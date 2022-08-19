WRC Belçika: Evans lider, Rovanpera ralli dışı!

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Ralliye fena bir başlangıç yapmayan Evans, takım arkadaşı Rovanpera'nın ralliye veda etmesinin ardından liderliğe yükseldi ve ilk dört etabın ardından Tanak'ın 2.3 saniye önünde liderliğini sürdürmekte.

Kendi evinde parkura çıkan Thierry Neuville 8.8 saniye geride üçüncü sırada, bu farkın sebebi ise ilk etapta yaptığı ufak bir hata.

İyi bir ralli geçiren M-Sport'ta Adrien Fourmaux dördüncülüğe kadar yükselmişti, ancak 4. etapta yağan sağanağa yakalandı ve sekizinciliğe kadar geriledi, böylece Toyota'dan Esapekka Lappi dördüncülüğe, takım arkadaşı Craig Breen ise beşinciliğe yükseldi.

Ralli ıslak zeminde başladı, dar yollar inanılmaz derecede kaygandı ve asfalt yüzeyine sürüklenen kir nedeniyle koşullar daha da kötüleşti.

Rovanpera, ilk etapta tempoyu belirlemek için en temiz koşullara sahip isimdi ve etabı Evans'ın 2.5 saniye önünde tamamladı, ancak Evans parkura çıkarken koşullar daha da kötüleşmişti.

Yol tutuşu problemleriyle mücadele eden Tanak üçüncü olurken, Tanak'a göre çok daha büyük problemlerle boğuştuğunu ve "araçta hiç yol tutuşu olmadığını" söyleyen Neuville ise ancak altıncıydı. Belçikalı sürücü, bu etapta parkur dışına taştı ve yola geri dönene kadar önemli saniyeler kaybetti.

Neuville'in hemen önünde Lappi ve Fourmaux yer aldı. Greensmith sadece 0.1 saniye farkla yedinci, Katsuta sekizinci, yine yol tutuşu problemleriyle boğuşan Breen ise dokuzuncuydu.

Ancak ikinci etapta rallinin kaderi tamamen değişti; bu sezon düzenlenen tüm rallileri bitirmeyi ve tüm rallilerden puan almayı başaran Rovanpera, hızlı bir sola dönüş esnasında direksiyonu çevirmekte gecikti. Bu hatanın ardından kendini parkurun hemen sağındaki bir hendeğe düşerken bulan Rovanpera'nın GR Yaris'i ancak birkaç takla attıktan sonra durabildi.

Neyse ki Rovanpera ve yardımcı sürücü Jonne Halttunen enkazdan yara almadan çıktılar. Kazanın etkisiyle aracın ön camı çıkmıştı, ikili aracı buradan terk etti ve ekip için Ypres Rallisi de bu noktada sona ermiş oldu.

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images

Rovanpera'nın oyun dışı kalması sonucu Evans liderliğe yükseldi, her ne kadar etabı 0.3 saniye gibi bir farkla Neuville kazanmış olsa da Tanak'ın önünde ikinci olması şu anlık kendisine yetiyordu.

Son 6 kilometrede ufak bir lastik patlağıyla uğraşan Tanak üçüncü olurken, Evans hariç diğer Toyota sürücüleri için seans birtakım sıkıntılarla geçti. İlk etapta pist kenarına çarpan Katsuta bu etapta da bir virajı kaçırarak zaman kaybetti. Lappi ise yol kenarındaki bir çite hafifçe temas etti.

Etabın ilerleyen kısımlarında yağmur bastırdı, bu da parkura son çıkan isimleri etkiledi. Değişken koşulları deneyimleyen ilk isim, etabı 7.8 saniye geride beşinci tamamlayan Breen oldu.

Üçüncü etaba girilirken yağmur durdu, bu da durağan koşullardan faydalanmak isteyen herkesin gaza basacağı anlamına geliyordu.

Rekabetçi geçen etabı takım arkadaşı Neuville'in sadece 0.1 saniye önünde yer almayı başaran Tanak kazandı ve ilk beş isim -Tanak, Neuville, Breen, Evans ve Fourmaux- sadece 0.8 saniye içinde yer aldılar!

Katsuta'nın drama dolu rallisi ise bu etapta da devam etti. Etaba gelinirken bir vites kutusu sorunu yaşayan ve bir noktada aracı kenara çekerek EV modunun başlamasını bekleyen Japon sürücü, 1 dakika 22 saniye kaybetmesinin ardından yola devam etti ve sadece üçüncü viteste giderek etabı tamamladı.

Dördüncü etapta ise farkı biraz olsun arttırabilen Evans'ın 0.6 saniyelik bir üstünlüğü vardı, Neuville ikinci, Tanak ise üçüncüydü.

Etabın sonlarına doğru bir kez daha yağmur bastırdı ve bir kez daha etaba geç başlayan isimler ciddi zaman kaybettiler.