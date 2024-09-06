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WRC Yunanistan Rallisi

WRC Akropolis: Tanak liderliği Ogier'den geri aldı

Dramatik bir öğleden sonra rallinin seyrini değiştirdi, son etap hala bekleniyor.

Tom Howard
Tom Howard
Güncel:
Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Hyundai pilotu Ott Tanak, Acropolis Rallisi'nde liderliği yeniden ele geçirirken, Adrien Fourmaux'nun ilk Dünya Ralli Şampiyonası zaferi hayalli ise suya düştü.

Tanak, Sebastien Ogier'in Toyota GR Yaris'inde yaşadığı bilinmeyen bir sorun sonrası liderliği devraldı ve farkı beş saniyeye kadar çıkardı.

Ogier, 21.67 km uzunluğundaki Dafni etabının son bölümünde zaman kaybetti.

Sekiz kez dünya şampiyonu, etap sonunda GR Yaris'inde bir sorun yaşadığını belirtti ve Tanak’a 16.7 saniye kaybetti.

Ogier, bir önceki etap olan dördüncü etabı kazanarak, Tanak karşısında 11.7 saniyelik bir avantaj elde etmişti.

Tanak, Ano Pavliani'deki bir önceki etapta, Fourmaux'nun kazasının ardından ikinci sıraya yükseldi. Beşinci etap öncesinde de pozisyonunu korudu.

M-Sport-Ford pilotu, cuma sabahı zorlu çakıllı etapları Toyota’dan Sebastien Ogier’in yalnızca 5.9 saniye gerisinde tamamladı.

Fourmaux'nun sabahki performansı, Evans'ın hasar görmüş aracından kalan toz bulutlarına rağmen etkileyiciydi.

Evans, hibrit güç olmadan üç etabı tamamlayarak zaman kaybetti.

Ancak Fransız pilot, dördüncü etap olan Ano Pavliani'nin ikinci geçişinde bir kayaya çarparak Ford Puma'sının direksiyonunu kırdı.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Şampiyonada beşinci sırada yer alan Fourmaux'un beşinci podyum umutları suya düşerken, aracını durdurup tamir etmeye çalıştı.

Fourmaux yaşadığı sorunun ardından şunları söyledi: "Etap notlarımda da hiçbir uyarı yoktu. İçeride bir kaya vardı ve ona çarptım, direksiyon kolu ile kompresyon çubuğu kırıldı."

"Tamir edebileceğimizi düşündüm ancak cıvatalar çok sıkı, çıkaramıyorum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum."

Hyundai'den Dani Sordo, son etap öncesi lider Tanak'ın 22.5 saniye gerisinde üçüncü sıraya yükseldi.

Şampiyona lideri Thierry Neuville, sabah seansında üç silindirle kalan i20 N'ini tamamen onararak etapları dördüncü sırada tamamladı.

Neuville, "Araç çok daha iyi çalışıyordu, tamir eden ekibe teşekkür ederim," dedi

Toyota, Evans'ın sabah yaşadığı turbo şarj sorununu çözmeyi başardı. Evans, puan potasının dışında, liderin 9 dakika 11.1 saniye gerisinde kaldı.

Evans: "Her şey düzeldi, şimdi birkaç şeyi deniyoruz."

İlk beş, M-Sport-Ford pilotu Gregoire Munster tarafından tamamlandı.

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