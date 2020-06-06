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WRC, Amerika ve Çin'e geri dönmek istiyor

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WRC, Amerika ve Çin'e geri dönmek istiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Giacomo Rauli
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Haz 2020 14:46

Dünya Ralli Şampiyonası şefi Oliver Ciesla, serinin gelecekte daha fazla üretici çekebilmek için ABD ve Çin'deki kilit pazarlara dönmesi gerektiğine inanıyor.

WRC, 2016 yılında Pekin yakınlarında bir Çin Rallisi düzenlemeyi planlıyordu. Fakat şiddetli fırtına, ralli etaplarına zarar verdi ve WRC, o zamandan bu yana dünyanın en büyük iki otomobil pazarında bulunmadı.

Seri son olarak 1999 yılında Pekin yakınlarındaki bir defaya mahsus [Çin'de} başarılı ralli gerçekleştirmişti. 1988'den beri ise Amerika'da herhangi bir ralli yapılmıyor.

Temmuz ayından sonra WRC'deki yöneticilik görevinden ayrılacak olan Ciesla, şampiyonanın Çin ve ABD'ye genişletmeye çalışması gerektiğine inanıyor.

Ciesla, WRC'nin daha fazla üreticiyi nasıl ikna edebileceğini sorulduğunda, Motorsport.com'a şöyle yanıt verdi: “Dünyanın en büyük pazarlarına: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e ralli getirerek bunu yapabilirsiniz. COVID-19 bizi biraz geride tuttu ancak gelecek için hedefimiz bu."

“Bu ülkelerde -Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de-  görünürlüğümüzü ve WRC'ye hem yatırım yapmaya hem de buraya yarışmaya karar veren üreticilerin görünürlüğünü arttırmak istiyoruz."

"Gelecekte yapmaya çalışacağız ve kesinlikle başaracağız".

WRC, 2022 yılından itibaren hibrit güç ünitelerine geçecek ve Shaeffler Grubunun bir parçası olan Compact Dynamics, bu yıl başlarında üreticinin desteklediği tüm katılımcılara elektrik motorları tedarik etmek için yapılan bir FIA ihalesini kazandı.

Ciesla, hibrit güç ünitelerine geçişle birlikte hem eski hem de yeni üreticileri spora çekebileceklerini düşünüyor.

Ciesla, "Hibrit sistemi, üreticilerin WRC'ye girme konusunda göz önüne alacakları özelliklerden biri olacak."

“Ancak hibrit, çok daha büyük bir projenin belli bir unsurundan başka bir şey değil. Dünyanın en iyi sürücülerine sahibiz, aynı zamanda en muhteşem video prodüksiyonu da var."

“Ayrıca üreticiler, lastik ve yakıt üreticileri içinde çok kullanışlı bir platformumuz var, çünkü yeni şeyler geliştirmelerine ve daha sonra otomotiv pazarlarında kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Herkes için bir araştırma ve geliştirme platformuyuz."

“Burada her koşulda test yapabilirler. Kum, buz, kar, toprak, asfalt, sıcak, soğuk. Bu deneyim günlük yol araçlarına da aktarılabilir."

"Hibrit, gelecekte daha çekici olmamıza yardımcı olacak çevreci bir özellik. Sahip olduğumuz üreticileri tutacağız ve belki de Subaru, Volkswagen, Citroen veya Nissan gibi yeni ortaklara sahip olacağız."

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Editör Rachit Thukral

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