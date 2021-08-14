WRC Belçika: Breen, lider Neuville'e yaklaştı, Tanak sorun yaşadı

Breen sabahki ilk iki etabı kazanırken, akşamki etaplarda avantaj elde ettikten sonra Neuville, sabah bölümünün son etabında Breen'in önündeki liderliğini 6.8 saniyeye çıkarmıştı.

Ancak Hyundai'nin tüm podyum basamaklarını alma umutları, sabahki etapta lastiği patlayan Ott Tanak'ın üçüncü sıradan altıncılığa inmesiyle suya düşmüş oldu.

Elfyn Evans'ın Hyundai'nin aldığı etap zaferi serisini kırmasıyla Toyota yeniden güçlendi ve takım arkadaşı Kalle Rovenpera ve Tanak'ın önünde üçüncü sıraya yerleşti ancak liderlik mücadelesinin 32.4 saniye arkasında.

Takim arkadaşı Takamoto Katsuta, 10. etaptaki kırmızı bayrak çıkmasına neden olan korkutucu kazanın ardından ciddi bir yara almadı fakat rallisine erken veda etmek zorunda kaldı. Katsuta ve yardımcı pilotu Keaton Williams, yara almadılar fakat organizatörler uzun bir temizlik yaptılar.

Şampiyona lideri Sebastien Ogier, Rovenpera'nın arkasında beşinci sırada yer alıyor ve Evans'tan 2.1 saniye daha yavaş.

Tanak ve Pierre-Louis Loubet'nin, 25.86 kilometreyle rallinin en uzun etabı olan açılış etabında sorun yaşamalarının ardından, gün dramatik bir şekilde başlamış oldu.

Tanak, lastiğinin patlamasına neden olan bir engele takıldı ancak bu ona, üç dakikalık bir lastik değişimine patladı.

Estonyalı sürücü tekrar yola çıktığında ise diğer i20'yi yakalayan takım arkadaşı Breen'in ağına düştü.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Hyundai Tanak'la iletişime geçti ve Breen'in geçmesine izin verdiler. Ancak etabı Evans'ın 1.6 saniye önünde kazanmasına rağmen Breen alıkonulduğunu hissetti.

İrlandalı sürücü şu ifadeleri kullandı: ''Eğer ben Ott'u bu kadar uzun süre boyunca alıkoysaydım, onun ne söyleyeceğini merak ediyorum.''

''Fiziksel olarak uzun süre boyunca. önümde değildi ancak yoldaki tozları savuşturuyordu. O yapması gerekeni yaptı ancak onu kendi pozisyonumda görmek isterdim.''

Tanak ise şunları ekledi: ''Mesajı aldım ve anında durdum, ancak ne kadar süre durduğumuzu bilmiyorum.''

Ralli lideri Neuville, en hızlı üçüncü zamanı alabildi ve liderlik savaşında Breen'le arasındaki fark 7.6 saniyeden 4.8 saniyeye inmiş oldu.

Tanak'ın yaşadığı olayların sonucunda Evans'ın performansı yükseldi ve Gallerli sürücü Rovenpera'nın önünde üçüncülüğe yerleşti.

Etabın başlarında Loubet'nin 2C Competition Hyundai'si, virajı geniş aldıktan sonra çukura girdi. Taraftarlar hemen olay yerine gidip aracı çıkarmaya çalıştılar ancak bu girişim başarısız oldu ve Loubet ralliden ayrılmak zorunda kaldı.

Daha sonra, WRC3 sürücüsü Pieter Tsjoen'in kavşaklardan birinde bir eve çarpmasıyla etap durduruldu. Ekip iyi durumdaydı ancak önlem alınması için hastaneye gidildi.

Bir sonraki etap Katsuta ve yardımcı pilotu Williams'ın kırmızı bayrak çıkmasına neden olan büyük bir kazaya karışmasıyla durduruldu.

Japon sürücü, geniş şekilde dönerken Ypres'in bilinen çukurlarına takıldı ve yüksek hızda bir kaza gerçekleştirdi. Çarpmanın şiddetiyle, yolun karşısındaki telgraf direği yıkıldı.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Uzun süren bir temizlikten sonra, Breen etabı Neuville'in 1.3 saniye önünde tamamlarken, Rovanpera da Evans'a yaklaştı ve üçüncülük savaşı daha da yoğunlaştı.

Evans bir sonraki etapta geri yükseldi ve etabı Neuville'in 0.3 saniye önünde bitirirken, Breen de ralli liderine 0.8 saniye yaklaştı. Rovanpera ise 2.7 saniye arkada kaldı.

Cuma günü yaşadığı şanssızlığın ardından bugün ralliye geri dönen M-Sport Ford sürücüsü Gus Greensmith için şanssızlıklar devam etti. Britanyalı sürücü, iletişim sorunları nedeniyle Chris Patterson'ın söylediklerini duyamadı ve kendi hisleriyle devam etmek zorunda kaldı.

Neuville, sabah bölümündeki son etabı kazanarak Breen'in önceki ataklarına cevap verdi ve en yakın rakibinden 2.5 saniye almış oldu.

Rovanpera, en hızlı ikinci sürücüydü ve üçüncülük savaşında Evans'la arasını 2.1 saniyeye kapattı.

WRC2'de, Oliver Solberg'ün aracı sürmeye odaklanmasını sağlamak için el freni görevini alan Aaron Johnston'ın bir hidrolik direksiyon arızasına neden olmasına rağmen, ikili ralliyi rahat şekilde lider götürüyor.

Ekipler cumartesi günü öğleden sonra da sabahki etapları tekrarlayacaklar.

Etap galipleri

ES9 : C. Breen

ES10 : C. Breen

ES11 : E. Evans

ES12 : T. Neuville

12. etabın ardından klasman: