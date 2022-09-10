WRC Akropolis Rallisi: Lappi yarış dışı, Hyundai Neuville liderliğinde 1-2-3

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Cumartesi gününe dördüncü sıradan başlayan Neuville, 6 etabı sorunsuz bir şekilde tamamladı ve günü, takım arkadaşı Ott Tanak'ın 27.9 sn önünde ilk sırada tamamladı.

Esapekka Lappi'nin mekanik sorunla ralli dışı kalmasının ardından Hyundai, Cumartesi gününü ilk 3 sırada tamamladı. Dani Sordo, liderin 52.9 sn gerisinde 3. sırada yer alıyor ve Hyundai şu an itibariyle podyumun tamamını kaplayacak gibi duruyor.

Akropolis Rallisi'nde klasman, günün sabah bölümünde lider durumda bulunan Sebastien Loeb'in alternatör sorunuyla yolda kalıp zamanında tamir edememesi ve takım arkadaşı Pierre Louis Loubet'in lastik patlatıp 2. sıradan 7. sıraya gerilemesiyle tamamen değişti. Loubet, Gus Greensmith ve Lappi'nin ralli dışı kalmasıyla 5. sıraya yükseldi.

Toyota'dan Elfyn Evans, Loubet ve 13. etapta spin atan Takamoto Katsuta'nın önünde günü 4. sırada tamamladı. Kalle Rovanpera, sabah yaptığı kazanın ardından yola devam etse de 19. sırada, puan alamayacağı bir pozisyonda mücadeleye devam ediyor.

WRC ekipleri ve Rally1 araçları öğleden sonra aşırı sıcak altında mücadele ettiler ve büyük bir teste tabii oldular.

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Hyundai sürücüleri için tamamen sorunsuz bir gün olmadı. Neuville, Tanak ve Sordo, bataryalarının aşırı ısınması sorunu nedeniyle etap sonlarında röportajlara kalamadılar.

Sabah bölümünde lastik patlatan Loubet, 11. etapta motor sorunu yaşayıp dikkati dağılınca, bir U virajda genişten döndü. Loubet ayrıca zaman zaman hidrolik direksiyon sisteminde sorun yaşadı.

Zaman tablosu, 12. etapta Lappi'nin bir anda yavaşlamasıyla bir daha değişti. Lappi Yaris'ini servis alanına getirdi ancak 13 dk zaman kaybedince ilk 10 dışına çıkmış oldu. Lappi daha sonra 13. etabı tamamlayamadı ve güne erken veda etti.

Bu sezonki 3. rallisine katılan Sordo, 12. etabı kazanarak rakiplerine karşı avantaj sağladı ve günü 3. sırada tamamladı.

WRC2'de Emil Lindholm ilk sırada bulunuyor.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport