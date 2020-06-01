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WRC / Son dakika

WRC, artık ralli iptalleri için "son dakikaya kadar" bekleyecek

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WRC, artık ralli iptalleri için "son dakikaya kadar" bekleyecek
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giacomo Rauli
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Haz 2020 14:16

Dünya Ralli Şampiyonası, kalan rallilerden herhangi birini iptal etmeden önce son dakikaya kadar bekleyeceğini açıkladı ve yıl sonundan önce en az dört ralli daha yapacaklarını duyurdu.

WRC, koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonu aniden durdurmadan önce Monako, İsveç ve Meksika Rallisi'ni gerçekleştirmişti.

Seri şimdiye kadar sadece Portekiz Rallisi'ni ve Kenya'daki geri dönen Safari Rallisini iptal etti. Ancak lojistik zorluklar nedeniyle Japonya ve Yeni Zelanda rallilerinin de iptal edilmesi bekleniyor.

Diğer şampiyonalar etkinlikleri iptal etme konusunda daha farklı bir yaklaşım benimsemiş olsa da, WRC Organizasyonu'nun Genel Yöneticisi Oliver Ciesla, pandemi durumu belli olmadan önce rallileri iptal etmenin en mantıklı şey olacağını düşünmüyor.

Motorsport.com'a konuşan Ciesla, "Yeni tarihler bulmaya çalışıyoruz. Ama bir karar vermeden önce seyahat edip edemeyeceğimizi öğrenmemiz gerekecek."

“Yani yarışmamız gereken Finlandiya, Almanya, İngiltere, Türkiye, Japonya ve İtalya gibi ülkelerdeki kurallar ne olacak? Aynı zamanda ülkelerimize geri dönme konusundaki olası [karantina] kısıtlamaları neler olacak?"

“Önümüzdeki aylarda işlerin nasıl geliştiğini görmek zorunda kalacağız ve sonra Eylül, Ekim ile Kasım için kararlar vereceğiz."

"Bir karar vermeden önce son dakikaya kadar beklemek zorundayız. Rallileri çok erken iptal etmekten kaçınmak istiyoruz. Bu en kötü şey olur."

"Ama aynı zamanda lojistiği organize etmek için de zamana ihtiyacımız var. Avrupa'da daha kolay, diğerleri daha zor." dedi.

Orijinal WRC takvimi Avrupa, Güney Amerika, Asya ve Okyanusya'daki 14 ralliyi içeriyordu. Şili Rallisi yerel sorunlar nedeniyle sezon balamadan iptal edildi.

Ağustos ayındaki Finlandiya Rallisi, Safari Rallisinin iptali sonrası hâlâ şampiyonadaki bir sonraki ayak konumunda yer alıyor, ancak Jyvaskyla merkezli etkinliğin Eylül veya Ekim aylarına kadar ertelenme ihtimali var.

WRC'nin bu yıl, tamamladığı üç rallinin üzerine kaç ralli daha ekleyebileceği sorusuna Ciesla, "Size, dileğimin ne olduğunu söylemek zorunda kalırsam, yedi ila dokuz ralli olduğunu söyleyebilirim. Ama gerçek şu ki, dört ile altı ralli yapabilirsek bu bile çok iyi olur."

Ciesla, WRC'nin 2021 sezonu takvimini oluştururken koronavirüs krizinin yan etkilerini dikkate alması gerektiğini söyledi.

 WRC'nin gelecek yıl daha kısa bir takvime sahip olması  gerekip gerekmediğini sorduğunda Ciesla, "Bu, toplantılarımızda takımlarla birlikte tartıştığımız bir seçenek. Virüs nedeniyle bütçe konusunda baskı var."

“Ayrıca takımlardan yeni teknik düzenlemelerin getirileceği 2022 yılı için yeni araçlar geliştirmelerini istedik. Bu nedenle planlanan 14 ralli yerine 12 ralli yapmayı düşündük."

“Haziran başındayız. Takvimle ilgili ilk teklifi bu ay Dünya Motor Sporları Konseyine sunacağız. Eylül ayında ikinci bir teklifte daha bulunacağız."

"Gelecek yıl için planlanan bir veya iki rallinin, pandemi kaynaklı fon eksikliği nedeniyle mola istemesi sürpriz olmaz." yanıtını verdi.

 
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Editör Rachit Thukral

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