve yarın farklı bir yerde son bir meydan okumamız olacak."

"Aracımız iyi çalışıyor ve şu ana kadarki performanslarımızla mutluyum." dedi. 

Toyota pilotu Elfyn Evans, günü liderin 42.4 saniye arkasında 3. sırada tamamladı. 

Üçüncülük mücadelesi oldukça kızışmış durumda. Üçüncülük için mücadele eden Toyota pilotları Evans, Kalle Rovanpera ve Sebastien Ogier 4.3 saniye içinde yer alıyorlar. 

Ogier, öğlen bölümünde iki etap kazanarak kendini mücadelenin içine soktu. Şampiyona lideri, çetrefilli Ypres yollarında sonunda rahat bir ritim bulabilmişe benziyor. 

Sabah bölümünde lastik patlatmasının ardından 3 dakika kaybeden Ott Tanak, rahat bir şekilde 6. sırada. Takamoto Katsuta ve Pierre-Louis Loubet'in ralliden çekilmelerinin ardından Tanak, bütün mesafeyi tamamlayabilen son WRC pilotu konumunda. 

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

13. Etap

Ogier, öğle bölümünün ilk etabını kazandı ve bu rallideki ilk etap galibiyetini almış oldu. Bu etap zaferi, Toyota'nın bu hafta sonu aldığı 2. etap galibiyeti oldu. 

7 kez şampiyon Ogier, hafta sonu boyunca Ypres yollarında tempo bulmakta zorlanmıştı ancak 13. etapta kaydettiği zaman, kendisini Evans'ın 0.8 saniye önünde ilk sıraya taşıdı. 

13. etabı Breen 3 ve Neuville 4. sırada tamamladı. Bu ikili genel klasmandaki yerlerini korumak için risk almak adılar ve kontrollü sürüşler çıkardılar. 

Ancak Breen, bu etapta Neuville'i geçerek genel klasmanda ikili arasındaki farkı 5 saniyeye indirdi. 

14. Etap

Neuville, geçen etapta kaybettiği zamanı 14. etapta geri kazandı ve bu hafta sonu aldığı 6. etap zaferine ulaştı. Ogier ise Neuville'in 1.4 saniye arkasında 2. oldu. 

Breen, takım emirlerine uydu ve etabı 3. sırada tamamladı. Genel klasmanda 4. sırada yer alan Rovanpera, bu etaptaki güçlü performansının ardından genel klasmanda 3. sırada yer alan Evans'la arasındaki farkı 3.7 saniyeye indirdi. 

15. Etap

Günün sondan bir önceki etabını Ogier kazandı. Ogier, genel klasmanda 3. sıra için mücadele ettiği Evans'tan 0.8 saniye aldı. Evans ise yüksek hızla geçilen, dar bir virajda aracın arkasını çok iyi toparladı ve günün kurtarışına imza attı. 

Neuville, Rovanpera'nın önünde en hızlı 3. zaman kaydetti. Rovanpera, bu etapta Ogier'e 2.7 saniye kaybetti. 

Böylelikle 4. sırada yer alan Rovanpera'yla, 5. sırada yer alan Ogier'in arasındaki fark 2.5 saniyeye indi.  

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

16. Etap

Günün son etabını kazanan isim de Neuville'di. Belçikalı pilot, kendi evinde gerçekleştirilen rallideki 7. etap galibiyetine ulaştı. 

Hyundai pilotu, Rovanpera'dan 1.1 saniye daha hızlıydı. Rovanpera, Ogier'in son 2 etapta kendisinden zaman almasının ardından vites arttırdı. 

Tanak, Ogier'in önünde 3. olurken; pozisyonunu korumak için kontrollü bir sürüş çıkaran Breen 5. oldu. 

M-Sport pilotu Gus Greensmith'in cumartesi günü iyi bitmedi. Greensmith'in Fiesta'sı son etapta "araba yolu" modunda kaldığından, araçtaki güç büyük oranda azaldı. 

WRC2'de Oliver Solberg'in liderliği sürüyor. Solberg, inanılmaz bir iş çıkararak, hidrolik direksiyonu çalışamayan Hyundai i20 Rally 2 aracıyla günü ilk sırada tamamladı.  

Konu hakkında konuşan Solberg, " Hidrolik direksiyonsuz 85 kilometre tamamladım. Size şunu söyleyebilirim ki bu kesinlikle çılgınca." dedi. 

Takımlar, yarın Spa-Francorchamps'a 3 saatlik bir yolculuk yapacak ve rallinin son 4 etabını tamamlayacak. 

Etap galipleri:

13. etap : France S. Ogier

14. etap : Belgium T. Neuville

15. etap: France S. Ogier

16. etap : Belgium T. Neuville

Belgium Belçika Rallisi- 16. etabın ardından klasman: 

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

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